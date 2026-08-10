Iulia Albu, primele impresii după liftingul facial. „Am râs, am plâns”

La scurt timp după ce a suferit o intervenție estetică complexă de deep plane facelift, Iulia Albu a vorbit deschis despre procesul de recuperare și despre schimbările din viața ei. Vedeta și-a sărbătorit recent ziua de naștere alături de fiica ei, Mikaela, și de partenerul ei, Mike.

Iulia Albu a traversat o perioadă plină de emoții și schimbări majore. La începutul lunii iulie, criticul de modă a optat pentru o procedură de deep plane facelift, una dintre cele mai avansate tehnici de reîntinerire facială.

La doar câteva săptămâni de la operație și după finalizarea unui protocol strict de recuperare ce a inclus perfuzii, alimentație echilibrată și mișcare reluată treptat, vedeta se declară mai fericită ca niciodată.

Rezultatul intervenției estetice și alegerea medicului potrivit

În cadrul unor declarații acordate în exclusivitate pentru cancan.ro, Iulia Albu a oferit detalii despre modul în care decurge recuperarea, subliniind importanța alegerii unui specialist de elită pentru a păstra trăsăturile naturale ale feței, fără exagerări.

„Îți spun sincer că, deși a trecut mai puțin de o lună de la intervenție, fața mea arată extraordinar, iar în prezent nu mai am niciun fel de restricții. Este foarte important să alegi procedurile potrivite, la momentul potrivit, și, mai ales, chirurgul potrivit. După cum bine știi, eu nu mi-am dorit niciodată să-mi schimb trăsăturile. Din punctul meu de vedere, în România există un singur chirurg care poate obține un astfel de rezultat. De aceea, pentru absolut tot ce ține de fața mea și nu numai, am ales să merg pe mâna unui medic super calificat”, a spus Iulia Albu.

Aniversare în familie și proiectul de suflet: „Casa cu două fete”

Aniversarea zilei de naștere a fost un prilej de bucurie alături de fiica sa, Mikaela, și de partenerul de viață, Mike.

Pe lângă schimbările de look, vedeta a investit un efort uriaș în renovarea noii sale locuințe, un proiect încărcat de amintiri și muncă fizică.

„Nu sunt o persoană care pune mare preț pe lucrurile materiale, deși mă bucur atunci când primesc obiecte deosebite. Cel mai frumos cadou pentru mine este să fiu în preajma oamenilor pe care îi iubesc și îi prețuiesc.... Casa cu două fete este, cu adevărat, casa pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Este o plăcere și un privilegiu să o readucem la viață și la gloria ei de odinioară. Facem totul cu responsabilitate și cu o atenție deosebită la fiecare detaliu. Pereții acestei case poartă acum și o parte din noi, pentru că am investit nu doar suflet, ci și multă muncă fizică în acest proiect. Am râs, am plâns, am trăit fiecare etapă.”

Dormitorul are o piesă de mobilier spectaculoasă

În timp ce renovarea casei istorice este încă în desfășurare, Iulia Albu a dezvăluit că dormitorul matrimonial este aproape gata.

Vedeta a ales un pat realizat la comandă, supradimensionat și cu o tăblie de peste doi metri, pe care designerii l-au numit în glumă „patul anti-divorț”, mai ales în contextul împăcării sale cu Mike.

Vacanțe în România și planurile de viitor

În ceea ce privește preferințele pentru sezonul cald, aceasta mărturisește că preferă să își petreacă concediile în țară, redescoperind locurile dragi ale copilăriei și lăsând mereu loc pentru surprizele pe care i le rezervă viitorul.

„Pot să spun că sunt câteva colțuri pe care le-am lăsat intenționat neterminate. Un astfel de proiect nu trebuie grăbit. În plus, îmi place să las mereu o ușă deschisă pentru viitor și să mă las surprinsă de ceea ce urmează. Vacanțele noastre sunt, de cele mai multe ori, în România. Prefer să vizitez locuri dragi și să retrăiesc amintiri din copilărie. Voi alege întotdeauna un loc care să mă facă să simt că trăiesc. Am atât de multe motive pentru care să fiu recunoscătoare, încât nu ar fi drept să îmi doresc mai mult.”