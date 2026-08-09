Ingredientul neobișnuit care trebuie adăugat în smoothie-uri. Este gustos și plin de proteine

Nu este un ingredient la care mulți dintre noi ne-am gândi, atunci când urmează să pregătim un smoothie. Cu toate acestea, specialiștii spun că, datorită acestui ingredient, nu numai că vom putea pregăti un smoothie mult mai gustos, dar băutura va avea și un conținut mult mai ridicat de proteine.

Nenumărați oameni din întreaga lume pregătesc un smoothie de fructe dimineața. Atunci când folosim ingrediente sănătoase și naturale, această băutură va fi plină de proteine, fibre și nutrienți cruciali pentru buna funcționare a organismului.

Însă, există un ingredient special care ar trebui folosit la smoothie-uri, pentru a pregăti o băutură mult mai sănătoasă! Mai precis, este vorba despre brânza de vaci, care nu numai că va oferi un plus de nutrienți băuturii, dar va face și băutura mult mai gustoasă, conform Real Simple.

De ce trebuie folosită brânză de vaci pentru smoothie-uri

În aproximativ 142 de grame de brânză de vaci vom găsi nu mai puțin de 18 grame de proteine, fiind un aliment foarte bun pentru organism. Însă, spre deosebire de lapte sau iaurt, această brânză are mai puțin calciu.

„Este o proteină completă, care se digeră lent, ceea ce înseamnă că brânza cottage te va ajuta să te simți sătul mai mult timp și poate fi benefică pentru recuperarea musculară după un antrenament”, explică autoarea Katie Sullivan Morford.

Oferă un gust delicios oricărui smoothie

În plus, brânza de vaci oferă băuturii un gust foarte bun, care va avea diferențe subtile în comparație cu un smoothie în care s-a folosit lapte sau iaurt.

Iar, un alt ingredient special care poate fi adăugat în smoothie-uri este „silken tofu”, care se traduce în țara noastră ca „tofu mătăsos”. Acesta are un conținut ridicat de calciu și poate susține sănătatea inimii.

„Silken tofu absoarbe foarte bine aromele și oferă o consistență cremoasă, ceea ce îl face un ingredient perfect pentru smoothie-uri”, a spus experta Kelly Powers.