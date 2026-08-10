 Un procuror a fost reținut după un scandal ce s-a petrecut într-un local din Hunedoarea. Ar fi tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști
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Un procuror a fost reținut după un scandal ce s-a petrecut într-un local din Hunedoarea. Ar fi tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști

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Un procuror a fost reținut pentru 24 de ore după un incident grav produs într-un local din județul Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi intrat în incinta localului având asupra sa un pistol letal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. Situația ar fi escaladat după sosirea polițiștilor, asupra cărora ar fi folosit spray-ul, iar ulterior ar fi tras cu arma în timp ce era imobilizat.

Un procuror a fost reținut după un scandal ce s-a petrecut într-un local din Hunedoarea.
Un procuror a fost reținut după un scandal ce s-a petrecut într-un local din Hunedoarea.

Procuror reținut după incidentul dintr-un local din Hunedoara

Incidentul s-a produs în noaptea de 8 spre 9 august 2026, în comuna Ribița, județul Hunedoara. Potrivit informațiilor transmise de Parchetul General, procurorul ar fi ajuns pe terasa unui local public unde se aflau aproximativ 100 de persoane.

Anchetatorii susțin că bărbatul avea asupra sa mai multe obiecte periculoase, printre care un pistol letal, un cuțit și un spray iritant-lacrimogen.

În urma incidentului, procurorul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni.

Procurorul ar fi avut asupra sa un pistol, un cuțit și spray lacrimogen

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi intrat în local în jurul orei 02:48. Arma menționată de procurori este un pistol marca Walther, calibrul 9x19.

Parchetul General susține că permisul de port-armă fusese anulat anterior, iar procurorul ar fi cunoscut această situație.

„La data de 09.08.2026, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condiţiile în care IPJ Caraş Severin - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a dispus la 27.07.2026 anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026.”

Informațiile din comunicatul oficial indică faptul că anularea permisului de port-armă ar fi fost dispusă cu aproximativ două săptămâni înainte de incident, iar procurorul ar fi fost informat despre această măsură cu câteva zile înainte de producerea scandalului.

Conflictul ar fi izbucnit după intervenția polițiștilor

Situația ar fi devenit tensionată în jurul orei 03:00, când oamenii legii i-ar fi cerut bărbatului să se legitimeze.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi refuzat să se legitimeze, ar fi ridicat tonul și ar fi provocat agitație în rândul persoanelor aflate în local.

Ulterior, bărbatul ar fi fugit, iar polițiștii ar fi pornit în urmărirea lui.

Anchetatorii susțin că, înainte de a fi imobilizat, procurorul ar fi folosit spray-ul iritant-lacrimogen împotriva agenților.

Ar fi tras cu pistolul în momentul imobilizării

Cel mai grav moment al incidentului ar fi avut loc după ce polițiștii au reușit să îl imobilizeze pe bărbat.

Potrivit Parchetului General, acesta ar fi folosit atunci arma letală pe care o avea asupra sa și ar fi tras fără drept.

„În jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie, ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută asupra sa”, transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul anchetei, iar procurorul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.

Ce acuzații sunt formulate împotriva procurorului

În urma incidentului, bărbatul este cercetat pentru mai multe fapte, printre care:

  • nerespectarea regimului armelor și munițiilor;
  • tulburarea ordinii și liniștii publice;
  • portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase;
  • ultraj.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Procurorul Radu George Bucurică, indicat de surse din anchetă

Conform unor surse citate în materialul inițial, procurorul reținut este Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Informația privind identitatea acestuia provine din surse din anchetă, în timp ce acuzațiile oficiale sunt cele prezentate de Parchetul General.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul din comuna Ribița și pentru clarificarea modului în care au fost folosite arma și celelalte obiecte periculoase.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Cazul este investigat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

În perioada următoare, anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului, inclusiv modul în care s-au desfășurat confruntarea cu polițiștii și folosirea armei letale.

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