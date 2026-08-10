 Și-a lăsat mașina pentru poze pe Transfăgărășan. Ce s-a întâmplat în câteva secunde
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Și-a lăsat mașina pentru poze pe Transfăgărășan. Ce s-a întâmplat în câteva secunde

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un șofer a rămas fără mașină după ce a oprit pe Transfăgărășan pentru a face fotografii. A coborât din autoturism, însă nu a tras frâna de mână. La scurt timp, mașina a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit câteva zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani. Autoturismul a fost grav avariat, însă nimeni nu se afla în interior în momentul incidentului. Este al doilea caz de acest fel produs pe Transfăgărășan în această vară.

Incident pe Transfăgărășan Foto: captură TikTok
Incident pe Transfăgărășan Foto: captură TikTok

Mașina a ajuns zeci de metri mai jos

O oprire făcută pentru câteva fotografii s-a transformat într-un incident serios pe Transfăgărășan. Un șofer a coborât din autoturism pentru a surprinde peisajul, însă a uitat să tragă frâna de mână. La scurt timp, mașina a părăsit carosabilul și a coborât câteva zeci de metri pe versant, printre stânci și bolovani. În urma căderii, autoturismul a fost grav avariat. Din fericire, în momentul în care mașina a ajuns în afara drumului nu se afla nimeni în interior, astfel că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Situația atrage din nou atențiaasupra pericolelor la care se expun șoferii atunci când opresc în zonele montane fără să își asigure corespunzător autoturismele. Transfăgărășanul este cunoscut pentru peisajele spectaculoase, însă multe dintre porțiunile sale sunt înconjurate de versanți abrupți, stânci și diferențe mari de nivel. În astfel de locuri, o simplă neatenție poate avea urmări costisitoare.

Al doilea caz din această vară

Incidentul nu este unul izolat. În luna iunie, un alt șofer a trecut printr-o situație asemănătoare, după ce a oprit pentru a face fotografii pe Transfăgărășan. A coborât din autoturism pentru a surprinde peisajul, însă nu a asigurat mașina. Vehiculul a ajuns în afara carosabilului și a căzut într-o zonă abruptă. Și atunci, autoturismul a fost grav avariat, însă nimeni nu a fost rănit.

Pe drumurile de munte, o clipă de neatenție poate avea consecințe grave. Șoferii trebuie să se asigure că autoturismul este bine imobilizat înainte de a coborî și să aleagă pentru oprire doar locuri sigure, departe de marginea versanților”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Cele două cazuri au avut un punct comun: mașinile au fost lăsate neasigurate, într-o zonă în care diferențele mari de nivel pot transforma rapid o simplă oprire într-un accident. Recomandăm turiștilor să nu se lase distrași de peisaj și să acorde prioritate siguranței atunci când opresc pentru fotografii", adaugă reprezentanții Salvamont Argeș. 

Ce trebuie să facă șoferii când opresc

Salvamontiștii recomandă prudență atunci când turiștii opresc pe drumurile de munte. „Înainte de a coborî din mașină, șoferul trebuie să se asigure că autoturismul este bine imobilizat și că nu există riscul ca acesta să pornească de pe loc. Frâna de mână trebuie trasă de fiecare dată, iar în cazul în care mașina este oprită pe o porțiune înclinată, trebuie acordată o atenție suplimentară poziției acesteia. Este important și locul ales pentru oprire. Zonele înguste, curbele, marginile de drum și porțiunile aflate imediat lângă versanți nu sunt potrivite pentru staționare sau pentru fotografii.

Turiștii sunt sfătuiți să folosească parcările și alveolele amenajate, acolo unde acestea există, și să nu blocheze circulația. În același timp, cei care vor să fotografieze peisajul trebuie să rămână la distanță de marginea versanților și să nu se aventureze pe teren instabil. Pe munte, vremea și condițiile de teren se pot schimba rapid, iar stâncile sau pietrele desprinse pot reprezenta un pericol", au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Transfăgărășanul, printre cele mai căutate drumuri turistice

Transfăgărășanul atrage în fiecare vară un număr foarte mare de turiști, atât din România, cât și din străinătate. Drumul este una dintre principalele destinații pentru cei care vor să descopere peisajele din Munții Făgăraș, iar numeroasele puncte de belvedere îi determină pe șoferi să oprească pentru fotografii. În perioadele aglomerate, însă opririle făcute în locuri nepotrivite pot crea probleme atât pentru cei care staționează, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Mașinile parcate aproape de marginea carosabilului pot îngreuna circulația, iar pietonii care traversează drumul pentru a ajunge la un punct de belvedere sunt, la rândul lor, expuși. Cele două incidente produse în această vară sunt un avertisment pentru cei care ajung pe Transfăgărășan: peisajul poate fi admirat și fotografiat, dar fără neglijarea regulilor elementare de siguranță.  

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
Design fără titlu (8) png
Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor Național
ocean valuri pixabay jpg
Inovație într-o țară exotică: părul uman este folosit pentru protejarea oceanelor. Cum funcționează această tehnologie Internațional
image png
Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria: un camion-cisternă a luat foc. 300 de muncitori au fost evacuați Internațional
image png
VideoUn cutremur cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Columbia. Cel puțin 20 de persoane au decedat după ce mai multe clădiri s-au prăbușit Internațional
image png
Nicușor Dan a atacat la CCR noua lege ANI. Sesizarea vizează amendamentul referitor la obligația partenerilor demnitarilor de a-și declara averile Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net