 Probleme cu apa caldă în București: peste 5.374 de blocuri din Capitală sunt afectate. Care este sectorul cu cele mai multe probleme
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Probleme cu apa caldă în București: peste 5.374 de blocuri din Capitală sunt afectate. Care este sectorul cu cele mai multe probleme

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Locuitorii Capitalei au probleme cu furnizarea apei calde, după ce sistemul funcționează la doar 45% din capacitatea maximă. Dintre cele 5.347 de blocuri afectate, zona cu cele mai multe turbulențe este în Sectorul 3, cu 2.000 de imobile care întâmpină probleme.

Capitala are probleme cu apa caldă/sursă foto: arhivă
Capitala are probleme cu apa caldă/sursă foto: arhivă

Situația pe sectoare

Dintre cele 5.347 blocuri afectate, 1.220 nu au apă caldă deloc, iar în alte 4.154 circulația este deficitară, potrivit Buletin de București.

În sectorul 1, apa caldă este oprită în 20 de blocuri de apartamente, ca urmare a unei avarii la racordul primar. Termenul estimat de remediere este 10 august, ora 23:30.

Sectorul 2 este printre cele mai afectate, din cauza manevrelor de oprire CET Sud și pornire CET Progresu, care au destabilizat temporar sistemul. Punctual, situația este următoarea: 778 de blocuri au apă caldă care funcționează deficitar, iar în alte 115 imobile apa este complet oprită, din cauza lucrărilor de modernizare.

Sectorul 3 înregistrează cel mai mare număr de imobile afectate. 2022 de blocuri sunt afectate de circulația defectuoasă a apei: 203 blocuri nu au deloc apă caldă din cauza avariilor, iar 1.891 de imobile de locuințe au apă caldă, cu circulație defectuoasă.

Manevrele de la CET Sud și CET Progresu au afectat și  Sectorul 4, unde 275 de blocuri au apa caldă oprită. Termoalert a declarat că furnizarea ar urma să fie reluată luni seară, la ora 23:00, dacă lucrările și echilibrarea sistemului decurg conform planului.

Sectorul 5 se confruntă cu o combinație de avarii, revizii tehnice și funcționări deficitare: 35 de blocuri au apă caldă cu presiune scăzută, un imobil este afectat de revizia tehnică la CET Progresu, iar 533 de imobile nu au apă caldă, din cauza unei avarii mari pe rețeaua termică primară în apropiere de Calea Rahovei. Termenul estimat pentru remedierea avariei este 14 august, ora 23:00.

Sectorul 6 are 134 de blocuri fără apă caldă. Pentru 90 de imobile, termenul de estimat pentru reparații este 11 august ora 23:30, iar pentru 44 de blocuri a fost stabilită data de 12 august, ora 23:00.

Pentru cei care vor să verifice situația exactă a blocului lor, lista completă poate fi consultată pe site‑ul oficial al Companiei Municipale Termoenergetica, unde actualizările sunt făcute în timp real.

Montarea contoarelor individuale pentru căldură și apă caldă, amânată

Montarea contoarelor individuale pentru căldură și apă caldă în apartamente ar putea fi amânată, din nou. Astfel, proprietarii apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare ar putea aștepta câțiva ani.

La momentul actual există un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, care a ajuns la Senat și care prevede prelungirea termenului limită până pe data de 31 decembrie 2030. Așadar, proprietarii de apartamente vor mai avea de așteptat până se dă undă verde la montarea contoarelor individuale pentru căldură și apă caldă.

Inițial, era prevăzută o amânare până în 2027, însă discuțiile au dus până la data de 31 decembrie 2030. În acest caz, vizate sunt apartamentele și spațiile din condominiile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

„În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la data de 31 decembrie 2030 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație”, prevede amendamentul adoptat de către deputați.

Cu toate acestea, proiectul păstrează prevederea care spune că în situațiile în care montarea contoarelor individuale nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este justificată din perspectiva costurilor, proprietarii vor trebui să utilizeze repartitoare individuale de costuri, scrie ziarul Deșteptarea.

Mai mult decât atât, rămâne prevederea potrivit căreia împărțirea cheltuielilor pentru încălzire se va face fie prin repartitoare montate pe toate corpurile de încălzire din apartament, fie prin sisteme care determină consumul în funcție de temperatura înregistrată în fiecare locuință.

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