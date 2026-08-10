Consultații medicale gratuite pe litoral în august 2026. În ce stațiuni pot fi evaluați turiștii și ce controale gratuite pot face

Turiștii care ajung în această perioadă pe litoralul românesc au la dispoziție o oportunitate importantă pentru verificarea stării de sănătate. În perioada 10-15 august 2026, zeci de medici participă la o campanie de prevenție organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar consultațiile sunt gratuite.

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” se desfășoară pentru al șaselea an consecutiv și urmărește depistarea precoce a unor probleme de sănătate. În acest an, 46 de medici din mai multe specialități sunt prezenți în cinci stațiuni din sudul litoralului: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Turiștii pot beneficia de evaluări dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice, fără costuri.

Unde se fac consultațiile medicale gratuite pe litoral

Punctele medicale sunt amenajate direct pe plajă, astfel încât turiștii să poată ajunge ușor la consultații în timpul vacanței.

Evaluările sunt disponibile în următoarele locații:

Olimp – plaja Charme Beach;

Neptun – plaja din apropierea punctului Salvamar;

Jupiter – zona plajei Hotel/Restaurant Hercules;

Saturn – plaja Reef;

Mangalia – plaja din apropierea punctului Salvamar.

Programul este, în general, între 09:00 și 12:00, respectiv 15:00 și 18:00. În ultima zi a campaniei, 15 august, consultațiile vor fi disponibile doar în prima parte a zilei.

Echipele medicale sunt formate din medici rezidenți, specialiști și medici primari, coordonați de reprezentanții UMF „Carol Davila” și ai organizațiilor profesionale partenere.

Ce controale gratuite pot face turiștii

Campania acoperă mai multe domenii medicale, astfel încât atât adulții, cât și copiii să poată beneficia de o evaluare preventivă.

Printre investigațiile și evaluările disponibile se numără examinările dermatologice, verificarea unor indicatori metabolici, evaluarea riscului de osteoporoză, consultațiile pediatrice și testarea funcției respiratorii.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, consideră că proiectul a devenit un reper important pentru prevenția medicală.

„Consider că această valoroasă inițiativă a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, campania «Asumă-ți să fii sănătos!», care marchează în acest an șase ani de prezență pe litoralul românesc, s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante proiecte de prevenție și educație pentru sănătate desfășurate în România. Dincolo de continuitatea sa, campania oferă, an de an, o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să își evalueze starea de sănătate și care înțeleg că prevenția medicală reprezintă o expresie a responsabilității față de propria persoană, dar și față de comunitate”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București.

Consultații dermatologice pentru depistarea leziunilor suspecte

Examinarea pielii reprezintă una dintre componentele importante ale campaniei. Medicii dermatologi pot identifica leziuni care necesită monitorizare sau investigații suplimentare.

Rezultatele ediției precedente arată importanța unor astfel de controale. În 2025, 1.544 de persoane au fost evaluate dermatologic. În urma consultațiilor au fost consemnate 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom.

„Rezultatele obținute în cadrul ediției de anul trecut confirmă, încă o dată, importanța screeningului dermatologic și necesitatea unor astfel de campanii de prevenție. Dintr-un eșantion de 1.544 de persoane evaluate, au fost identificate 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom. În plus, au fost evaluate numeroase alte leziuni cutanate benigne, pentru care s-a recomandat monitorizare dermatologică de specialitate. Aceste date demonstrează că evaluările preventive pot conduce la depistarea precoce a unor afecțiuni cu potențial sever, înainte de apariția complicațiilor”, a declarat Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Președintele Societății Române de Dermatologie.

Persoanele consultate primesc recomandări medicale și, atunci când este necesar, indicații pentru investigații sau controale ulterioare.

Ce verifică medicii endocrinologi

În cadrul consultațiilor endocrinologice sunt urmărite mai multe elemente care pot indica existența unui risc metabolic sau cardiovascular.

Medicii verifică glicemia capilară, tensiunea arterială, greutatea, înălțimea și circumferința abdominală. În ediția din acest an, evaluarea este completată cu determinarea colesterolului total și a trigliceridelor.

Un alt obiectiv este identificarea persoanelor cu risc crescut de fracturi asociate osteoporozei. Pentru această evaluare sunt utilizate chestionarul International Osteoporosis Foundation și instrumentul FRAX.

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al UMF „Carol Davila” și Președinte al Colegiului Medicilor din România, atrage atenția asupra rolului prevenției și al informării corecte.

„Prevenția trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi. Grija pentru propria sănătate nu trebuie să înceapă doar atunci când apar primele semne de boală, ci mult mai devreme. În același timp, prevenția înseamnă și educație pentru sănătate. Iar astăzi educația pentru sănătate sunt de părere ca trebuie să însemne și educație pentru informația din sănătate. Într-o societate în care suntem expuși zilnic unui volum uriaș de informații, trebuie să învățăm să facem diferența între informația medicală corectă și dezinformare. Este cu atât mai important ca tinerii să înțeleagă că sănătatea se construiește prin alegeri responsabile, dar și prin accesul la surse credibile de informare. Și cred că trebuie să reconstruim relația de încredere în privința sănătății între medic și populație”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Președinte al Colegiului Medicilor din România.

Copiii aflați în vacanță pot beneficia de evaluări pediatrice

Campania se adresează și familiilor care își petrec vacanța pe litoral. Medicii pediatri urmăresc statusul nutrițional al copiilor și discută cu părinții despre alimentație, activitate fizică, igienă și stil de viață.

Datele rezultate din campaniile din 2023 și 2024, analizate într-un studiu publicat în 2025, au inclus 1.231 de copii. Dintre aceștia, 25,1% prezentau exces de greutate, 17,5% erau supraponderali, iar 7,6% aveau obezitate.

„Și în acest an, în cadrul campaniei Asumă-ți să fii sănătos organizată de UMFCD, ne-am propus să continuăm evaluarea anamnestico-clinică a statusului nutrițional (din perspectiva obiceiurilor alimentarele, a stilului de viață, reguli de igienă, activitate fizică, etc.) la cât mai mulți copii aflați pe litoral, în vacanță, pentru a identifica anomaliile nutriționale. De ce? Deoarece supraponderalitatea și obezitatea la copii reprezintă o problemă de sănătate la nivel mondial, cu o prevalență ridicată și o tendință de creștere în ultima perioadă. Prevalența supraponderalității și obezității pediatrice în România este neclară, unele studii estimând rata supraponderalității la 15-20%, iar rata obezității la 8,7-10,7%”, a declarat Președintele Societății Române de Pediatrie, Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleșca.

Evaluările pot ajuta la identificarea unor probleme care necesită atenție și le oferă părinților recomandări privind alimentația și stilul de viață al copiilor.

Turiștii pot face și evaluări pentru sănătatea plămânilor

Societatea Română de Pneumologie participă pentru al doilea an la campania de pe litoral. Persoanele interesate pot completa chestionare privind sănătatea respiratorie și pot efectua o spirometrie, test neinvaziv utilizat pentru evaluarea funcției pulmonare.

Medicii acordă atenție și eventualelor tulburări de somn, precum și factorilor de risc care pot afecta sănătatea respiratorie.

„Îi invităm pe toți cei interesați să profite de această oportunitate de prevenție. Pe întreaga durată a campaniei, echipe de medici tineri, bine pregătiți, alături de specialiști în pneumologie, vor asigura evaluări medicale utilizând echipamente moderne, oferind participanților posibilitatea de a-și verifica sănătatea respiratorie și de a identifica eventuale tulburări ale somnului”, a declarat Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie.

Peste 21.000 de consultații gratuite în primele cinci ediții

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” a fost lansată în 2021. În primele cinci ediții, 170 de medici au oferit 21.768 de consultații gratuite, totalizând peste 1.625 de ore de voluntariat.

Doar în 2025 au fost realizate 5.218 consultații de către 46 de medici. Dintre acestea, 1.544 au fost consultații dermatologice, 1.328 au vizat screeningul sindromului metabolic, iar alte 670 de evaluări au urmărit riscul de fractură osteoporotică. Pediatrii au realizat 699 de consultații, în timp ce pneumologii au efectuat 977 de evaluări.

În anii anteriori, numărul consultațiilor a fost de 5.353 în 2024, 4.757 în 2023, 4.374 în 2022 și 2.066 în prima ediție, din 2021.

Până când pot merge turiștii la consultațiile gratuite

Ediția din 2026 se desfășoară până la 15 august, în cele cinci stațiuni din sudul litoralului.

Proiectul este organizat de UMF „Carol Davila” împreună cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie.

Campania beneficiază de sprijinul Direcției de Sănătate Publică Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”.

Turiștii din Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia pot merge la punctele medicale amenajate pe plajă. Consultațiile sunt gratuite și se desfășoară între orele 09:00-12:00 și 15:00-18:00, cu excepția zilei de 15 august, când programul este doar dimineața.

Inițiativa oferă turiștilor posibilitatea de a acorda câteva minute prevenției medicale chiar în timpul vacanței, iar eventualele probleme identificate pot fi ulterior investigate și monitorizate în sistemul medical.