Caniculă în România, în următoarele zile. Cod portocaliu în șapte județe și temperaturi de până la 39 de grade

România se pregătește pentru câteva zile cu temperaturi sufocante și disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge până la 39 de grade Celsius. Valul de căldură va afecta mai multe regiuni între 10 și 12 august, iar nopțile tropicale nu vor lipsi din anumite zone.

Un nou val de căldură lovește România

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind vremea foarte caldă, valabilă în perioada 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00. În acest interval sunt prognozate temperaturi ridicate, perioade de caniculă și accentuarea disconfortului termic.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37-39 de grade Celsius, în special marți, 11 august.

Luni, temperaturile vor fi foarte ridicate în vest, în timp ce marți valul de căldură se va extinde către nord-vest, sud și, local, către alte regiuni. Miercuri, temperaturile ridicate se vor menține în special în sud-vestul și extremitatea sudică a țării.

Temperaturile ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest

În general, maximele se vor situa între 30 și 36 de grade Celsius. Situația devine însă mai severă marți, când în Câmpia de Vest sunt prognozate temperaturi de 37-39 de grade.

Căldura va fi resimțită mai puternic și din cauza umidității. Indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub abrevierea ITU, va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe regiuni.

Luni, fenomenul este așteptat în vest și sud-vest, marți mai ales în zonele de câmpie, iar miercuri, local, în sudul țării.

Meteorologii anunță și nopți tropicale în anumite zone din vest și sud. Temperaturile minime pot ajunge la 22-23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Cod galben de caniculă în vestul și nord-vestul țării

Prima avertizare cod galben este valabilă între 10 august, ora 10:00 și 11 august, ora 10:00.

Sunt vizate județele:

Caraș-Severin;

Timiș;

Arad;

Bihor;

Satu Mare;

Sălaj;

Maramureș.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă pe arii locale și disconfort termic accentuat.

Maximele vor fi cuprinse între 33 și 34 de grade în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, în timp ce în Banat și Crișana pot ajunge la 35-36 de grade.

Pe suprafețe restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.

Marți, cod galben pentru Oltenia, Muntenia, Moldova și Transilvania

O a doua avertizare cod galben intră în vigoare marți, 11 august, la ora 10:00, și este valabilă până miercuri, 12 august, ora 10:00.

Avertizarea vizează Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei.

Disconfortul termic va crește pe măsură ce temperaturile urcă, iar ITU poate ajunge, local, la pragul critic de 80 de unități.

Și aici sunt posibile nopți tropicale, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.

Șapte județe intră sub cod portocaliu

Tot marți, 11 august, intră în vigoare o avertizare cod portocaliu pentru șapte județe din vest și nord-vest.

Este vorba despre Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste regiuni, canicula va deveni mai intensă, iar disconfortul termic va fi accentuat. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar în anumite zone din Câmpia de Vest pot fi atinse valori de 39 de grade Celsius.

Nici nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă. În special în zonele deluroase, temperaturile minime pot rămâne la 19-21 de grade.

Vânt puternic și instabilitate atmosferică în unele regiuni

Perioada de caniculă nu va fi lipsită complet de schimbări ale vremii. Meteorologii avertizează că în noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri pot apărea intensificări temporare ale vântului în vestul și sud-estul țării.

Vitezele vântului pot ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Totodată, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică. Marți, acestea pot apărea izolat în zona Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar miercuri sunt posibile manifestări locale în zona montană, în sud-vest și centru.

Valul de căldură se menține și miercuri

Chiar dacă avertizările se modifică de la o zi la alta, vremea foarte caldă nu dispare imediat.

Miercuri, 12 august, temperaturile ridicate și disconfortul termic vor continua să afecteze local sud-vestul și extremitatea sudică a României.

Astfel, intervalul 10-12 august aduce una dintre cele mai importante perioade de caniculă ale acestei săptămâni, cu maxime care pot ajunge la 39 de grade și cu nopți tropicale în mai multe zone.