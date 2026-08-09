 Cum au ajuns localnicii unui oraș din România să fie terorizați de un grup de minori. Copiii se filmează făcând cascadorii pe biciclete
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Cum au ajuns localnicii unui oraș din România să fie terorizați de un grup de minori. Copiii se filmează făcând cascadorii pe biciclete

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Locuitorii orașului Reghin se confruntă cu o problemă cu totul neașteptată. Un grup de copii se plimbă cu bicicletele prin oraș și se filmează în timp ce fac cascadorii. Minorii au vârste cuprinse între 12 și 17 ani și deja au ajuns în atenția polițiștilor din oraș.

Incidentele au avut loc în Reghin
Incidentele au avut loc în Reghin

Locuitorii din Reghin au alertat poliția de mai multe ori în privința grupului de minori care se filmează făcând cascadorii prin oraș. Copiii postează imaginile pe Internet, iar în imagini pot fi văzuți circulând printre mașini și printre localnici care le critică comportamentul, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

În alt videoclip, minorii intră în curtea unei școli și se filmează în timp ce sar cu bicicletele pe treptele clădirii sau peste diverse obiecte din curte. Unul dintre minori a vorbit despre un incident în care un alt copil a aruncat cu o piatră într-un geam.

„I-a dat copilul ăla mic cu piatra în geam la om! Acum se mai și miră de ce cheamă poliția la noi și ne face filmare”, se poate auzi într-un videoclip.

Minorii au ajuns în atenția poliției

Atunci când un localnic din Reghin le-a reproșat comportamentul copiilor, minorii au continuat să ignore mustrările primite. „E cartier privat cumva?”, a răspuns unul dintre ei. Grupul de tineri deja se află în atenția polițiștilor.

În plus, autoritățile spun că problema nu se limitează numai la simple abateri de la regulile de circulație. În mediul online au apărut postări în care minorii și aparținătorii lor se plâng de amenzile primite.

Ei susțin că au fost sancționați cu peste 1.000 de lei pentru abateri cum ar fi lipsa luminilor sau a unui claxon pentru biciclete.

„La nivelul Poliției municipiului Reghin au fost înregistrate, în ultima perioadă, mai multe sesizări din partea cetățenilor cu privire la comportamentul unui grup de minori, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la unele conduite ale acestora în spațiul public, fiind constatate atât abateri de la normele rutiere în calitate de bicicliști, cât și comportamente neadecvate față de alte persoane”, a transmis Poliția Județeană Mureș.

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