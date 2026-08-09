Trei locuri de pe Pământ unde accesul este interzis și viața îți poate fi pusă în pericol

Există pe Pământ zone în care oamenii nu au voie să ajungă, indiferent cât de mult și-ar dori să le exploreze. Unele sunt protejate pentru speciile rare care trăiesc acolo, altele adăpostesc comunități care refuză contactul cu lumea exterioară, iar în anumite cazuri condițiile naturale sunt atât de dure încât pot deveni mortale.

Deși lumea pare să fi fost descoperită aproape în întregime, planeta încă păstrează teritorii în care accesul este strict controlat. Pentru cei care ignoră interdicțiile, aventura se poate transforma rapid într-o situație periculoasă.

Ilha da Queimada Grande, insula dominată de șerpi veninoși

Ilha da Queimada Grande se află în largul coastelor Braziliei, la aproximativ 33 de kilometri de statul São Paulo. Insula are o suprafață de aproximativ 430.000 de metri pătrați și este cunoscută în special datorită populației numeroase de vipere aurii „lancehead” (Bothrops insularis), o specie endemică aflată în pericol critic de dispariție.

Tocmai din cauza numărului mare de șerpi veninoși, locul a primit și denumirea de „Insula Șerpilor”. Se estimează că aici trăiesc aproximativ 4.000 de exemplare, cele mai multe fiind răspândite în zona acoperită de pădure tropicală.

Veninul acestor vipere este foarte puternic și acționează rapid. Pentru oameni, o mușcătură poate provoca leziuni grave, necroză și insuficiență acută de organ.

Șerpii au rămas izolați pe insulă în urmă cu mii de ani, după ce creșterea nivelului mării a separat teritoriul de continent. În lipsa prădătorilor naturali și având păsările migratoare drept principala sursă de hrană, reptilele s-au adaptat condițiilor de pe insulă. Din cauza pericolelor, autoritățile braziliene au interzis accesul public pe Ilha da Queimada Grande. Măsura are și rolul de a proteja specia rară de vipere care trăiește aici.

Pe insulă pot ajunge doar cercetătorii autorizați și echipajele Marinei Braziliei, care se ocupă de întreținerea farului automat. Accesul se face în condiții stricte de siguranță și cu sprijin medical.

Pentru cineva care ar încerca să pătrundă ilegal, riscul este foarte mare. O eventuală mușcătură poate avea urmări grave, iar persoana respectivă poate suporta și consecințele legale ale încălcării regimului de protecție.

North Sentinel, insula unde străinii nu sunt bineveniți

În Oceanul Indian, în Golful Bengal, se află North Sentinel, una dintre cele mai izolate insule de pe glob. Teritoriul aparține Indiei și face parte din arhipelagul Andaman și Nicobar. Aici trăiesc sentinelezii, o comunitate care a rămas izolată de lumea exterioară și care a respins în mod repetat orice tentativă de apropiere.

Autoritățile indiene au impus restricții severe în jurul insulei. Navele nu au voie să se apropie la mai puțin de cinci kilometri de țărm, iar accesul pe insulă este interzis.

Motivul este dublu. Pe de o parte, sentinelezii reacționează ostil atunci când persoane din exterior încearcă să ajungă pe teritoriul lor. Pe de altă parte, comunitatea este extrem de vulnerabilă în fața unor boli obișnuite pentru restul lumii, dar împotriva cărora nu are neapărat imunitate.

Numărul exact al locuitorilor de pe North Sentinel nu este cunoscut. Estimările variază între 50 și 500 de persoane, deoarece autoritățile nu efectuează recensăminte directe.

Sentinelezii își duc existența în mod tradițional, bazându-se în principal pe vânătoare și cules. Observațiile făcute de la distanță indică faptul că folosesc arcuri, săgeți, sulițe și unelte realizate din materiale naturale.

De-a lungul timpului, mai multe persoane au încercat să ajungă pe insulă, iar unele dintre aceste tentative s-au încheiat tragic.

În 2006, doi pescari locali au fost uciși după ce barca lor a ajuns la țărmul insulei. Doisprezece ani mai târziu, în 2018, misionarul american John Allen Chau a încercat să intre ilegal pe North Sentinel și a fost, la rândul său, ucis.

Insulele Heard și McDonald, un teritoriu izolat și extrem

În sudul Oceanului Indian se află arhipelagul Heard și McDonald, un teritoriu australian complet nelocuit. Zona este situată la aproximativ 4.000 de kilometri de Australia și la circa 1.500 de kilometri de Antarctica.

Arhipelagul este format din insula Heard, insulele McDonald, Shag și Flat. Condițiile naturale de aici sunt extrem de dificile, iar izolarea față de continent face ca accesul să fie foarte complicat.

Pe insula Heard se află Mawson Peak, un vulcan activ care atinge 2.745 de metri. Activitatea vulcanică reprezintă unul dintre factorii care contribuie la caracterul ostil al regiunii. Insulele sunt expuse unor condiții meteorologice extreme. Furtunile, vânturile foarte puternice și temperaturile scăzute fac ca deplasarea până în această zonă să fie extrem de dificilă.

La toate acestea se adaugă izolarea în Oceanul Sudic, unde valurile pot fi foarte mari, iar vânturile cunoscute sub denumirea de „Furious Fifties” complică și mai mult călătoria pe mare.

Din cauza condițiilor dificile, arhipelagul nu are așezări umane permanente. În plus, teritoriul este protejat ca rezervație naturală și face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Accesul nu este deschis turiștilor obișnuiți. Persoanele care doresc să ajungă în zonă au nevoie de aprobări speciale și trebuie să respecte regulile stricte de protejare a teritoriului.

Surtsey, insula pe care turiștii nu au voie să pășească

Un alt loc aproape rupt de lume se află în largul Islandei. Surtsey este o insulă vulcanică apărută în urma unei erupții submarine care a început în 1963.

Spre deosebire de North Sentinel sau Ilha da Queimada Grande, pericolul principal nu îl reprezintă oamenii sau animalele veninoase. Insula este protejată tocmai pentru ca oamenii să nu interfereze cu evoluția sa naturală.

UNESCO precizează că accesul pe Surtsey este strict controlat. Este interzisă debarcarea pe insulă și chiar scufundarea în apropierea acesteia. Regula are rolul de a împiedica oamenii să introducă plante, animale, sol sau alte elemente care ar putea modifica ecosistemul.