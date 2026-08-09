Orașul românesc care a trăit „visul american”. Nenumărați oameni au ales să plece peste ocean

Este un oraș cunoscut din țara noastră, pe care poate că mulți dintre noi l-am și vizitat de-a lungul anilor. Însă nu foarte mulți români știu faptul că acest oraș superb din inima țării noastre ascunde o legătură surprinzătoare cu Statele Unite.

Această legătură specială cu Statele Unite ale Americii nu este deloc una recentă. De fapt, ea își are originile în exodul miilor de localnici care au decis să pornească într-o călătorie periculoasă și să traverseze Oceanul Atlantic pentru a ajunge în America.

Mai precis, este vorba despre Făgăraș, care, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, a trăit „visul american”, poate spre surprinderea multor oameni care nu sunt familiarizați cu istoria localității.

Mulți localnici au plecat în Statele Unite

Totul a început la finalul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, când situația comunităților locale devenea din ce în ce mai dificilă, din cauza restricțiilor impuse atât de către Austro-Ungaria cât și de către Vechiul Regat, restricții care făceau trecerea graniței tot mai dificilă.

Locuitorii satelor din zonă au început să caute alte locuri în care să poată trăi mai ușor. Mulți dintre ei au strâns cât de mulți bani au putut și s-au mutat în Statele Unite ale Americii și în Canada.

Sperau să găsească un trai mai bun dincolo de ocean

„Din Voila, Sâmbăta, Drăguș etc., în fiecare an, oameni și mai ales feciori, borese (n.r. femei măritate) și mai ales fete plecau cu sutele în țara aurului să-și caute norocul. Schimbați în port nemțesc, erau porniți pe jos la gara mai apropiată, în bocetele bătrânelor, în suspinele părinților și în cântecele fetelor, și se despărțeau de satele lor, de părinți și de prieteni, cu un singur dor în suflet: să-și găsească norocul, să adune banii ce le trebuiau”, scria profesorul Vasile V. Haneș, la începutul secolului XX.

În timp ce unii emigranți s-au întors în satele natale cu bani economisiți dincolo de ocean, alții au început o viață nouă în Statele Unite. Numărul oamenilor care pleca către „țara aurului” a crescut în 1900, iar aproape 150.000 de români locuiau în Statele Unite în 1914.

„Începând cu anul 1900, satele noastre românești din Ardeal se golesc tot mai mult de brațele muncitoare, iar peste Ocean începe o nouă viață românească – americană”, scria și preotul Ioan Podea, paroh în orașul american Farrell, în 1914.