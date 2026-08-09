O mamă din SUA, la un pas să piardă 7.500 de dolari după o escrocherie cu inteligență artificială: „Fiul meu a fost ucis!”

O mamă din Buffalo, New York, a trecut prin clipe cumplite după ce a primit un apel în care a crezut că își aude fiul de 16 ani plângând și spunându-i că unul dintre prietenii lui a fost ucis. La scurt timp, un bărbat a preluat telefonul și a amenințat-o că îi va omorî fiul dacă nu aduce rapid 7.500 de dolari într-o parcare.

Femeia, Elizabeth Benz, a aflat ulterior că adolescentul era în siguranță și se afla la un meci de fotbal. Vocea pe care o auzise nu îi aparținea fiului său, ci fusese generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cazul, relatat de BBC, scoate la iveală cât de convingătoare au devenit escrocheriile bazate pe clonarea vocilor.

„A fost cea mai mare spaimă pe care am trăit-o vreodată”, a declarat femeia.

Parola secretă care poate salva o familie

În contextul în care escrocii folosesc tot mai mult inteligența artificială pentru a imita vocile unor persoane apropiate, experții recomandă familiilor să stabilească un cuvânt de siguranță. Acesta ar trebui cunoscut doar de membrii familiei și folosit atunci când cineva sună în situații neobișnuite și solicită urgent bani sau ajutor.

Hany Farid, cofondator al companiei GetReal Security și specialist în deepfake-uri, folosește deja această metodă în propria familie.

„Eu și soția mea avem o parolă. Dacă unul dintre noi primește un apel neobișnuit, o folosim pentru a ne verifica identitatea”.

Specialistul recomandă un cuvânt ușor de memorat, dar dificil de ghicit pentru cineva din afara familiei. Poate fi vorba despre o glumă sau o amintire pe care doar apropiații o cunosc.

Elizabeth Benz avea stabilit un astfel de cuvânt de siguranță, însă în timpul apelului nu și-a amintit să îl folosească. Frica și presiunea exercitată de escroc au făcut-o să creadă că fiul ei se află într-un pericol real.

„Pur și simplu nu m-am gândit să îl cer. Astfel de escrocherii te aruncă într-o stare de panică în care nu mai poți gândi limpede”, a spus ea.

Tocmai această reacție este urmărită de escroci. Victimele sunt speriate și presate să acționeze imediat, înainte de a avea timp să verifice informațiile.

Trei semne care ar trebui să ridice semne de întrebare

Gary Schildhorn, avocat și voluntar în campanii de prevenire a fraudelor, atrage atenția asupra a trei elemente care apar frecvent în astfel de situații.

Presiunea timpului este primul semnal de alarmă. Victima este grăbită să ia o decizie și nu are timp să verifice povestea.

Modalitatea de plată reprezintă un alt indiciu. Escrocii preferă, de regulă, metode dificil de urmărit, precum numerarul, criptomonedele sau cardurile cadou.

Izolarea victimei este al treilea semnal. Persoana este descurajată să discute cu rudele sau prietenii și este determinată să rezolve singură presupusa urgență.

Escrocheriile cu AI, tot mai sofisticate

Fraudele în care este folosită inteligența artificială au devenit o problemă tot mai serioasă. Potrivit datelor citate de BBC, americanii au pierdut în 2025 aproximativ 148 de miliarde de dolari din cauza fraudelor și infracțiunilor online, dintre care peste 6 miliarde de dolari în escrocherii care au implicat AI.

Specialiștii recomandă ca oamenii să nu trimită niciodată bani doar pentru că aud vocea unei persoane apropiate. În cazul unui apel suspect, este important să închidă telefonul și să contacteze direct persoana respectivă, folosind numărul pe care îl au deja în telefon.

O simplă parolă de familie, stabilită din timp, poate fi astfel o metodă eficientă de a verifica dacă vocea de la celălalt capăt al telefonului aparține cu adevărat persoanei dragi.