Vacanța de vis se poate transforma într-un coșmar! Ce nu trebuie să postezi niciodată pe internet

Vacanțele vin la pachet cu fotografii, check-in-uri și povești publicate pe rețelele sociale. Însă ceea ce pare o simplă postare poate oferi, fără să ne dăm seama, informații importante infractorilor. Destinația, hotelul, perioada în care suntem plecați sau chiar o fotografie cu biletul de avion pot deveni indicii utile pentru escroci și hoți.

Specialiștii recomandă să fim atenți la informațiile pe care le facem publice și, mai ales, să evităm postările în timp real.

O simplă fotografie poate spune prea multe

Pentru mulți oameni, concediul începe cu prima fotografie postată online. Problema este că imaginea poate dezvălui nu doar locul în care ne aflăm, ci și cât timp vom lipsi de acasă.

Informațiile despre destinație, hotel și perioada vacanței pot fi folosite inclusiv în tentative de phishing. Escrocii se pot da drept reprezentanți ai hotelului, ai companiei aeriene sau ai platformei prin care a fost făcută rezervarea pentru a încerca să obțină date personale și bani.

De asemenea, specialiștii recomandă să nu fie fotografiate și publicate biletele de avion, pașapoartele sau alte documente de călătorie, deoarece acestea pot conține informații care favorizează furtul de identitate.

Recomandarea experților

O măsură simplă poate reduce considerabil riscurile: fotografiile din concediu să fie publicate după revenirea acasă, nu în timp ce vacanța este în desfășurare.

Răzvan Stoica, expert Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Recomandăm ca fotografiile și experiențele din vacanță să fie distribuite după întoarcerea acasă, iar vizibilitatea postărilor să fie limitată la persoanele de încredere. Un gest simplu poate reduce semnificativ riscul atât al incidentelor de securitate fizică, cât și al fraudelor din mediul online”, potrivit știrileprotv.ro.

Unii oameni preferă însă să își împărtășească experiențele imediat.

Tânăr: „Nu e stilul meu, îmi place să postez din când în când câte-o chestie ca să nu creadă lumea că am dispărut”.

Pericolul nu vine doar din mediul online. Postările din vacanță le pot transmite hoților și un mesaj foarte clar: proprietarii nu sunt acasă. În primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate peste 5.000 de spargeri, iar polițiștii atrag atenția că infractorii pot urmări inclusiv indiciile lăsate pe rețelele sociale.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: „Vulnerabilitatea nu este determinată, în principal de valoarea bunurilor aflate în interior, ci de indiciile care semnalează absența proprietarului. Corespondența neridicată, obloane coborâte permanent, aceeași sursă de iluminat funcționând identic în fiecare seară. Precum și tocmai frecvent informațiile publicate pe rețele de socializare în timp real privind locul și durata deplasării”.

Cum îți protejezi casa înainte de concediu

Polițiștii recomandă ca, înainte de plecare, proprietarii să verifice atent ferestrele și ușile și, dacă este posibil, să instaleze un sistem de alarmă.

De asemenea, cheia de rezervă nu ar trebui ascunsă în exteriorul locuinței, iar sumele mari de bani, bijuteriile și alte obiecte de valoare este bine să fie păstrate în locuri sigure.

Cel mai important, însă, este să nu oferim publicului, printr-o singură fotografie, toate informațiile despre unde suntem, cât timp lipsim și faptul că locuința a rămas goală.