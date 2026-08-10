Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital

Rod Stewart a trecut printr-un moment dificil înaintea unui concert programat în Cincinnati. Legendarul artist britanic a fost dus la spital, iar spectacolul pe care urma să îl susțină la Riverbend Music Center a fost amânat cu doar câteva ore înainte de începerea evenimentului.

Reprezentanții locației au anunțat pe rețelele sociale că artistul a avut nevoie de o procedură medicală care a necesitat atenție rapidă. Aceștia au precizat că este vorba despre o intervenție minoră și că Rod Stewart este așteptat să se recupereze repede.

„Din cauza unei proceduri medicale neprevăzute, dar minore, care a necesitat atenție promptă, concertul lui Rod Stewart din această seară, la Cincinnati, a fost amânat. Reprogramarea este în curs, iar informații suplimentare vor fi oferite marți. Toate biletele achiziționate anterior vor fi valabile pentru noua dată”, au transmis reprezentanții Riverbend Music Center citați de express.co.uk.

Fanii i-au transmis mesaje de susținere lui Rod Stewart

Anunțul anulării concertului a stârnit imediat reacții din partea fanilor artistului. Mulți dintre aceștia i-au transmis mesaje de încurajare și i-au urat însănătoșire grabnică.

Un admirator a scris pe Instagram că speră ca artistul să se recupereze și să revină pe scenă, în timp ce alți fani i-au transmis că sănătatea este cea mai importantă.

„Sper ca Rod să se simtă mai bine. Ai grijă de tine mai întâi. Fanii adevărați vor fi mereu acolo pentru tine”, a fost unul dintre mesajele primite de cântăreț.

Rod Stewart, ajuns la vârsta de 81 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali, cu o carieră de mai multe decenii în muzică.

Artistul a devenit recent bunic pentru a șasea oară

Înainte de problema medicală care a dus la amânarea concertului, Rod Stewart a avut parte de o veste fericită în familie. Fiica sa Ruby a devenit mamă pentru a doua oară, iar artistul a devenit bunic pentru a șasea oară.

Ruby, în vârstă de 39 de ani, a anunțat nașterea fiului său, Levi Rhodes Kalick, pe rețelele sociale. Băiețelul s-a născut pe 8 august 2026, la ora 18:58.

„L-am primit pe micuțul nostru (mare) Levi Rhodes Kalick la 18:58, pe 8/4/26, cu 9 livre și 20 de inci... Numele Levi înseamnă inima mea, iar venirea lui ne-a crescut inimile de zece ori”, a transmis Ruby.

Ea a publicat mai multe fotografii din spital, în care apare alături de nou-născut, de fiul său mai mare, Otis, și de partenerul său, Jake Kalick.

Rod Stewart a primit mesaje de felicitare și din partea familiei. Fosta sa soție Rachel Hunter i-a transmis felicitări fiicei lor, iar actuala soție a artistului, Penny Lancaster, a comentat la rândul ei despre noul membru al familiei.

Rod Stewart are opt copii și șase nepoți

Rod Stewart este tatăl a opt copii. Prima sa fiică, Sarah Streeter, a fost crescută de părinți adoptivi. Artistul mai are fiica Kimberly și fiul Sean cu fosta soție Alana Stewart.

Cu Rachel Hunter, cu care a fost căsătorit între 1990 și 2006, Rod Stewart are doi copii, Renee și Liam. Alături de actuala sa soție, Penny Lancaster, artistul are doi fii, Alastair și Aiden.

Penny Lancaster a povestit în trecut că Rod Stewart nu își dorea inițial să mai aibă copii, însă ulterior și-a schimbat părerea.

„Acum Rod spune mereu: «Mi-aș fi dorit să fi spus da mai devreme, pentru că atunci am fi putut avea mai mulți copii»”, a declarat aceasta.