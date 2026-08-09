Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani

Horoscopul de luni, 10 august 2026, vine cu informații noi despre fiecare zodie în parte. Acest început de săptămână o să fie plin de încercări pentru nativi, mai ales pentru Berbeci. Aceștia vor trece prin momente tensionate. De asemenea, un semn zodiacal riscă să piardă o sumă importantă de bani.

Se anunță o zi cu scântei pentru zodii! Luni, 10 august 2026, unele relații pot ajunge la un punct critic din cauza unor vorbe spuse la nervi, în timp ce pe plan financiar se văd la orizont pierderi pentru unii nativi. Cine trebuie să fie atent la bani și cine riscă să intre în conflict cu cei din jur? Horoscopul zilei vine cu vești importante.

Horoscop luni, 10 august 2026

Berbec

Iubire - Acumulați resentimente și răbufniți în cel mai nepotrivit moment. Conștientizați ce vă deranjează.

Sănătate - Obiceiurile sedentare vă forțează să mai lăsați mașina acasă. Fiți mai activi pentru mobilitatea articulară.

Bani - Deveniți superficiali și delăsători. Nu știți suma avută în portofel și nici nu vă uitați la prețuri.

Taur

Iubire - Doriți să aflați lucruri noi despre cei dragi. Nu deveniți indiscret. Respectați-le intimitatea și lăsați-i să vă împărtășească doar ceea ce doresc.

Sănătate - Anxietatea și stările de iritabilitate sunt dușmanii declarați. Gestionați prin orice metodă pentru că nu e nimeni responsabil.

Bani - Gândiți pozitiv și fiți adaptabil. Contrar, pierdeți timp și forță. Oamenii își schimbă ideile pe parcurs și proiectele se mai pot ajusta.

Gemeni

Iubire - Comunicarea vă provoacă dacă nu sunteți vigilenți la replici și se pot rupe relații.

Sănătate - Înțelegeți emoțiile care au stat la baza trăirilor fizice și e bine să discutați cu persoane apropiate.

Bani - Puteți vorbi în plus, ori peste colegi, ori prea mult în fața superiorilor. Stați mai retras și concentrați-vă pe sarcini.

Rac

Iubire - Luați-vă timp liber pentru a face ce vă place alături de oameni dragi, de copii sau de nepoți.

Sănătate - Bravada emoțională vă poate secătui de energie. Protejați-vă!

Bani - Tendința e să cheltuiți pe lucruri mai scumpe care să vă dea senzația de confort. Greșeală mare!

Leu

Iubire - Respectați faptul că aveți prieteni cu personalități diferite. Nu îi adunați la un loc sperând ca toată lumea să se placă.

Sănătate - Vă plictisiți repede, deveniți nerăbdători, distrați sau neinteresați. Starea de spirit e fluctuantă.

Bani - Lăsați-i pe interlocutori să termine ce au de spus înainte de a interveni.

Fecioara

Iubire - Fiți clar cu ambițiile profesionale, dar nu călcați pe cadavre. Nu stârniți și nu vă implicați în intrigi.

Sănătate - Starea interioară e tumultoasă și vă poate calma doar activitatea fizică structurată într-un cadru organizat.

Bani - Cumpărați ceva care să fie considerat un răsfăț și permiteți-vă să vă bucurați de lucrurile simple.

Balanța

Iubire - Primiți semnale mixte. Vă certați pentru lucruri mărunte, iar despre ce vi se pare esențial nici nu ajungeți să discutați.

Sănătate - Treceți prin suișuri și coborâșuri. Vă enervați rapid și stările de bine dispar sub presiunea interioară.

Bani - Stabilirea de relații cu colegii noi vă crește influența în gestionarea unor situații tensionate.

Scorpion

Iubire - Sentimental, sunteți capabili de sacrificiu și de dăruire pentru persoana iubită. Însă voi știți dacă ea merită.

Sănătate - Dispozițiile voastre schimbătoare mai mult îi vor afecta pe ceilalți decât pe voi.

Bani - Aveți pierderi pe fondul unui exces de bunătate și de toleranță care vă poate aduce la stadiul de om pe care alții îl păcălesc.

Săgetător

Iubire - Abilitățile de comunicare sunt atuul care vă ajută să duceți la capăt discuții delicate.

Sănătate - Alergătura constantă vă obosește. Odihniți-vă mai mult și hidratați-vă!

Bani - Nu știți exact cum veți fi plătit. Asta vă reduce din motivație și eficiență, dar n-ar trebui.

Capricorn

Iubire - Fiţi mai indulgent. Oamenii din jur se schimbă şi au aşteptări să vă adaptaţi din mers.

Sănătate - Scrieţi-vă un obiectiv cât de mic pentru a schimba ceva cu stare și bioritm. Apoi faceţi un plan şi începeţi cu un prim pas.

Bani - Cheltuiţi mai mult pentru lucruri care vă oferă confort psiho-emoţional.

Vărsător

Iubire - Familia vă provoacă la discuţii şi vă expune în faţa unor critici legate de modul cum aţi evoluat profesional.

Sănătate - Sunteţi tentat să supraevaluaţi rezistenţa fizică şi vă puteţi trezi cu dureri articulare sau musculare.

Bani - Schimbaţi modul de a cheltui sau de a gestiona bugetul. Apar situaţii impredictibile.

Pești

Iubire - Ascultaţi împreună un concert. Iar dacă sunteți persoană singură, ieşiţi cu prietenii la terasă!

Sănătate - Faceţi lucrurile obişnuite. A sparge tiparele înseamnă a vă epuiza şi plictisi. Prea aveți dorinţa de a face totul perfect din prima.

Bani - Rămâneţi în expectativă. Deocamdată, cheltuiţi pe strictul necesar şi puneţi bani deoparte.