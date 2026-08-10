 Gigantul mondial al înghețatei investește la București. Compania care deține Betty Ice pregătește un centru cu 200 de angajați
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Gigantul mondial al înghețatei investește la București. Compania care deține Betty Ice pregătește un centru cu 200 de angajați

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The Magnum Ice Cream Company, grupul internațional care deține branduri precum Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto și Betty Ice, își extinde operațiunile în România. Compania pregătește un nou centru de servicii în București, unde ar urma să lucreze aproximativ 200 de angajați.

Gigantul mondial al înghețatei investește la București.
Gigantul mondial al înghețatei investește la București.

Noul hub va fi amenajat în clădirea de birouri Globalworth Square, din nordul Capitalei, iar compania a închiriat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Potrivit informațiilor disponibile, spațiul este destinat organizării unui centru cu circa 200 de posturi de lucru, scriu cei de la PROFIT.

Extinderea vine într-un moment în care piața de birouri din București continuă să atragă companii internaționale, în pofida schimbărilor din modul de lucru și a unei piețe mai prudente decât în anii anteriori.

The Magnum Ice Cream Company deschide un centru de servicii în București

Compania a înființat în România firma Magnum ICC Services, entitate specializată în servicii suport pentru întreprinderi.

Noul centru va ocupa etajul 9 al clădirii Globalworth Square și va dispune de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Spațiul ar urma să găzduiască în jur de 200 de stații de lucru, ceea ce indică o extindere semnificativă a operațiunilor de servicii suport ale grupului în România.

Potrivit informațiilor disponibile, compania a preluat deja spațiul închiriat.

Reprezentanții The Magnum Ice Cream Company nu au oferit, până la momentul publicării informațiilor inițiale, detalii suplimentare despre noul centru.

Compania care deține Betty Ice are deja sute de angajați în România

Noua investiție se adaugă operațiunilor deja existente ale grupului pe piața locală.

The Magnum Ice Cream Company gestionează în România fabrica Betty Ice din Suceava, unitate care are în jur de 300 de angajați.

Betty Ice este unul dintre brandurile cunoscute de înghețată de pe piața românească, iar fabrica din Suceava reprezintă una dintre componentele importante ale activității grupului în regiune.

Operațiunile companiei în România și Republica Moldova sunt conduse, din iulie 2025, de Irina Urechean, manager cu o experiență de aproximativ 15 ani în cadrul Unilever.

De la Unilever la o companie independentă

The Magnum Ice Cream Company a apărut în urma separării diviziei de înghețată din cadrul Unilever.

Separarea a reprezentat o schimbare majoră pentru portofoliul de branduri, compania devenind o entitate distinctă și fiind listată ulterior pe bursa de la Amsterdam.

La momentul listării, valoarea de piață a companiei era de aproximativ 7,8 miliarde de euro.

Unilever a păstrat o participație minoritară în noua companie, cu intenția de a-și reduce ulterior participația și de a utiliza fondurile obținute pentru acoperirea costurilor asociate separării.

Ce branduri deține gigantul internațional al înghețatei

The Magnum Ice Cream Company are în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute mărci de înghețată la nivel mondial.

Printre acestea se află:

  • Magnum;
  • Ben & Jerry’s;
  • Cornetto;
  • Algida;
  • Betty Ice;
  • Napoca;
  • Frigo.

Grupul are aproximativ 19.000 de angajați la nivel global și venituri anuale de circa 8,3 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate în materialul inițial.

Compania este considerată unul dintre cei mai mari jucători din industria mondială a înghețatei, cu o cotă de aproximativ 21% din piața globală.

De ce a ales compania Globalworth Square

Centrul de servicii va funcționa în Globalworth Square, una dintre clădirile de birouri importante din nordul Bucureștiului.

Compania a încheiat un contract de închiriere pentru aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar alegerea zonei se înscrie într-un trend mai larg al companiilor care își concentrează operațiunile în zonele consacrate de birouri ale Capitalei.

Un element interesant este că sediul central al Unilever România se află în clădirea AFI Lakeview, situată în apropierea noului centru Magnum.

Globalworth continuă să atragă chiriași mari

Mutarea The Magnum Ice Cream Company reprezintă o nouă tranzacție importantă pentru Globalworth, unul dintre principalii proprietari de clădiri de birouri de pe piața bucureșteană.

În anul anterior, compania a raportat aproximativ 45.700 de metri pătrați de spații de birouri închiriate în București.

Printre companiile care au închiriat spații sau și-au prelungit contractele în portofoliul Globalworth se numără Wemat Global, Centrul Medical Unirea, Banca Transilvania, Edenred și Schneider Electric.

Diversitatea chiriașilor arată că cererea pentru spații de birouri rămâne prezentă, chiar dacă piața trece printr-o perioadă de ajustare.

Piața de birouri din București rămâne activă

Datele pentru trimestrul al doilea din 2026 indică o activitate susținută pe piața de birouri din Capitală.

În perioada analizată au fost tranzacționați aproximativ 48.700 de metri pătrați prin 47 de contracte.

Deși volumul total a înregistrat o ușoară temperare față de trimestrele precedente și față de perioada similară a anului anterior, numărul tranzacțiilor a crescut.

Datele CBRE indică o creștere de 12% a numărului de tranzacții față de trimestrul anterior și de 18% comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.

Suprafața medie aferentă unei tranzacții a coborât la aproximativ 1.040 de metri pătrați, ceea ce indică o piață cu un număr mai mare de tranzacții și cu cerere provenită de la companii de dimensiuni diferite.

Peste 100.000 de metri pătrați de birouri închiriați în primul semestru

În primele șase luni din 2026, volumul total al închirierilor de birouri din București a ajuns la aproximativ 106.200 de metri pătrați, aferent unui număr de 89 de tranzacții.

Pre-închirierile au reprezentat aproximativ o cincime din suprafața totală contractată, ceea ce indică faptul că unele companii își asumă din timp spații în proiecte aflate în dezvoltare sau în faze de pregătire.

Printre tranzacțiile importante din această perioadă s-au numărat extinderea Rohde & Schwarz și o pre-închiriere realizată de Strabag.

Reînnoirile de contracte au avut, de asemenea, o pondere importantă în piață, fiind concentrate în special în zone precum Floreasca-Barbu Văcărescu, Dimitrie Pompeiu și Centru-Vest.

Ce înseamnă noua extindere pentru România

Deschiderea centrului de servicii al The Magnum Ice Cream Company aduce aproximativ 200 de posturi de lucru într-un sector orientat către servicii corporate și operațiuni suport.

Investiția este relevantă și prin prisma faptului că România nu reprezintă doar o piață de producție pentru grup, prin fabrica Betty Ice de la Suceava, ci și o bază pentru activități de servicii.

Astfel, compania își extinde prezența locală de la activitatea industrială și comercială către funcții de suport care pot deservi operațiunile grupului.

România, parte din strategia de dezvoltare a gigantului înghețatei

Extinderea The Magnum Ice Cream Company la București vine în paralel cu consolidarea operațiunilor globale ale grupului după desprinderea de Unilever.

Cu un portofoliu de branduri internaționale și regionale, zeci de mii de angajați la nivel mondial și operațiuni în numeroase piețe, compania își construiește propria infrastructură după separarea de fostul proprietar.

Pentru România, noul centru de servicii reprezintă o extindere importantă a activității și consolidează poziția țării ca destinație pentru operațiuni corporate și servicii suport.

Centrul din Globalworth Square ar urma să reunească aproximativ 200 de stații de lucru, în timp ce fabrica Betty Ice din Suceava continuă să reprezinte una dintre principalele baze de producție ale grupului în România.

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