 Grecia, sub lupa autorităților. Ce descoperiri au fost făcute în stațiunile turistice
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Grecia, sub lupa autorităților. Ce descoperiri au fost făcute în stațiunile turistice

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Autoritățile elene au intensificat controalele în cele mai populare insule și destinații turistice din țară pentru a combate specula, evaziunea fiscală și escrocheriile cibernetice. Au fost aplicate sancțiuni drastice pentru lipsa bonurilor fiscale și s-au descoperit vile fantomă în Santorini.  

Grecia, în vizorul autorităților/ sursa Unsplash
Grecia, în vizorul autorităților/ sursa Unsplash

Sezonul estival de vârf aduce o mobilizare din partea autorităților din Grecia pentru a proteja reputația turistică a țării.

În urma unor inspecții fulger derulate în insule extrem de vizitate precum Mykonos, Paros, Rodos sau Santorini, inspectorii fiscali și poliția au ieșit la iveală nereguli grave. 

Nereguli fiscale la aproape 40% din firmele de divertisment

Comandamentul Autorității Independente pentru Venituri Publice (AADE) a desfășurat razii în lunile iulie și august la firmele din sectorul alimentației publice și al divertismentului din insulele Creta, Corfu, Egina, Mykonos, Paros și Rodos.

Rezultatele arată că 37,42% dintre companiile verificate au încălcat legislația fiscală, neemitând bonuri de casă. Sancțiunile au inclus amenzi substanțiale și închiderea temporară a locațiilor pentru 48 de ore, potrivit ekathimerini.com.

Probleme mari au fost identificate și în transportul de persoane. Poliția elenă a reținut șoferi de taxi din Atena și din portul Lavrio care practicau tarife de speculă, fiind înregistrat cazul unui turist taxat cu 175 de euro pentru o simplă cursă de la aeroport până în oraș.

Escrocheriile cibernetice se mută pe site-urile de rezervări și cazări 

Modul de operare al infractorilor s-a mutat masiv în mediul virtual. O rețea infracțională care crea site-uri clonate și încasa avansuri de mii de euro pentru vile de lux inexistente în Santorini a fost destructurată de poliție.

În paralel, au fost emise alerte privind atacuri de tip „spear-phishing” îndreptate împotriva hotelurilor.

Hackerii fură datele de autentificare ale unităților de cazare și trimit mesaje personalizate turiștilor prin intermediul platformelor de rezervare precum Booking.com, solicitând plăți urgente nejustificate.

Reclamă controversată pentru Santorini 

O  controversă a apărut în jurul promovării Santorini, după ce Asociația Hotelierilor din insulă a acuzat platforma Trivago că a folosit într-un videoclip imagini care nu reflectă realitatea.

Hotelierii susțin că materialul ar fi fost realizat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și că turiștii nu au fost informați clar despre acest lucru.

Organizația a transmis un protest oficial companiei, cerând ca promovarea destinațiilor turistice să se bazeze pe imagini reale și informații transparente.

În ciuda neregulilor izolate, nivelul general al fraudelor în Grecia rămâne redus, reprezentând doar 0,013% din totalul tranzacțiilor electronice efectuate în anul precedent, conform datelor furnizate de Banca Greciei.

De asemenea, fraudele cu cardul au înregistrat o scădere de 16% în primul trimestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

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