Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată

Moment unic și plin de bucurie în viața Alexandrei Stan! Luni, 10 august, îndrăgita cântăreață a adus pe lume primul ei copil, o fetiță perfect sănătoasă care va purta numele Eva, intrând într-un nou capitol de neuitat.

Vestea momentului cucerește lumea mondenă din România! Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată în cursul zilei de luni, 10 august.

Cântăreața de internațional a adus pe lume o fetiță minunată, micuța Eva, trăind cele mai intense emoții din viața ei de când a ținut-o pentru prima dată în brațe pe fiica sa, potrivit emisiunii Summer Star.

Bucuria a fost imensă în maternitate, unde artista a simțit din plin magia momentului în care și-a strâns copilul la piept. Intrarea în această nouă etapă de mamă vine la pachet cu trăiri de nedescris, transformând complet universul celebrei cântărețe.

A aflat în timpul sarcinii că va naște prin cezariană

Cântăreața a ales să anunțe public sarcina abia după ce pericolele au trecut, iar medicii i-au confirmat că evoluția este una bună. În al doilea trimestru de sarcină, Alexandra Stan a aflat că are hematom și placenta praevia, două complicații care ar fi putut duce la pierderea copilului.

Concret, placenta se află între bebeluș și col, adică înaintea fătului, ceea ce nu permite nașterea pe cale naturală, astfel că medicii i-au recomandat nașterea prin cezariană. Artista a vorbit deschis despre această situație și a spus că preferă să privească particularitatea sa drept o „deosebire” și o „unicitate”.

Alexandra Stan și Ștefan Oprea, planuri importante după venirea Evei

În timpul sarcinii, artista a vorbit și despre relația cu Ștefan Oprea, tatăl fetiței sale. Cei doi au anunțat că așteaptă o fetiță, pe care au decis să o numească Eva, iar în mai 2026 Alexandra dezvăluia că se pregătesc inclusiv pentru căsătorie. Ștefan este muzician, este toboșarul trupei artistei.