Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că fiul Monicăi Anghel, Aviv (aproape 17 ani), este extrem de talentat și a moștenit, pe lângă altele, vocea și talentul mamei sale.

1/7 Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea

Aviv și-a surprins însă propria mama chiar zilele trecute artunci când și-a exprimat dorința înainte cu 2 ore de concertul pe care aceasta l-a avut la Oradea să urce pe scenă și să cânte împreună cu celebra lui mamă.

„Nu am avut încă vacanță, nici nu știu dacă vom merge și nici unde vom merge”

Monica Anghel ne-a povestit exclusiv pentru Click! despre cum a fost momentul emoționant de a cânta pe scenă, fără repetiții, alături de fiul său, dar și de ce nu a ajuns cel puțin deocamdată într-o vacanță.

„Nu am avut încă vacanță, nici nu știu dacă vom merge și nici unde vom merge, am fost în juriu la Festivalul Internațional Enjoy Music de la Oradea și bineînțeles că l-am luat și pe Aviv cu mine, el fiind cu mine la acest festival, încă de la prima ediție. Aviv și- a exprimat dorința de a cânta cu mine și normal că am spus “Da” instant. Nu a fost nimic pregătit, cu 2 ore înainte mi-a spus că vrea să cânte cu mine, m- am bucurat că și-a dorit lucrul acesta. Acum ne-am întors și încep pregătirile pentru Festivalul Mamaia, și anul trecut și anul acesta am fost și sunt invitata Centrului Cultural Burada, lucru care mă onorează. Mă bucur că voi lucra din nou cu Kimaro, producătorii concertului meu aniversar așa că o să mă întâlnesc și acolo cu oameni care îmi sunt dragi”, ne-a mărturisit Monica Anghel încântată de festivalurile la care este invitată acum, în această perioadă.

Nu se abate de la a mânca organizat

Monica Anghel are o disciplină alimentară riguroasă și pentru a se menține în formă după dietele pe care le-a ținut de-a lungul timpului, artista încearcă să aibă în continuare o alimentație echilibrată și trei mese pe zi. Dar pe timp de caniculă, vedeta bea multă apă, se hidratează, alege proteinele și salatele de toate felurile.

„Pe căldura asta beau apă multă, mănânc proteină și salate de toate felurile, verde, de varză, de sfeclă, orice fel de salată, ceva ușor, de vară, bun pentru digestie”, ne-a mai povestit Monica Anghel.