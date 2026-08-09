5 plante pe care trebuie să le ții în casă. Arată superb, se îngrijesc ușor și pot purifica aerul din jur

Atunci când vine vremea să ne decidem cu ce plante să ne decorăm camerele, trebuie să avem în vedere mai multe lucruri decât simpla valoare estetică a plantelor. Unele dintre acestea pot să purifice aerul și să ne ajute să ne simțim mai bine în propria noastră casă.

Atunci când vine vorba despre plante, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la aspectul acestora. Însă, impactul vizual pe care îl au este doar o mică parte din beneficiile pe care le aduc asupra spațiului în care se află.

Unele plante sunt recunoscute pentru faptul că pot să purifice aerul din jurul lor. Iar, potrivit informațiilor de la Southern Living, acestea sunt alegerile perfecte pentru un aer mai curat în casă!

Gerberă

Aceste plante au nevoie de cât mai multă lumină solară și sunt recunoscute pentru faptul că pot înflori constant, de-a lungul anului. Nu numai că apartamentul nostru va arăta mai bine ca niciodată datorită acestei plante, dar aerul va fi mai curat ca oricând.

Sansevieria

Cunoscută în popor și ca „limba soacrei”, aceasta este o altă plantă recunoscută pentru faptul că poate purifica aerul din jur. Ea trebuie să fie ținută în lumină indirectă, iar solul trebuie lăsat să se usuce complet înainte de a uda din nou planta.

Ficus

Și această plantă are nevoie de lumină indirectă. Există nenumărate varietăți de ficus, iar partea cea mai bună este faptul că el nu numai că ne va înfrumuseța camera, dar poate să purifice și aerul din jur.

Crinul păcii

Această plantă ar trebui ținută în umbră parțială, iar pentru a se dezvolta armonios, solul poate avea nevoie ocazional de îngrășământ. Crinul păcii este recunoscut pentru aspectul superb pe care îl are.

Aloe vera

Aloe vera este faimoasă pentru proprietățile sale medicinale, dar nu foarte mulți oameni știu că ea poate purifica și aerul din jur. Planta are nevoie de cât mai multă lumină solară, detaliu pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când o aducem în casă.