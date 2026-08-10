Dosar cutremurător la Constanța. Fosta iubită a unui militar, după ce a fost terorizată, s-a aruncat din mașina ce rula cu 110 km/h. Ce sentință a primit bărbatul

Un militar din Constanța a fost condamnat în primă instanță la șapte ani de închisoare, după un incident în care fosta sa parteneră s-a aruncat din autoturism în zona Fetești, în timp ce mașina circula cu aproximativ 110 km/h. Potrivit rechizitoriului, femeia ar fi fost ținută împotriva voinței sale în autoturism și ar fi fost agresată, iar procurorii militari au formulat acuzații de tentativă de omor și lipsire de libertate în mod ilegal. Sentința Tribunalului Militar București nu este definitivă și este contestată în apel.

Cazul a pornit de la o relație care a durat aproximativ 11 ani și care, în ultimii ani, se transformase într-o legătură ocazională. Femeia ar fi încercat în repetate rânduri să pună capăt relației, însă, potrivit probelor prezentate în dosar, fostul partener ar fi continuat să insiste pentru împăcare.

Incidentul grav s-a produs în noaptea de 10 spre 11 decembrie 2025, după ce femeia acceptase să îl preia cu mașina de la o stație de carburant. Potrivit anchetatorilor, situația a escaladat în timpul deplasării spre Constanța, iar femeia a ajuns să sune la 112 și să încerce să scape din autoturism.

Relația dintre cei doi se încheiase, dar legătura continua

Femeia și militarul au avut o relație de concubinaj timp de aproximativ 11 ani. În perioada dinaintea incidentului, cei doi nu mai formau propriu-zis un cuplu, însă se mai întâlneau.

În declarația dată ulterior anchetatorilor, femeia a explicat natura relației dintre ei:

„De vreo 2-3 ani eram despărțiți, în sensul că fiecare căuta să își facă viața lui, dar ne vizitam și mai întrețineam din când în când relații sexuale”, a mărturisit ulterior femeia.

În aprilie 2025, aceasta i-ar fi transmis fostului partener că dorește să încheie definitiv relația și să păstreze doar o legătură de prietenie.

Câteva luni mai târziu, cei doi au călătorit împreună în străinătate pentru a o vizita pe sora femeii. După aproximativ 10-11 zile petrecute împreună, aceasta ar fi reiterat dorința de a se despărți și i-ar fi cerut bărbatului să se mute la mama sa.

Procurorii au susținut că militarul devenise posesiv

Din probele administrate în dosar a reieșit, potrivit acuzațiilor, că bărbatul ar fi continuat să se implice în viața fostei partenere chiar și după ce aceasta îi ceruse să păstreze distanța.

Anchetatorii au consemnat că militarul îi oferea cadouri și mergea la locuința femeii pentru a o ajuta la diferite treburi, deși aceasta nu îi solicita întotdeauna sprijinul.

Femeia le-ar fi povestit unor prietene că se teme de comportamentul fostului partener, iar acestea ar fi observat, la rândul lor, atitudinea pe care au considerat-o posesivă.

În dosar a fost consemnată și o acuzație potrivit căreia bărbatul ar fi amenințat că își va lua viața dacă femeia îl părăsește.

Un cunoscut al militarului a relatat, de asemenea, că acesta i-ar fi povestit despre o tentativă de a începe o altă relație după despărțire. Potrivit mărturiei, bărbatul ar fi spus că nu a putut continua deoarece cealaltă femeie nu avea mirosul și gesturile fostei partenere.

Cum a început incidentul din noaptea de 10 spre 11 decembrie 2025

În seara de 10 decembrie, femeia l-a contactat pe fostul partener pentru a schimba câteva obiecte personale.

Militarul se deplasa cu motocicleta spre București, însă, în jurul orei 22:00, a sunat-o de la o stație de carburant aflată la aproximativ 50 de kilometri de Capitală. Acesta i-ar fi cerut să vină după el, invocând condițiile meteorologice.

Femeia ar fi refuzat inițial, însă, după mai multe insistențe, a acceptat și a mers cu autoturismul său, un Skoda, până la locul indicat.

După ce bărbatul a urcat în mașină, acesta ar fi preluat volanul și ar fi pornit către Constanța.

Militarul ar fi refuzat să coboare din autoturism

Potrivit declarațiilor consemnate în dosar, pe drum cei doi au discutat despre viața personală a femeii și despre relația pe care aceasta ar fi început-o între timp.

După ce au ajuns la locuința militarului, femeia se aștepta ca acesta să coboare din mașină. Potrivit anchetei, bărbatul ar fi refuzat și ar fi continuat să insiste pentru împăcare.

Ulterior, situația ar fi escaladat. Anchetatorii susțin că militarul ar fi întors mașina și ar fi început să conducă într-un mod haotic, cu viteză mare.

În timpul deplasării, bărbatul i-ar fi spus fostei partenere că îi pregătise „un cadou”. Când femeia ar fi întrebat unde se îndreaptă, acesta i-ar fi spus că merge spre Agigea pentru a-i oferi „cadoul”.

Ulterior, autoturismul ar fi intrat pe autostradă, iar femeia ar fi observat că direcția de deplasare era spre București.

Femeia a apelat 112 și a cerut ajutor

Potrivit datelor din anchetă, femeia i-ar fi cerut în repetate rânduri fostului partener să oprească mașina, însă acesta nu ar fi făcut-o.

În timpul deplasării, femeia ar fi fost lovită de bărbat în zona capului și peste față, susțin procurorii.

Autoturismul a suferit, de asemenea, mai multe avarii. În dosar sunt menționate deteriorarea oglinzii retrovizoare și a parasolarului, precum și afectarea unor elemente ale bordului și a senzorilor mașinii.

Înspăimântată de evoluția situației, femeia a sunat la 112. Potrivit anchetei, aceasta a rămas în legătură cu operatorii aproximativ 40 de minute și le-a transmis informații despre traseu, mașină și persoana aflată la volan.

În timpul convorbirii, femeia ar fi încercat inclusiv să îl calmeze pe fostul partener și să amâne momentul în care situația ar fi putut deveni și mai periculoasă.

Potrivit declarației victimei, bărbatul repeta: „gata totul, la Fetești se termină totul”.

Femeia a interpretat aceste afirmații ca pe un indiciu că fostul partener intenționa să provoace un accident.

Momentul în care femeia a sărit din mașină la 110 km/h

Situația a ajuns la un punct critic în zona stației de taxare Fetești.

Potrivit declarației femeii, aceasta a decis că singura modalitate prin care putea ieși din autoturism era să sară din mers, deși viteza era foarte mare.

Victima a descris ulterior în fața anchetatorilor momentul în detaliu: „Ne-am apropiat de Fetești și atunci mi-am propus să sar din mașină, indiferent de risc. În zona stației de taxare am văzut că a încetinit iar vitezometrul arăta 110 km/h așa că m-am hotărât să sar; drept urmare am deschis ușa, am încercat să sar însă el m-a prins inițial de spate, m-am smucit, apoi am văzut roțile mașinii cum rulau după care m-am aruncat. Am simțit că mă rostogolesc și mă lovesc și apoi am auzit un zgomot puternic. Am ridicat capul și am văzut mașina oprită într-un zid de beton și pe XXX care a ieșit din mașină și care s-a apropiat de mine spunându-mi nervos, „javra dracului, nu trebuia să sari”, a mărturisit victima, citată de EVZ.

În urma căderii, femeia a suferit leziuni care au necesitat, potrivit raportului medico-legal, între 95 și 100 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Procurorii militari au trimis dosarul în instanță

Dosarul a fost trimis în judecată în urma rechizitoriului întocmit la 30 ianuarie 2026 de Ministerul Public – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, militarul ar fi folosit relația anterioară cu femeia pentru a o determina să vină să îl preia cu mașina.

După ce ar fi ajuns la domiciliu, acesta ar fi refuzat să coboare și ar fi restrâns libertatea de mișcare a femeii, continuând deplasarea cu autoturismul pe raza municipiului Constanța și apoi pe autostrada A2, către București.

Procurorii au susținut că bărbatul ar fi agresat-o pe femeie și că afirmațiile privind „cadoul” pregătit la Fetești au contribuit la starea de teamă în care aceasta s-ar fi aflat.

În interpretarea acuzării, comportamentul inculpatului a făcut-o pe victimă să creadă că există un pericol real pentru viața sa, determinând-o să aleagă între riscul extrem de a sări din autoturism și posibilitatea unui accident.

Faptele au fost încadrate de procurori la tentativă de omor și lipsire de libertate în mod ilegal.

Tribunalul Militar București l-a condamnat la 7 ani de închisoare

Tribunalul Militar București a pronunțat sentința în primă instanță la 22 aprilie 2026.

Pentru tentativa la omor, instanța a stabilit o pedeapsă de șase ani de închisoare. Pentru lipsirea de libertate în mod ilegal, militarul a primit trei ani de închisoare.

Cele două pedepse au fost contopite, iar instanța a aplicat un spor de un an de închisoare. În final, pedeapsa rezultantă stabilită de prima instanță a fost de șapte ani de închisoare, în regim de detenție.

Judecătorii au stabilit și anumite interdicții care urmează să se aplice după executarea pedepsei. Printre acestea se află interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice și interzicerea ocupării unei funcții care presupune exercitarea autorității de stat.

De asemenea, militarului i s-a interzis să comunice cu victima, direct sau indirect, și să se apropie la mai puțin de 100 de metri de aceasta ori de locuința ei.

Sentința nu este definitivă. Cazul se judecă în apel

Este important de precizat că hotărârea Tribunalului Militar București nu este definitivă.

Dosarul se află în faza de apel la Curtea Militară de Apel, iar următorul termen de judecată este stabilit pentru 16 septembrie 2026.

Prin urmare, condamnarea de șapte ani reprezintă soluția pronunțată în primă instanță, iar situația juridică a inculpatului poate fi modificată în urma judecării apelului.

Cazul ilustrează, potrivit acuzațiilor formulate de procurori și motivării primei instanțe, modul în care o despărțire conflictuală poate escalada într-un dosar penal extrem de grav. Pentru stabilirea definitivă a răspunderii penale rămâne relevantă însă soluția instanței de apel.