 Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria: un camion-cisternă a luat foc. 300 de muncitori au fost evacuați
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Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria: un camion-cisternă a luat foc. 300 de muncitori au fost evacuați

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Un incendiu și o serie de explozii la o unitate militară de producție și depozitare situată în apropierea satului Belitsa, din comuna Tryavna, au dus luni la evacuarea tuturor celor 300 de muncitori aflați la fața locului. Informațiile inițiale indicau faptul că incidentul a început atunci când un camion a luat foc, provocând un incendiu într-unul dintre depozitele de muniție.

Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria/sursă foto: social media
Incendiu la o fabrică de muniție din Bulgaria/sursă foto: social media

Cum s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc puțin înainte de prânz, fiind semnalat fum dens în zonă și auzindu-se în continuare explozii în zonă. Guvernatoarea regiunii Gabrovo, Kristina Sidorova, a declarat că nu au existat victime sau răniți printre cei 300 de muncitori evacuați, potrivit publicației Novinite.

De asemenea, autoritățile au avertizat locuitorii satelor din apropiere să rămână în case din cauza fumului. Prim-ministrul și ministrul de interne au fost informați cu privire la incident, iar în zonă au fost trimise stații de monitorizare a calității aerului. Anchetatorii au început demersurile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza incendiului.

Conform informațiilor citate de Radioul Național Bulgar, indiciile inițiale indicau faptul că incidentul a fost un accident și nu un act de sabotaj. Se pare că o cisternă care transporta combustibil alimenta rezervoarele când a avut loc o aprindere, provocând incendierea și explozia muniției depozitate într-unul dintre depozite.

Ministrul de Interne, Ivan Demerdzhiev, a declarat că autoritățile tratează evacuarea localităților din apropiere ca pe o măsură de precauție, în timp ce pompierii depun eforturi pentru a stinge incendiul.

„Considerăm că este mai probabil ca cauzele să fie de natură internă. Continuăm să acționăm în zonă prin evacuarea localităților din apropiere, exclusiv din motive preventive”, a spus Demerdzhiev. El a explicat că prioritatea este de a împiedica răspândirea incendiului și de a proteja atât locuitorii din zonă, cât și personalul de intervenție.

„Vrem să ne asigurăm că, în cazul în care incendiul se va extinde în ciuda măsurilor luate, nimeni nu va fi rănit și vom face tot ce este necesar și posibil pentru a localiza incendiul acolo, la locul fabricii”, a mai spus ministrul.

Istoricul fabricii afectate

Unitatea este exploatată de compania privată bulgară din domeniul apărării EMCO, deținută de omul de afaceri Emilian Gebrev. Documentele oficiale identifică amplasamentul din Belitsa ca fiind o unitate industrială cu potențial ridicat de risc, datorită activităților de producție și asamblare a muniției, manipulării explozivilor și reparării armelor.

Amplasamentul are un regim special de reglementare din 2009, când a primit o autorizație în temeiul legislației care reglementează întreprinderile cu potențial ridicat de risc. Documentele publice nu precizează anul exact în care a fost construit complexul de producție din Belitsa.

Documentele de mediu și municipale arată că instalația a fost utilizată pentru activități de producție și testare legate de muniție. Documentele descriu amplasamentul ca fiind implicat în asamblarea muniției și repararea armelor, în timp ce o propunere de investiție din 2018 viza înființarea unei secții pentru dotarea produselor cu substanțe generatoare de fum. O altă propunere din 2015 viza o stație de testare a încărcăturilor cu combustibil solid.

Activitățile mai ample ale EMCO includ producția, repararea și modernizarea armelor și muniției. Gama sa de produse, făcută publică, include muniție de artilerie și pentru tancuri, muniție de mortier, grenade de mână și dispozitive generatoare de fum. Cu toate acestea, documentele disponibile nu precizează ce modele specifice de muniție sunt produse în atelierele individuale de la amplasamentul din Belitsa sau cantitățile fabricate acolo.

Istoria companiei în regiune este mai veche decât activitățile sale actuale. Documentele municipalității din Tryavna arată că EMCO a achiziționat clădirea principală de producție a Trema AD în 2009. Municipalitatea descrie Trema ca o companie legată de producția militară, deși documentele disponibile nu confirmă faptul că toate clădirile de pe actualul amplasament din Belitsa au fost construite inițial de Trema.

Unitatea continuă este supusă unor inspecții oficiale, Inspectoratul Regional pentru Mediu și Apă din Veliko Tarnovo incluzând amplasamentele EMCO printre cele inspectate în anii 2024 și 2025.

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