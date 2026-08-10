 Cum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?
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FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea?

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Cocheta vilă, din stațiunea 2 Mai, a regretatei Stela Popescu, locul de poveste unde se retrăgea verile, departe de forfota din Capitală, se află, după decesul actriței, în grija fiicei adoptive, Doina Maximilian. Aceasta a menționat că nu dorește să înstrăineze casa de vacanță, unde „Regina teatrului de revistă” privea diminețile răsăritul...

Vila din 2 Mai a Stelei Popescu este foarte îngrijită Foto: Blitz Click!
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Vila din 2 Mai a Stelei Popescu este foarte îngrijită Foto: Blitz Click!

Și Puiu Maximilian, soțul Stelei Popescu, adora acest loc: „Era fascinat de mare. Nu putea trăi fără apă”

Turiștii, care aleg să petreacă la 2 Mai concediul, se opresc, adesea, în fața porții acestei vile, vospite în albastru, culoarea mării. E ca un loc de pelerinaj, pentru cei care au îndrăgit-o pe Stela Popescu, pentru uriașul talent actoricesc. Artista vorbea, cândva, cu însuflețire, despre acest mic colț de Rai, cu aer mediteranean, unde, vară de vară, venea împreună cu soțul ei, textierul Puiu Maximilian. Apropiații familiei susțin că Stela Popescu ar fi cumpărat terenul în 1989, cu aproximativ 2.000 de dolari:

Stela Popescu desenase casa pe un caiet de matematică

„Puişor adora locul acesta. Era fascinat de mare. Nu putea trăi fără apă. Casa de la 2 Mai am desenat-o eu pe un caiet de matematică. De câte ori merg acolo, mă simt extraordinar. După ce am turnat fundaţia, l-am dus pe Puiu acolo să-i arăt. Şi când am ajuns acasă, seara, mi-a spus «Mamă, ai făcut un coteţ de găini, dar nu fi supărată. Ne jucăm noi în el»", declara Stela Popescu, într-un interviu acordat lui Teo Trandafir. 

Cine a moștenit vila de la 2 Mai a Stelei Popescu: „O păstrăm!”

Stela Popescu investise banii câștigați din actorie, și nu erau deloc puțini, jucând și pe marile scene ale lumii, în opere de artă și în imobiliare. A mai deținut o vilă în Crevedia, o casă în București, unde a locuit până în ultima clipă a vieții, dar și o altă construcție, tot în Capitală. De vila din 2 Mai se ocupă Doina Maximilian:

„Nu consider că este un subiect de comentat. E complet renovată, e pusă la punct. O ținem. Încercăm să profităm de ea și asta e tot. O păstrăm, nu se pune problema”, menționa Doina Maximilian, pentru fanatik.ro

Doina Maximilian este fiica adoptivă a Stelei Popescu. Actrița nu și-a dorit copii, din cauza unei teribile frici de medici, însă a prins drag de nepoata soțului:

„Noi nu am vrut să avem copii, dar am înfiat-o pe nepoata soțului meu. Avem și o nepoată de la ea, pe Stanca Radu, o tânără actriță foarte talentată”, menționa Stela Popescu. 

Stela Popescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani

Marea actriță Stela Popescu s-a stins din viață pe 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani, în urma unui accident vascular cerebral hemoragic sever, fiind găsită, fără suflare, chiar de fiica ei, în casă. Într-un interviu, acordat, în 2012, pentru Adevărul.ro, Stela Popescu vorbea cu o mare doză de regret despre sfârșitul vieții:

„Mama mea nu se văita niciodată, nici înainte să se ducă. Atât spunea: „Tare rău îmi pare!”. Mie îmi vine să spun acelaşi lucru, că am atâtea de făcut. Mâine, dacă nu mai joc, mai am o mie de lucruri de făcut!”.

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