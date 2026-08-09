Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?”

Alertă în Deva, după dispariția unui fost șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara. Dacian Vonu, în vârstă de 54 de ani, a plecat de acasă pe 7 august și nu a mai revenit. Polițiștii au fost sesizați pe 9 august și încearcă acum să afle unde se află bărbatul.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Municipiului Deva, bărbatul ar fi plecat voluntar de la domiciliu în jurul orei 19.00. De atunci, nu a mai fost localizat.

La momentul dispariției, Dacian Vonu purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale maro. Avea asupra sa un ghiozdan negru.

Bărbatul are aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 70 de kilograme. Are părul grizonat, precum și barbă și mustață îngrijite, tot grizonate. Polițiștii verifică toate informațiile care ar putea ajuta la găsirea lui și fac apel la persoanele care l-ar fi putut vedea.

„L-ați văzut? (...) Persoanele care dețin informații utile pentru identificarea sau găsirea bărbatului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, transmit polițiștii din Deva.

A condus Serviciul de Investigații Criminale

Dacian Vonu este un nume cunoscut în Poliția Hunedoara. Acesta a ocupat funcția de șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara și a avut o carieră îndelungată în Poliție.

A intrat în Poliție în 2005, iar ulterior a devenit ofițer și a ajuns comisar-șef. În timpul carierei, a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul IPJ Hunedoara, în 2013 și 2017, pentru activitatea desfășurată în domeniul investigațiilor criminale.

O tragedie care i-a marcat familia

În 2019, familia lui Dacian Vonu a fost lovită de o tragedie. Mama și sora acestuia au fost găsite decedate în locuința familiei din Deva, cele două fiind victimele unei intoxicații cu monoxid de carbon, potrivit presei locale.

Sora fostului polițist, Daciana Vonu, avea 43 de ani și era profesoară de Religie la Colegiul Național „Decebal” din Deva. Era apreciată de elevi și colegi.

Polițiștii continuă căutările și verifică toate informațiile care ar putea ajuta la găsirea lui Dacian Vonu. Persoanele care știu ceva despre dispariția bărbatului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze 112.