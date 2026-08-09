 Tragedie pe insula grecească Paros. Un copil de doar 4 ani s-a înecat în piscina unui bar
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Tragedie pe insula grecească Paros. Un copil de doar 4 ani s-a înecat în piscina unui bar

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O tragedie de proporții a avut loc în insula grecească Paros, unde un băiețel de doar patru ani și-a pierdut viața pe plajă. Copilul s-a înecat în piscina unui beach bar în timp ce părinții lui se aflau în mare. Chiar dacă un angajat l-a scos pe copil din apă și a încercat să îl resusciteze, cel mic nu a mai putut fi readus la viață.

O tragedie de proporții a avut loc în insula grecească Paros / Sursă: Shutterstock
O tragedie de proporții a avut loc în insula grecească Paros / Sursă: Shutterstock

Insula Paros este una dintre cele mai populare atracții turistice din Grecia, dar, din păcate, a devenit și scena unei tragedii de proporții. Potrivit adevarul.ro, copilul se afla în zona piscinei unui bar de pe plajă atunci când a căzut în apă.

Două fete au observat că băiețelul de numai patru ani zăcea nemișcat în apă și i-au alertat imediat pe cei din jur. Unul dintre angajații barului a sărit în piscină și l-a scos la suprafață pe cel mic, însă, chiar dacă a început manevrele de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic.

Echipajele medicale au ajuns de urgență la fața locului, dar, în ciuda tuturor eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să constate decesul. În urma tragediei, părinții copilului au fost reținuți și vor fi audiați.

Un copil de patru ani a murit în insula Paros

Și proprietarul localului este acum în atenția autorităților. El era și salvamar înregistrat pentru piscina localului, iar o anchetă oficială a fost demarată de către autoritățile elene.

Polițiștii încearcă să stabilească precis modul în care s-a produs tragedia, dar și dacă au fost respectate toate regulile privind supravegherea și siguranța piscinei.

O tragedie a avut loc și la Mamaia

Tot în cursul zilei de astăzi, un incident cu final tragic a avut loc și la Mamaia. Un turist în vârstă de 56 de ani a murit aproape imediat după ce a intrat în apa mării. El se afla pe litoral alături de soția sa, iar martorii spun că ar fi petrecut mai multe ore pe plajă, la soare.

Salvamarii l-au scos imediat din apă pe bărbat, iar la fața locului au ajuns și mai multe echipaje medicale. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru turist, care și-a pierdut viața.

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