De ce roșiile din grădina ta au coaja prea groasă. Cum poți evita ușor această problemă

Roșiile sunt un ingredient pe care îl vom întâlni în nenumărate rețete, de la simple salate și până la feluri principale complexe. Iar mulți români care stau la curte chiar aleg să cultive propriile roșii, pentru a avea mereu la îndemână acest aliment sănătos. Însă, dacă observăm că tomatele au o coajă prea groasă, devine important să știm precis ce trebuie făcut.

Cu toții ne dorim să avem la îndemână roșii savuroase, iar, din acest motiv, mulți oameni chiar aleg să le crească în propria lor grădină. Însă, nu este deloc exclus ca, mai devreme sau mai târziu, să observăm că roșiile din curtea noastră au o coajă groasă, cu o textură neplăcută.

Potrivit Southern Living, există câteva motive pentru care tomatele noastre pot să dezvolte o coajă surprinzător de groasă.

Este o problemă foarte comună

În primul rând, o posibilă cauză a cojilor prea groase este lipsa apei. Atunci când există condiții de secetă iar tomatele nu au parte de suficientă apă, ele pot să dezvolte o coajă mai groasă, pentru a conserva umiditate.

Este important să udăm regulat roșiile, mai ales în timpul verii, pentru a evita apariția problemei cojilor prea groase.

Mai mult decât atât, atunci când vara este una exagerat de fierbinte, există riscul ca roșiile să dezvolte o coajă mai groasă. În plus, putem observa și pete gălbui de-a lungul roșiilor, cauzate de lumina solară intensă și constantă.

Ce nu trebuie plantat lângă roșii

Desigur, există și o altă potențială explicație pe care trebuie să o avem în vedere. Mai precis, este posibil ca această coajă groasă să nu fie o problemă, ci doar aspectul natural al tomatei. Există nenumărate soiuri de roșii și trebuie să fim atenți la particularitățile fiecăruia, înainte de a planta semințele.

Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere și faptul că, potrivit celor mai mulți grădinari, lângă roșii nu trebuie plantate vinete, porumb, broccoli și nici varză.