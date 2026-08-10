Nicușor Dan a atacat la CCR noua lege ANI. Sesizarea vizează amendamentul referitor la obligația partenerilor demnitarilor de a-și declara averile

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu Legea privind integritatea, contestând mai multe articole pe care le consideră neconstituționale. Vizată este în special prevederea care obligă soții sau partenerii de viață ai demnitarilor să depună declarații de avere, extindere pe care șeful statului o consideră o încălcare a dreptului la viață privată.

Ce precizări a avut Președintele României

În sesizarea transmisă CCR, președintele critică și dispozițiile care ar duce la încetarea unor mandate aflate deja în derulare, argumentând că acestea contravin principiului neretroactivității și pot genera aplicarea arbitrară a legii. Documentul oficial a fost publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Curtea Constituțională urmează să discute sesizarea pe 12 august, dată la care va analiza și o altă contestație – cea depusă de AUR și SOS România asupra legii biodiversității.

„Prima deficienţă ţine de claritatea normei: legea nu stabileşte niciun criteriu obiectiv - durată, convieţuire, interdependenţă economică, asumare publică - pentru identificarea momentului de la care o relaţie afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligaţiei.

Nu sunt reglementate nici ipoteza relaţiei începute după numirea demnitarului, nici cea a încetării relaţiei, nici situaţia relaţiilor succesive. Sub aspectul previzibilităţii conduitei, aceasta contravine art. 1 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţie, care impun ca legea să fie clară şi accesibilă, astfel încât destinatarul să îşi poată adapta comportamentul”, a argumentat Nicuşor Dan.

În opinia sa, cele trei ipoteze nereglementate - relaţia începută ulterior numirii, încetarea relaţiei, relaţiile succesive - nu sunt omisiuni accesorii, ci lacune care privesc chiar naşterea, conţinutul şi stingerea obligaţiei sancţionate contravenţional. Fiecare constituie, independent, un temei de neconstituţionalitate prin raportare la art. 1 alin. (5) din Constituţie.

Mandatele aflate în desfășurare, afectate de lege

Președintele Nicușor Dan contestă și prevederea din legea integrității care ar afecta mandatele aflate deja în desfășurare, considerând că aceasta încalcă principii constituționale esențiale. În sesizarea transmisă Curții Constituționale, el arată că noua reglementare transformă interdicția de trei ani de a ocupa o funcție publică – până acum aplicată doar pentru viitor – într-o încetare automată a unei funcții sau a unui mandat în curs.

Potrivit președintelui, această schimbare contravine principiului neretroactivității legii, garantat de Constituție. În cazul mandatelor obținute prin alegeri, el invocă și faptul că sancțiunea ar afecta voința alegătorilor, deoarece ar interveni asupra unui mandat câștigat în baza regulilor existente la momentul scrutinului.

Nicușor Dan subliniază în sesizare că legislația privind integritatea are nevoie de ajustări, însă acestea trebuie să fie clare, coerente și conforme cu Constituția

„România are nevoie de o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității”, arată președintele în documentul transmis CCR.

Sesizarea transmisă Curții Constituționale analizează, în raport cu legea privind integritatea, mai multe aspecte sensibile: dreptul la viață privată al terțului, caracterul personal al răspunderii și posibile diferențe de tratament între demnitari.

Președintele arată că obligația extinsă de declarare a averii și intereselor către soți sau parteneri de viață reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată a unei persoane care nu exercită funcții publice.

În document se subliniază că această intervenție nu trece „testul de proporționalitate” impus de articolul 26 din Constituție, coroborat cu articolul 20 și cu articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care protejează dreptul la viață privată.

Sesizarea atrage atenția și asupra naturii personale a răspunderii juridice: un demnitar poate fi sancționat pentru propriile fapte, nu pentru acțiunile sau situația patrimonială a unui terț. În plus, președintele semnalează riscul unei discriminări între diferite categorii de demnitari, în funcție de modul în care obligațiile de declarare se aplică.

Nicușor Dan a publicat declarația de avere a Mirabelei Grădinaru

Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook declarația completă de avere a Mirabelei Grădinaru, pentru a pune capăt oricăror speculații care circulă în spațiul public.

Documentele, care se pot găsi pe site-ul Administrației Prezidențiale, atestă că partenera președintelui deține un teren intravilan cu o suprafață de 1.152 metri pătrați în Mogoșoaia, județul Ilfov, achiziționat în 2021.

În afară de aceste terenuri, Mirabela Grădinaru are funcție managerială în cadrul companiei Groupe Renault România, cu un salariu declarat de 158.360 de lei în 2025, ceea ce se poate aproxima la 13.000 de lei lunar.

Documentul mai precizează că aceasta deține acțiuni Renault în valoare de aproximativ 4.000 de euro, achiziționate prin programul de acționariat destinat angajaților companiei.

În declarație sunt menționați și cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim, fiecare beneficiind în 2025 de o alocație de stat în valoare totală de 3.504 lei.