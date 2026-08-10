Se deschide un nou tronson din Autostrada Transilvania. Câți kilometri vor fi inaugurați marți, 11 august

România deschide marți, 11 august, primii kilometri noi de autostradă din acest an. Circulația va fi inaugurată pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania A3, iar șoferii vor putea folosi noua șosea începând cu ora 16:00, potrivit anunțului făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Noul lot are o lungime de 12,24 kilometri și va putea fi parcurs între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, în județul Sălaj. Deschiderea acestui tronson reprezintă primul moment din 2026 în care România dă în trafic noi kilometri de autostradă.

Tronsonul de peste 12 kilometri va fi deschis marți

Înainte de deschiderea circulației, CNAIR va organiza o conferință de presă la Nodul Rutier Românași. Evenimentul este programat să înceapă la ora 15:00, cu o oră înainte ca șoferii să poată utiliza noul tronson.

Cei 12,24 kilometri fac parte din Autostrada Transilvania A3 și asigură legătura între nodurile rutiere Zimbor și Românași. Astfel, traficul va putea fi deschis pe întregul segment care permite accesul și ieșirea de pe autostradă.

Inițial, deschiderea circulației fusese anunțată pentru luni, 10 august, de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Ulterior, CNAIR a comunicat oficial că traficul va fi deschis marți, 11 august.

Radu Miruță anunțase inițial deschiderea pe 10 august

Ministrul interimar al Transporturilor declarase anterior că a discutat cu șeful CNAIR, Cristian Pistol, și cu reprezentantul constructorului pentru ca tronsonul să poată fi deschis circulației.

„Discuția a fost despre 12 kilometri care ar fi terminați și nu sunt dați în circulație. Am avut discuție ieri cu Cristian Pistol de la CNAIR și cu constructorul. Pe 10 august va fi dat drumul la circulație pe acest segment”, spunea Radu Miruță.

Ministrul precizase și că nu a fost de acord cu varianta unei recepții parțiale, care ar fi presupus recepționarea celor 12 kilometri de autostradă fără nodurile rutiere necesare pentru acces.

Potrivit explicațiilor sale, o asemenea variantă nu ar fi permis folosirea efectivă a tronsonului de către șoferi.

„Nu este suficient că mi s-a propus să recepționez cei 12 kilometri fără capete. Am fi recepționat 12 kilometri de asfalt pe care nu ar fi putut să meargă nicio mașină, pentru că cele două noduri nu ar fi fost recepționate”, explica ministrul.

Șoferii vor putea folosi efectiv noul tronson

Deschiderea de marți va include și conexiunile necesare pentru accesul pe autostradă. Astfel, cei peste 12 kilometri nu vor fi doar recepționați, ci vor putea fi utilizați efectiv de șoferi.

Noul tronson va putea fi parcurs între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași, în județul Sălaj, iar circulația va fi deschisă începând cu ora 16:00.

Cei 12,24 kilometri reprezintă, potrivit informațiilor comunicate de CNAIR, primii kilometri noi de autostradă dați în trafic în România în anul 2026.