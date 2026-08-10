 Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Astăzi are loc proba scrisă la limba română. Ce trebuie să știe candidații
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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Astăzi are loc proba scrisă la limba română. Ce trebuie să știe candidații

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A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 începe luni, 10 august, cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul se adresează absolvenților care nu au reușit să promoveze toate probele în sesiunea din vară, precum și celor care nu au participat atunci la examen în condițiile prevăzute de metodologia de organizare.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: începe examenul scris la limba română.
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: începe examenul scris la limba română.

Candidații trebuie să ajungă la centrele de examen suficient de devreme, deoarece accesul în săli este permis până la ora 08:30. Proba propriu-zisă începe la 09:00, iar timpul de lucru este de trei ore, calculat după finalizarea distribuirii subiectelor.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și sunt transmise în același timp către centrele de examen din întreaga țară.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: regulile pentru proba de limba română

La intrarea în sala de examen, candidații trebuie să prezinte un act de identitate valabil și sunt așezați în bănci conform repartizării stabilite de organizatori.

Înainte de primirea subiectelor, elevii completează datele personale în spațiul destinat acestora pe foaia tipizată. Pentru redactarea lucrării este permisă folosirea exclusivă a cernelii sau a pastei de culoare albastră.

Proba începe la ora 09:00 și durează 180 de minute.

În anumite situații excepționale, care nu sunt provocate de candidați, metodologia permite prelungirea timpului de lucru cu cel mult 60 de minute.

Cei care termină înainte de expirarea timpului pot preda lucrarea, însă nu pot părăsi sala mai devreme de 60 de minute de la începerea examenului.

Pe întreaga durată a probei sunt interzise comunicarea între candidați, folosirea telefoanelor mobile și a dispozitivelor electronice, precum și deținerea unor materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea cerințelor.

Cum este structurat subiectul la limba și literatura română

Potrivit modelelor oficiale de examen, proba scrisă la limba și literatura română este împărțită în trei subiecte principale, fiecare urmărind competențe diferite, de la înțelegerea și interpretarea unui text până la redactarea unui eseu bazat pe literatura studiată.

Lucrarea este evaluată cu 90 de puncte, în timp ce alte 10 puncte sunt acordate din oficiu, astfel încât punctajul maxim este de 100 de puncte.

Subiectul I – Text la prima vedere și argumentare

Prima parte a examenului are cea mai mare pondere și este evaluată cu 50 de puncte.

Candidații primesc un text la prima vedere și trebuie să rezolve mai multe cerințe care urmăresc, printre altele, identificarea și interpretarea informațiilor, explicarea unor secvențe și valorificarea corectă a conținutului fragmentului.

A doua componentă presupune redactarea unui text argumentativ de cel puțin 150 de cuvinte. Pentru rezolvarea acestei cerințe, elevii trebuie să utilizeze atât informații din textul-suport, cât și exemple provenite din experiența personală sau din cultura generală.

Subiectul al II-lea – Interpretarea unui fragment literar

Subiectul al II-lea este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui răspuns de minimum 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar.

Cerința poate urmări mai multe aspecte, în funcție de textul primit. Printre acestea se pot afla identificarea și explicarea perspectivei narative, analiza unor elemente de construcție a textului, evidențierea rolului notațiilor autorului sau explicarea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Pentru un punctaj bun, răspunsul trebuie să fie clar, coerent și să demonstreze că elevul a înțeles atât textul, cât și cerința formulată.

Subiectul al III-lea – Eseul de minimum 400 de cuvinte

Ultima parte a lucrării este evaluată cu 30 de puncte și este dedicată literaturii române studiate în conformitate cu programa de examen.

Candidații trebuie să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, pornind de la operele și autorii prevăzuți în programa pentru Bacalaureat.

În funcție de cerința primită, eseul poate solicita prezentarea particularităților unei opere, analiza unui personaj sau evidențierea relației dintre două personaje.

Respectarea cerinței, organizarea logică a ideilor, utilizarea corectă a cunoștințelor literare și exprimarea clară sunt elemente importante pentru obținerea unui punctaj ridicat.

La ce oră apar subiectele și baremele pentru Bacalaureat 2026

Candidații care vor să își verifice răspunsurile trebuie să știe că subiectele și baremele de evaluare sunt publicate după încheierea probei, începând cu ora 15:00.

Documentele pot fi consultate pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

La fiecare probă scrisă, punctajul maxim este de 100 de puncte: 90 de puncte pentru rezolvarea cerințelor și 10 puncte acordate din oficiu.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat continuă în următoarele zile cu celelalte probe scrise.

10 august – Proba E.a): Limba și literatura română

11 august – Proba E.c): Proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie

12 august – Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării

13 august – Proba E.b): Limba și literatura maternă

După încheierea probelor scrise urmează etapa de evaluare a lucrărilor și, ulterior, cea dedicată contestațiilor.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Primele rezultate ale examenului sunt programate pentru 18 august. În aceeași zi, candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații în intervalul 14:00–18:00.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă în zilele de 19 și 20 august, în timp ce soluționarea contestațiilor este programată pentru 20 și 21 august.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 urmează să fie afișate pe 24 august.

Pentru absolvenții care susțin acum examenul, prima probă reprezintă și primul pas către obținerea diplomei de Bacalaureat în sesiunea de toamnă. Proba de limba și literatura română verifică nu doar cunoștințele acumulate în anii de liceu, ci și capacitatea candidaților de a înțelege un text, de a argumenta o idee și de a construi un răspuns coerent și bine organizat.

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