 Vinetele au ajuns în piețe mai devreme în acest an. Cât trebuie să plătească românii pentru un kilogram
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Vinetele au ajuns în piețe mai devreme în acest an. Cât trebuie să plătească românii pentru un kilogram

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Vinetele sunt folosite în multe rețete din țara noastră, iar în acest an au ajuns mai repede pe tarabele piețelor. Producătorii spun că recolta de vinete din acest an este una bogată, iar consecințele acestui lucru pot fi sesizate și atunci când verificăm prețurile.

Recolta de vinete este foarte bogată / foto: Shutterstock
Recolta de vinete este foarte bogată / foto: Shutterstock

Vinetele au ajuns puțin mai repede decât în mod obișnuit pe tarabele piețelor din România în acest an. Producătorii spun că recolta din acest an a fost una bogată, iar acest lucru înseamnă și că prețurile din piețe vor fi ceva mai mici. Potrivit observatornews.ro, vinetele pleacă de la producător cu prețul de 3 lei, iar în piețe se vând cu aproximativ 5-6 lei kilogramul.

În mod obișnuit, sezonul de vinete se întinde de la mijlocul lunii iulie și ajunge până în octombrie. În acest an, motivul pentru care vinetele au apărut în piețe mai devreme este faptul că ele s-au copt mai repede datorită temperaturilor extreme de la începutul verii.

Vinetele sunt mai ieftine în acest an

Într-un an obișnuit, de pe un hectar de pământ se pot recolta undeva în jur de 15 tone de vinete. Însă, lucrurile stau cu totul altfel în acest an. Potrivit producătorilor, se pot recolta chiar și 20-25 de tone de vinete de pe un hectar.

Aceste legume sunt folosite în nenumărate rețete din țara noastră, de la simpla salată și până la musaca.

Recolta de caise este foarte bogată

Nu numai vinetele au fost din abundență în acest an, ci și caisele. În acest an, un singur pom produce undeva în jur de 20-30 de kilograme de caise. La fel ca în cazul vinetelor, producția mai mare din acest an înseamnă și prețuri mai mici.

În piețele din țara noastră, caisele românești costă aproximativ 6-8 lei pe kilogram. Acest preț este semnificativ mai mic decât cel al caiselor de import, care pot să ajungă chiar și la 15 lei pe kilogram.

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