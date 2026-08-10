Ea are cel mai lung păr din lume: „Nu folosesc produse care conțin chimicale!”

Renu Dhariyal, din India, a stabilit recordul mondial pentru cel mai lung păr la categoria feminină. Podoaba ei capilară măsoară 2,71 metri, iar recordul a fost omologat în aprilie, în Haldwani, Uttarakhand. Ea a detronat-o pe Aliia Nasyrova, din Ucraina, al cărei păr măsura 2,57 metri.

Renu Dhariyal nu s-a mai tuns din 2015

Renu nu s-a mai tuns din 2015 și spune că tradiția indiană, în care părul lung este asociat cu frumusețea și identitatea culturală, a inspirat-o să îl lase să crească atât de mult. „În cultura indiană, părul lung este considerat un simbol al frumuseții și al tradiției, iar acest lucru m-a ambiționat să îl las să crească atât de mult”, a explicat ea pentru Cartea Recordurilor Guinness.

Părul lui Renu este nu doar foarte lung, ci și extrem de des și strălucitor. Îngrijirea unei podoabe capilare atât de impresionante nu este însă deloc ușoară. Femeia spune că petrece ore întregi spălându-și și descurcându-și părul și că este nevoie de multă răbdare pentru a-l menține sănătos.

Atunci când nu vrea să îl lase să atingă podeaua, îl împletește într-o coadă elaborată. Creatoare de conținut pe YouTube, Renu nu ține secretele părului lung și sănătos doar pentru ea, ci le împărtășește și altor femei sfaturile sale de frumusețe.

Ea spune că nu a apelat la tratamente costisitoare în saloane, produse-minune sau metode spectaculoase, ci s-a bazat pe consecvență, răbdare și o rutină de îngrijire naturală. „Secretul meu este unul complet natural. Evit produsele chimice și le împărtășesc și altora rețetele pentru uleiuri și șampoane de păr făcute în casă, fără substanțe chimice, pe canalul meu de YouTube”, a mai spus Renu Dhariyal.

Acum că deține recordul mondial, ea speră să devină cunoscută în India și să aducă și comunitatea sa locală în atenția întregii lumi. Părul ei îi aduce deja multă atenție. „Cu un păr atât de lung, de fiecare dată când ies din casă sau apar pe rețelele sociale, oamenii sunt surprinși, iar eu primesc multă apreciere și atenție”, a spus femeia. „Vreau să transmit lumii că, prin determinare, consecvență și apropierea de frumusețea naturală și de propria cultură, poți atinge orice obiectiv important”.