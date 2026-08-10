Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor

Tily Niculae (40 de ani) și-a dorit de mult timp să ajungă la Untold și iată că anul acesta s-au cam aliniat planetele.

1/9 Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting

L-a văzut pe Sting și i-a mers la suflet, s-a bucurat ca un copil, s-a revăzut cu oameni dragi însă a ajuns la concluzia că nu este un om al festivalurilor dar, per total, aceasta a fost o experiență frumoasă pentru ea.

„Prima mea experiență la „Untold”, care, cumva, s-a transformat dintr-un „anul ăsta poate…” în azi. Aici. Acum.

Și am avut bucuria să-l văd pe Sting, la 74 de ani, pe scenă.

La un moment dat nu-l mai priveam doar pe el. Mintea și ochii mei se duceau undeva în viitor și mă întrebam: cum ar fi să ai șansa, puterea și privilegiul să fii încă pe scenă la vârsta aceea? Să faci ceea ce iubești. Să ai în fața ta mii de oameni. Și să fii încă acolo, prezent.

Festivalurile nu sunt “my thing”.

Mulțimea nu este locul în care mă simt confortabil și, cu siguranță, nu este locul în care simt nevoia să mă prezint.

Dar experiența asta mi-a schimbat puțin lentila.

Am apreciat enorm sentimentul de siguranță, prezența discretă a oamenilor responsabili de securitate și, mai ales, faptul că am văzut atât de mulți oameni liniștiți, veniți pur și simplu să se bucure.

Iar ca părinte, inevitabil, m-am uitat și spre viitor. Spre ziua în care copila mea va veni la mine și-mi va spune: „Vreau și eu””, a povestit cunoscuta actriță în mediul online.

„Noi nu prea am învățat să ne punem și noi pe primul loc”

Contactată de Click! Tily Niculae ne-a declarat că anul acesta a decis să se mai pună și pe ea pe primul loc, să își mai facă plăcerile, și așa ar trebui să facem și noi, femeile, pentru că amânăm mereu momentul în care ne putem bucura și face ceea ce ne dorim de mult.

„Așa cum am spus, eu nu sunt un om al festivalurilor și nu mă simt confortabil deloc în mulțime doar că au fost 11 ani din viața mea în care mi-am tot spus „La anul” și cred că toate femeile se identifică cu această amânare pentru că noi nu prea am învățat să ne punem și noi pe primul loc. Și chiar dacă poate ai cerut, la un moment dat, nu ai știut să acționezi și să spui: „Ok, nu contează ce și cum, eu chiar fac treaba asta pentru mine! Probabil că dacă nu ar fi venit Sting în România, cu siguranță nici anul acesta nu aș fi fost prezentă acolo! După anul acesta provocator, în care Sofi a terminat clasa a opta, după vacanță copiilor pe care am avut-o în familie mi-am dorit foarte mult să am câteva zile doar pentru mine, cu și pentru mine, doar cu mine. Am plecat într-un traseu, ne-am oprit în mai multe locuri, m-am dus în locații foarte frumoase, am luat cina, am stat pe liniște până să ajung la festival”, ne-a povestit Tily care și-a dorit în mod special să aibă momentul ei de relax.

„Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă din punctul de vedere al unui părinte care privește spre viitor pentru că m-a făcut să iau contact cu realitatea și când o să vină momentul să spună copilul „Vreau și eu” am putut să iau contact cu ceea ce se întâmplă acolo și a fost foarte-foarte bine pentru că am apreciat sentimentul de siguranță și prezența discretă a oamenilor responsabili de securitate, dar și faptul că am văzut foarte mulți oameni liniștiți care au venit pur și simplu să se bucure de muzică. M-a făcut iar să realizez că eu practic am trăit într-o bulă: casă-copii, copii-casă, proiecte, muncă, pe repeat. Mi-a priit tare bine să ies din această bulă și m-am bucurat foarte mult pentru că au fost foarte mulți oameni care m-au văzut în festival și m-au oprit pentru poze, pentru povești, pentru cuvinte frumoase și pentru momentul în care eu nu mă simțeam neapărat acasă în mijlocul unei mulțimi, m-a făcut să mă simt acasă. Nu știu dacă voi reveni, poate dacă o să fie un artist pe care să mi-l doresc foarte mult să-l văd!”, ne-a mai declarat Tily Niculae, care are acum sufletul liniștit după divorț.

„Sufletul meu este liniștit și cred că se și vede și deși sunt părerile acestea că “n-are cum, n-are cum”, ba da, are cum pentru că totul ține de mindset. Și atâta timp cât îți propui niște lucruri, trăiești fix după propriile alegeri. Nu prea am avut vacanță-vacanță, a fost printre picături pentru că eu am mai multe joburi. Vacanța-vacanță o să înceapă la finalul lunii august. Mi-am propus să fac ordine prin casă, sunt foarte multe lucruri pe care nu am apucat să le termin și să mai stau cu copiii până începem noua noastră tranziție, “boboceala”, clasa pregătitoare și mă întorc din nou și la copiii mei, unde o să fiu full time profa de engleză”, ne-a mai povestit Tily Niculae care a fost și nașă în Grecia, în Mykonos, pentru prietena ei cea mai bună pe care o are de când avea 9 ani.

„L-am rugat pe preot să deschidă parohia să mă pot machia”

A fost super admirată când a apărut în rochia roz de nasă pe rețelele de socializare dar pentru a fi alături de prietena ei din copilărie cu ocazia unui astfel de eveniment extrem de important, Tily Niculae a avut parte de mai multe peripeții care s-au terminat cu bine până la urmă.

„Până a fi nașă în Mykonos, la prietena mea cea mai bună, ea în luna mai și-a dorit foarte mult să aibă ceremonia în biserică, doar cu oameni apropiați. Toată povestea nunții ei a fost, de fapt, organizată în jurul programului meu. Ea e prietenă mea de când aveam 9 ani și era foarte important pentru ea, nu numai să fiu nașă, dar să fiu prezentă. În luna mai când s-a organizat această ceremonie religioasă era înainte de încheierea anului școlar, absolvirea Sofiei, de serbarea de la grădiniță, eu eram până peste cap cu toate proiectele și am luat bilet să plec undeva in jurul orei 13 pentru că îmi doream să ajung odihnită seara, fix la ceremonie. Eu real, sunt în burnout de jumătate de an și mi-am propus să nu adorm în seara respectivă ca să mă duc spre aeroport după ce am vorbit cu prietena mea și mi-a spus să plec la 5 dimineața. Am zis că stau în pat doar 30 de minute, am adormit, avionul a plecat. M-am trezit într-un mare stres pentru că ea și-a organizat nunta în jurul meu. Norocul meu a fost că mai aveam biletul de ora 13 și am plecat cu acel zbor, mi-am organizat totul din mers, păr, coafură, transport, m-am schimbat pe serpentine într-o mașină, biserica era la distanță de o oră de Milano, l-am rugat pe preot să deschidă parohia să mă pot machia. Pentru rochia din Mykonos, în care m-a văzut toată lumea, m-am dus la probă din aprilie. Am ridicat-o cu o zi înainte de plecare și am plecat din nunta care s-a prelungit pentru că trebuia să ajung la timp la birou. Cam asta e povestea din spatele acestor poze minunate!”, ne-a mai dat din casă Tily Niculae exclusiv pentru Click!