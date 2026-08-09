Apa de cocos, noua vedetă din supermarketuri! De ce a devenit atât de populară în România

În plină vară, românii caută tot mai multe produse care le amintesc de vacanțele exotice, iar apa de cocos a ajuns rapid printre preferatele consumatorilor. Dacă în trecut era asociată mai ales cu destinațiile tropicale, acum poate fi găsită în numeroase supermarketuri și este folosită atât pentru hidratare, cât și în diverse rețete.

Cererea pentru această băutură a crescut considerabil, iar specialiștii spun că gustul plăcut și conținutul de electroliți contribuie la popularitatea ei. Apa de cocos este promovată tot mai mult ca alternativă naturală la băuturile răcoritoare și izotonice.

„Este una dintre cele mai sănătoase băuturi naturale, foarte bună pentru hidratare. Lumea nu știe, dar conţine electroliţi, și mai mult potasiu decât majoritatea băuturilor sportive”, explică Olivia Micşa, nutriţionist, potrivit observator.ro.

Vânzările au crescut cu peste 300% într-un singur an, iar băutura este folosită tot mai des și ca ingredient. Poate fi adăugată în smoothie-uri, cocktailuri, înghețată sau alte deserturi.

Apa de cocos, tot mai prezentă în deserturi

Popularitatea produsului i-a determinat și pe producătorii de deserturi să experimenteze combinații noi. Apa de cocos poate fi asociată cu fructe exotice sau locale, iar rezultatele sunt testate direct de clienți.

Client: „E fresh, e bun, cu pepene merge foarte bine”.

„Nu este un ingredient greu de integrat mai ales că are un gust bland şi plăcut și în combinaţii mai inedite sau conservatoare poate fi inclus”, menţionează Roxana Cionca, proprietar gelaterie.

Apa de cocos poate fi cumpărată acum atât în varianta simplă, cât și în combinații cu alte fructe. Un consumator cheltuiește, în medie, 87 de lei pe an pentru această băutură.

„Am băut în România, dar mi-a fost adusă de către cineva, mie mi-a plăcut, răcoritoare, reconfortantă și plăcută la gust, gust dulceag, la fel ca nuca de cocos", spune o persoană.

Dacă în România produsul este încă perceput drept unul exotic, în țările tropicale consumul este mult mai obișnuit. Diferența se vede însă și la preț.

„E cam scumpă aici din câte am observat. Avem mulți cocotieri acolo, deci nu e nici pe departe atât de scumpă Câțiva cenți? Da, cam așa”, spune Laris, originar din Benin, Africa de Vest.

În condițiile în care vânzările continuă să crească, apa de cocos ar putea trece definitiv de la categoria produselor exotice la cea a băuturilor obișnuite din magazinele românești.

Atenție la apa băută direct din nucă

Există însă și un aspect mai puțin cunoscut atunci când vine vorba despre consumul apei de cocos. Deși mulți oameni beau lichidul direct din nucă după ce o deschid, acest obicei poate prezenta riscuri dacă fructul este contaminat.

Nucile de cocos nu sunt sterile, iar bacteriile și ciupercile pot pătrunde în interior, mai ales dacă există fisuri în coajă. Din acest motiv, consumul apei direct dintr-o nucă deteriorată poate fi riscant.

Contaminarea nu este întotdeauna vizibilă la exterior, iar condițiile umede și calde din interiorul fructului pot favoriza dezvoltarea microorganismelor.

În 2021, un bărbat de 69 de ani din Danemarca a murit după ce a consumat apă de cocos care s-a dovedit contaminată. Cazul este un exemplu rar, dar arată de ce starea fructului și modul în care este păstrat trebuie luate în considerare înainte de consum.