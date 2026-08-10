Incendiu puternic în apropiere de Atena. Vântul bate cu peste 70 km/h, iar o localitate a fost evacuată

Un nou incendiu de vegetație pune autoritățile din Grecia în alertă. Flăcările au izbucnit luni dimineață în apropiere de Kouvaras, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Atena, în regiunea Attica. Intervenția pompierilor este complicată de vântul puternic, cu viteze de peste 70 km/h, care își schimbă direcția și poate favoriza extinderea rapidă a focului.

Autoritățile elene au mobilizat sute de pompieri și zeci de autospeciale pentru a limita incendiul. În același timp, aeronave specializate și elicoptere au fost trimise în zonă pentru a sprijini intervenția de la sol.

Evacuare în apropierea zonei afectate de incendiu

Pentru siguranța populației, Protecția Civilă din Grecia a dispus evacuarea localității Agios Stylianos, aflată în apropierea focarului din zona Kouvaras.

Operațiunile de stingere sunt desfășurate atât la sol, cât și din aer. Potrivit informațiilor citate de AFP, la intervenție participă cel puțin 172 de pompieri și aproximativ 40 de autospeciale.

Forțele de intervenție beneficiază și de sprijin aerian. Două avioane pentru stingerea incendiilor și patru elicoptere au fost mobilizate pentru operațiuni.

Misiunea echipajelor aeriene este însă îngreunată de condițiile meteo. Conform ERT News, rafalele de vânt își schimbă frecvent direcția, ceea ce face mai dificilă intervenția avioanelor și elicopterelor.

Grecia se confruntă cu un nou incendiu major lângă Atena

Focarul izbucnit luni este al doilea incendiu de amploare care afectează zona din apropierea Atenei în această vară.

Cu aproximativ zece zile înainte, un alt incendiu puternic a izbucnit la nord-vest de capitala Greciei. Flăcările au distrus peste 11.000 de hectare de pădure de pini, vegetație și terenuri agricole.

Incendiul anterior a fost alimentat de rafale extrem de puternice, care au ajuns la 130 km/h. Pompierii au reușit să declare focul stins abia după cinci zile de intervenție.

Operațiunea de stingere a fost marcată și de o tragedie. Doi membri ai echipajului unui elicopter au murit după ce aeronava lor s-a ciocnit cu un alt elicopter în timpul intervenției împotriva incendiului.

Alertă de incendii în mai multe regiuni din Grecia

Pericolul nu este limitat la zona în care a izbucnit incendiul de lângă Kouvaras. Autoritățile elene mențin cel mai ridicat nivel de alertă în mai multe regiuni ale țării.

Riscul de producere și extindere a incendiilor este evaluat la nivelul 4, considerat „foarte ridicat”, pe o scară de la 1 la 5.

Regiunea Attica se numără printre cele mai vulnerabile zone, iar situația este urmărită cu atenție de autorități și serviciile de intervenție.

Incendiile de vegetație au provocat pierderi importante în această regiune în ultimii ani. Datele prezentate în material arată că, între 2017 și 2026, aproximativ 42% din suprafața totală a pădurilor din Attica a fost afectată de 15 incendii majore.

Attica de Vest, una dintre cele mai afectate zone

Situația este și mai gravă în Attica de Vest. În această parte a regiunii, incendiile au afectat aproximativ 64% din suprafața pădurilor.

Repetarea incendiilor de proporții pune o presiune tot mai mare asupra autorităților elene, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt puternic.

Noul focar din apropierea Atenei readuce în atenție vulnerabilitatea regiunii la incendiile de vegetație și dificultățile cu care se confruntă echipele de intervenție atunci când flăcările sunt alimentate de rafale puternice.

Pentru moment, pompierii continuă lupta cu incendiul din zona Kouvaras, în timp ce autoritățile monitorizează evoluția situației și mențin măsurile de protecție pentru populația din localitățile aflate în apropierea focarului.