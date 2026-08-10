 Kate Middleton s-a temut de titlul de Prințesă de Wales. Motivul are legătură cu Diana, „Regina Inimilor”
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Kate Middleton s-a temut de titlul de Prințesă de Wales. Motivul are legătură cu Diana, „Regina Inimilor”

#Casa Regală a Marii Britanii
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Kate Middleton ar fi privit cu multă precauție preluarea titlului de Prințesă de Wales, în 2022. În spatele deciziei s-ar fi aflat nu doar responsabilitățile unui nou rol în Familia Regală, ci și comparația inevitabilă cu regretata Prințesă Diana, cea care a purtat același titlu înaintea ei.

Kate Middleton s-a temut de titlul de Prințesă de Wales.
Kate Middleton s-a temut de titlul de Prințesă de Wales.

Catherine, Prințesa de Wales, ocupă astăzi unul dintre cele mai importante roluri din monarhia britanică. Soția Prințului William a primit titlul după moartea Reginei Elisabeta a II-a și după ascensiunea Regelui Charles al III-lea pe tron, scriu cei de la OK Magazine.

Titlul are însă o încărcătură aparte. Înaintea lui Kate, ultima femeie care a purtat oficial titulatura de Prințesă de Wales a fost Diana, iar asocierea dintre cele două figuri regale a fost inevitabilă.

Potrivit unei biografii dedicate lui William și Catherine, Kate ar fi avut „rezerve” serioase în privința preluării titlului și și-ar fi exprimat îngrijorările în discuții private.

Kate Middleton, noua Prințesă de Wales după moartea Reginei Elisabeta

Catherine a devenit Prințesă de Wales în 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. În același moment, Prințul William a devenit Prinț de Wales, titlu care fusese deținut anterior de tatăl său, Charles.

În sistemul monarhic britanic, titulatura de Prinț și Prințesă de Wales este asociată cu moștenitorul tronului și soția acestuia, deși titlul de Prinț de Wales este acordat formal de monarh.

Pentru Kate, momentul a reprezentat o schimbare majoră de statut și de responsabilitate.

În același timp, însă, noua titulatură venea cu o moștenire dificil de ignorat: imaginea Prințesei Diana.

De ce titlul de Prințesă de Wales era atât de sensibil

Diana a devenit Prințesă de Wales după căsătoria cu Charles și a rămas una dintre cele mai iubite și urmărite figuri ale Familiei Regale britanice.

Popularitatea sa uriașă a făcut ca titlul să fie asociat puternic cu personalitatea și povestea sa. După divorțul de Charles și moartea sa tragică, titulatura nu a mai fost folosită de o altă femeie din familia regală până la Kate.

Camilla, actuala Regină, nu a folosit titulatura de Prințesă de Wales în perioada în care Charles era moștenitor, alegând în schimb titlul de Ducesă de Cornwall. Decizia a fost explicată și prin sensibilitatea publică legată de memoria Dianei.

Astfel, momentul în care Kate a preluat titulatura a avut o puternică încărcătură simbolică.

Kate ar fi vrut să își construiască propria identitate

Potrivit jurnalistului și autorului Russell Myers, Kate era conștientă de istoria titlului, dar ar fi dorit să nu fie definită exclusiv prin comparația cu Diana.

Biografia „William și Catherine: Povestea intimă din interior” descrie preocuparea Prințesei de Wales de a-și construi propriul profil în cadrul monarhiei.

Myers notează că prințesa aprecia istoria rolului, dar ar fi fost hotărâtă să își creeze propriul drum.

Curtenii au spus că, deși Catherine a apreciat pe deplin istoria asociată cu acest rol, era hotărâtă să-și găsească propriul drum.”

Ideea este relevantă pentru modul în care Kate și-a construit imaginea publică în ultimii ani: printr-un stil propriu, prin implicarea în cauze sociale și printr-o apariție publică mai discretă decât cea asociată uneori cu Diana.

Discuțiile private cu William și Charles

Potrivit relatării lui Russell Myers, Catherine nu și-ar fi ascuns îngrijorările față de cei mai apropiați membri ai familiei.

Autoarea biografiei susține că Prințesa de Wales ar fi discutat în privat atât cu soțul său, William, cât și cu socrul său, Charles, despre ceea ce însemna preluarea titulaturii.

„Dar Catherine le-a vorbit în privat lui William și lui Charles despre rezervele sale cu privire la preluarea titlului, conștientă de sentimentul excepțional al publicului britanic în ceea ce privește amintirea Dianei și legătura lor emoțională cu Prințesa Diana, chiar și la 25 de ani de la moartea ei.”

Pentru Kate, provocarea nu ar fi fost doar aceea de a primi un titlu prestigios, ci și de a-l purta într-un mod care să nu pară o încercare de a o înlocui pe Diana.

Diana și Kate, două prințese de Wales comparate inevitabil

De-a lungul timpului, presa și publicul au făcut numeroase comparații între cele două femei. Ambele au devenit soțiile viitorului rege al Marii Britanii și au intrat în centrul atenției publice odată cu apropierea lor de Familia Regală. Totuși, personalitățile și stilurile lor sunt diferite.

Diana a avut un profil public extrem de puternic și a devenit o figură globală, în timp ce Kate a adoptat, în general, o abordare mai rezervată și mai instituțională.

Tocmai de aceea, preluarea titulaturii de Prințesă de Wales a venit cu provocarea de a păstra respectul pentru moștenirea Dianei, dar și de a construi o identitate proprie.

Ce înseamnă titlul de Prințesă de Wales pentru Kate

Titulatura marchează poziția lui Kate în linia de succesiune a monarhiei britanice. Prințul William este primul în ordinea succesiunii după tatăl său, Regele Charles al III-lea, iar Kate este soția moștenitorului tronului.

Prin urmare, rolul său nu este doar unul ceremonial. Pe măsură ce William se apropie de momentul în care va deveni rege, responsabilitățile publice ale cuplului sunt tot mai importante.

Pentru Kate, titulatura de Prințesă de Wales reprezintă astfel o etapă de pregătire pentru viitorul rol de regină consort.

Kate a ales să transforme comparația într-o identitate proprie

Deși asocierea cu Diana nu poate fi eliminată complet, Kate pare să fi urmărit construirea unei imagini distincte.

Implicarea sa în proiecte dedicate copiilor, familiilor și sănătății publice, stilul vestimentar și modul în care își gestionează aparițiile oficiale au contribuit la definirea unei identități proprii.

În acest context, rezervele atribuite ei înainte de preluarea titlului pot fi privite și ca o preocupare firească: cum să onoreze memoria unei femei care a făcut titlul celebru fără să fie permanent comparată cu aceasta.

Un titlu cu o moștenire greu de egalat

Prințesa Diana a lăsat în urmă una dintre cele mai puternice moșteniri din istoria recentă a monarhiei britanice. Orice femeie care ar fi preluat titulatura de Prințesă de Wales după ea s-ar fi confruntat cu aceeași comparație.

Pentru Kate Middleton, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât este soția fiului Dianei.

Potrivit relatării lui Russell Myers, tocmai această încărcătură emoțională ar fi determinat-o să discute în privat despre propriile rezerve înainte de a accepta noul statut.

În cele din urmă, Kate a devenit Prințesă de Wales și a început să își construiască propriul capitol în istoria monarhiei britanice, păstrând în același timp respectul pentru memoria Dianei.

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