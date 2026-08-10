Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor

Un turist de 20 de ani a fost salvat de pe munte după ce a plecat într-o drumeție doar în papuci și fără echipament de protecție. Tânărul a ajuns la peste 20 de metri înălțime, în zona Cheile Rudăriei din Caraș-Severin, iar în cele din urmă a fost nevoit să ceară ajutor.

Salvamontiștii din Băile Herculane s-au mobilizat de urgență pentru a-l recupera pe turist. Intervenția a avut loc în condițiile în care salvatorii montani aveau deja mai multe operațiuni în desfășurare.

Turistul a urcat pe munte în papuci

Tânărul de 20 de ani a ales să urce pe munte fără echipamentul necesar pentru o astfel de activitate. Potrivit informațiilor transmise de salvamontiști, acesta a ajuns la o înălțime de peste 20 de metri, fiind încălțat doar în papuci.

Situația a devenit suficient de dificilă încât turistul a sunat la salvatori și a cerut ajutor.

Cazul s-a produs pe Cheile Rudăriei, în județul Caraș-Severin. Salvamontiștii s-au mobilizat rapid pentru a ajunge la tânăr și pentru a-l coborî de pe munte în condiții de siguranță.

Salvamontiștii au intervenit cu forțe serioase

Salvatorii montani de la Băile Herculane au intervenit pentru recuperarea turistului, deși aveau mai multe intervenții în desfășurare.

În cele din urmă, tânărul a fost coborât în siguranță de pe munte cu ajutorul unei scări de mari dimensiuni.

Intervenția s-a încheiat fără ca turistul să rămână blocat în zona în care ajunsese. Cazul este unul dintre exemplele care au determinat salvamontiștii să transmită din nou recomandări pentru cei care aleg să meargă pe munte.

Salvamont: „Echipamentul să fie adecvat”

Salvamontiștii atrag atenția că turiștii trebuie să analizeze cu atenție traseul pe care urmează să îl parcurgă și să aleagă un echipament potrivit pentru activitatea planificată.

„Vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag dacă urcați pe munte”, este mesajul transmis de salvamontiști.

Recomandarea vine în contextul în care salvatorii montani spun că abia fac față sutelor de intervenții. Cazul turistului care a urcat în papuci pe Cheile Rudăriei este, potrivit informațiilor furnizate, unul dintre cazurile în care lipsa echipamentului adecvat a dus la solicitarea intervenției salvatorilor.