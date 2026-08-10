Și-a lăsat mașina pentru poze pe Transfăgărășan. Ce s-a întâmplat în câteva secunde

Un șofer a rămas fără mașină după ce a oprit pe Transfăgărășan pentru a face fotografii. A coborât din autoturism, însă nu a tras frâna de mână. La scurt timp, mașina a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit câteva zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani. Autoturismul a fost grav avariat, însă nimeni nu se afla în interior în momentul incidentului. Este al doilea caz de acest fel produs pe Transfăgărășan în această vară.

Mașina a ajuns zeci de metri mai jos

O oprire făcută pentru câteva fotografii s-a transformat într-un incident serios pe Transfăgărășan. Un șofer a coborât din autoturism pentru a surprinde peisajul, însă a uitat să tragă frâna de mână. La scurt timp, mașina a părăsit carosabilul și a coborât câteva zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani. În urma căderii, autoturismul a fost grav avariat. Din fericire, în momentul în care mașina a ajuns în afara drumului nu se afla nimeni în interior, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Situația atrage din nou atențiaasupra pericolelor la care se expun șoferii atunci când opresc în zonele montane fără să își asigure corespunzător autoturismele. Transfăgărășanul este cunoscut pentru peisajele spectaculoase, însă multe dintre porțiunile sale sunt înconjurate de versanți abrupți, stânci și diferențe mari de nivel. În astfel de locuri, o simplă neatenție poate avea urmări costisitoare.

Al doilea caz din această vară

Incidentul nu este unul izolat. În luna iunie, un alt șofer a trecut printr-o situație asemănătoare, după ce a oprit pentru a face fotografii pe Transfăgărășan. A coborât din autoturism pentru a surprinde peisajul, însă nu a asigurat mașina. Vehiculul a ajuns în afara carosabilului și a căzut într-o zonă abruptă. Și atunci, autoturismul a fost grav avariat, însă nimeni nu a fost rănit.

„Pe drumurile de munte, o clipă de neatenție poate avea consecințe grave. Șoferii trebuie să se asigure că autoturismul este bine imobilizat înainte de a coborî și să aleagă pentru oprire doar locuri sigure, departe de marginea versanților”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

„Cele două cazuri au avut un punct comun: mașinile au fost lăsate neasigurate, într-o zonă în care diferențele mari de nivel pot transforma rapid o simplă oprire într-un accident. Recomandăm turiștilor să nu se lase distrași de peisaj și să acorde prioritate siguranței atunci când opresc pentru fotografii", adaugă reprezentanții Salvamont Argeș.

Ce trebuie să facă șoferii când opresc

Salvamontiștii recomandă prudență atunci când turiștii opresc pe drumurile de munte. „Înainte de a coborî din mașină, șoferul trebuie să se asigure că autoturismul este bine imobilizat și că nu există riscul ca acesta să pornească de pe loc. Frâna de mână trebuie trasă de fiecare dată, iar în cazul în care mașina este oprită pe o porțiune înclinată, trebuie acordată o atenție suplimentară poziției acesteia. Este important și locul ales pentru oprire. Zonele înguste, curbele, marginile de drum și porțiunile aflate imediat lângă versanți nu sunt potrivite pentru staționare sau pentru fotografii.

Turiștii sunt sfătuiți să folosească parcările și alveolele amenajate, acolo unde acestea există, și să nu blocheze circulația. În același timp, cei care vor să fotografieze peisajul trebuie să rămână la distanță de marginea versanților și să nu se aventureze pe teren instabil. Pe munte, vremea și condițiile de teren se pot schimba rapid, iar stâncile sau pietrele desprinse pot reprezenta un pericol", au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Transfăgărășanul, printre cele mai căutate drumuri turistice

Transfăgărășanul atrage în fiecare vară un număr foarte mare de turiști, atât din România, cât și din străinătate. Drumul este una dintre principalele destinații pentru cei care vor să descopere peisajele din Munții Făgăraș, iar numeroasele puncte de belvedere îi determină pe șoferi să oprească pentru fotografii. În perioadele aglomerate, însă opririle făcute în locuri nepotrivite pot crea probleme atât pentru cei care staționează, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Mașinile parcate aproape de marginea carosabilului pot îngreuna circulația, iar pietonii care traversează drumul pentru a ajunge la un punct de belvedere sunt, la rândul lor, expuși. Cele două incidente produse în această vară sunt un avertisment pentru cei care ajung pe Transfăgărășan: peisajul poate fi admirat și fotografiat, dar fără neglijarea regulilor elementare de siguranță.