Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii

Șoferul ambulanței atacate cu bâte, topoare și pietre în comuna Recea-Cristur a fost operat pentru a doua oară, după ce a suferit o plagă oculară gravă. Medicii spun că, deși starea lui este stabilă după intervenția chirurgicală, este prea devreme pentru a putea stabili un prognostic privind evoluția vederii. În urma incidentului, Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România solicită autorităților măsuri urgente pentru protejarea echipajelor medicale.

Atacul asupra echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a readus în atenție riscurile la care sunt expuși zilnic salvatorii aflați în misiune. Autospeciala care se întorcea de la o intervenție a fost atacată cu bâte, topoare și pietre, iar șoferul a fost rănit la ochi după ce unul dintre geamurile ambulanței a fost spart.

În ciuda rănilor, ambulanțierul a fost nevoit să continue deplasarea către spital, având un pacient în autospecială. Ulterior, acesta a ajuns la spital, unde medicii au intervenit chirurgical de urgență.

Șoferul ambulanței din Cluj, operat pentru a doua oară

Potrivit informațiilor medicale transmise după incident, șoferul ambulanței s-a prezentat la Camera de gardă Oftalmologie în noaptea de vineri, cu o plagă oculară penetrantă, fără corp străin.

Pacientul a fost internat în Secția de Oftalmologie pentru investigații, monitorizare și tratament de specialitate. Prima intervenție chirurgicală a fost realizată în regim de urgență, medicii efectuând sutura plăgii.

Luni dimineață, pacientul a fost supus unei noi intervenții chirurgicale. După operație, starea sa era stabilă, însă medicii nu au putut oferi, deocamdată, un prognostic referitor la evoluția leziunii oculare.

Gravitatea rănii este legată de faptul că aceasta a fost provocată de cioburile geamului spart în timpul atacului asupra autospecialei.

Șapte persoane au fost arestate preventiv după atac

Ancheta polițiștilor a dus la identificarea a șapte persoane despre care anchetatorii susțin că ar fi fost implicate în incident. Suspecții au vârste cuprinse între 18 și 44 de ani și sunt din comuna Recea-Cristur.

IPJ Cluj a transmis: "În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, au fost identificate persoanele implicate în eveniment, respectiv 7 persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, din comuna Recea-Cristur".

În data de 10 august, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Dej a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a celor șapte persoane pentru 30 de zile.

Cercetările vizează infracțiuni precum tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

De ce a fost atacată ambulanța din Recea-Cristur

Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, atacul ar fi fost alimentat de informații false răspândite pe TikTok. În mediul online circula afirmația potrivit căreia ar exista o „ambulanță care fură copii”.

Pe fondul acestor zvonuri, echipajul medical care se afla în misiune ar fi fost atacat cu obiecte contondente și pietre.

Una dintre pietre ar fi spart geamul autospecialei, iar cioburile l-au rănit pe șofer la nivelul ochiului.

Ministerul Sănătății a condamnat incidentul și a cerut instituțiilor competente să reacționeze ferm în fața unor astfel de atacuri, mai ales atunci când acestea sunt provocate de informații false distribuite pe rețelele sociale.

Federația „Ambulanța” cere schimbarea încadrării pentru salvatori

În urma incidentului de la Cluj, Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România solicită autorităților să recunoască oficial riscurile cu care se confruntă echipajele medicale și să includă serviciile publice de ambulanță în categoria I de condiții deosebit de periculoase.

Reprezentanții sindicali consideră că atacul de la Recea-Cristur demonstrează cât de vulnerabil poate fi personalul medical atunci când intervine în teren.

"Federaţia Naţională Sindicală 'Ambulanţa' din România consideră că riscurile reale ale activităţii echipajelor de ambulanţă din prespital trebuie evaluate şi recunoscute corespunzător în cadrul legislativ privind condiţiile de muncă. Solicităm autorităţilor competente să intervină urgent şi responsabil pentru protejarea personalului din serviciile publice de ambulanţă şi să ia măsurile necesare pentru creşterea siguranţei echipajelor, precum şi pentru încadrarea activităţii serviciilor publice de ambulanţă în categoria I de condiţii deosebit de periculoase, astfel încât aceasta să reflecte cumulul şi particularitatea riscurilor din prespital".

Salvatorii spun că se confruntă cu riscuri multiple în timpul misiunilor

Sindicaliștii atrag atenția că echipajele de ambulanță nu lucrează într-un mediu controlat. Intervențiile au loc pe stradă, în locuințe, în spații publice sau în zone greu accesibile, iar personalul medical poate fi expus unor situații periculoase.

Pe lângă riscul de agresiune, salvatorii trebuie să gestioneze situații în care există pericol de incendiu, electrocutare, expunere la substanțe periculoase sau accidente rutiere.

Federația subliniază că toate aceste riscuri se pot suprapune, în timp ce echipajul trebuie să ia rapid decizii medicale și să ofere ajutor pacientului.

"Un echipaj pleacă la fiecare solicitare cu o singură certitudine: trebuie să ajute. Nu ştie însă întotdeauna în ce condiţii va trebui să o facă. În prespital, pentru echipajele de ambulanţă, actul medical se desfăşoară în medii imprevizibile: pe stradă, în locuinţe, în spaţii publice, pe terenuri dificile, în condiţii meteorologice extreme şi uneori, în contexte în care există risc de violenţă, substanţe periculoase, incendiu, electrocutare sau alte pericole. La acestea se adaugă riscul biologic, riscul rutier, presiunea deciziilor medicale urgente şi încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu suferinţa, accidentele, moartea şi situaţiile traumatizante. Aceste riscuri nu apar separat. Ele se pot cumula şi pot acţiona simultan. Iar echipajul de ambulanţă este cel care ajunge direct în mijlocul acestei realităţi".

„Siguranța echipajului înseamnă, în cele din urmă, siguranța pacientului”

Federația „Ambulanța” susține că protejarea personalului medical trebuie privită ca o componentă esențială a funcționării sistemului de urgență.

Reprezentanții organizației consideră că incidentul din județul Cluj nu ar trebui tratat drept un caz izolat, ci ca un avertisment privind vulnerabilitatea echipajelor care intervin pentru a salva vieți.

"Nu este doar o problemă a personalului de ambulanţă. Este o problemă a sistemului de urgenţă. Pentru că siguranţa echipajului înseamnă, în cele din urmă, siguranţa pacientului. Cazul de la Cluj nu trebuie să rămână doar o ştire de o zi. Trebuie să fie un semnal de alarmă. Astăzi a fost un echipaj din Cluj. Mâine poate fi orice echipaj de ambulanţă din România. Iar atunci când trimitem un echipaj să salveze o viaţă, trebuie să ne asigurăm că oamenii care salvează vieţi sunt, la rândul lor, protejaţi. Ambulanţa trebuie să poată ajunge la pacient şi să îl aducă la spital în siguranţă. Pentru că siguranţa pacientului începe cu siguranţa celor care vin să îl salveze".

Cazul de la Recea-Cristur rămâne în atenția autorităților, în timp ce cei șapte suspecți se află în arest preventiv. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul și pentru identificarea tuturor responsabilităților.