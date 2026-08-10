 La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august
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La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august

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A pornit la drum pe 1 august, din Chişinău, iar la zece zile de la start Cristian Busuioc se apropie de obiectiv. Băiatul de numai 13 ani şi-a propus să străbată pe jos aproximativ 450 de kilometri până la Bucureşti, într-o aventură cu un mesaj simbolic: „Două capitale, o singură dorinţă”. Destinaţia este Piaţa Unirii, unde adolescentul vrea să ajungă pe 14 august.

Cristi şi traseul pe care-l parcurge în această vară/ FOTO: Instagram
Cristi şi traseul pe care-l parcurge în această vară/ FOTO: Instagram

Cristian şi-a calculat traseul astfel încât să parcurgă zilnic între 35 şi 40 de kilometric, după cum scrie adevarul.ro. În primele zile a trecut prin Hânceşti şi Leuşeni, apoi a ajuns la graniţa cu România. Unul dintre momentele speciale ale călătoriei s-a petrecut la Vama Albiţa. Poliţiştii de frontieră au înţeles semnificaţia demersului şi i-au permis să traverseze pe jos Podul de Flori, fără să-şi întrerupă traseul. 

Ajuns la Huşi, după primele trei zile de drum, puştiul spunea că se simte excelent şi că ritmul este chiar mai bun decât cel pe care şi-l propusese. „Mă simt foarte bine. Nu am obosit”, declara Cristian pentru „Vremea Nouă”. După cum a mărturisit, cel mai mult l-au impresionat oamenii întâlniţi pe traseu. Unii au mers alături de el câţiva kilometri, alţii l-au aşteptat cu apă, mâncare şi încurajări.

În total va parcurge 450 de kilometri

„A fost emoţionant faptul că, de-a lungul traseului, m-au întâmpinat oameni care au mers cu mine câţiva kilometri, iar unii mi-au adus mâncare şi apă”, povestea adolescentul. Cristian spunea că se hidratează permanent şi era convins încă de la intrarea în România că îşi va respecta planul. „Cred că merg chiar un pic mai repede decât mi-am propus. Oricum, pe 14 august voi ajunge la Bucureşti, în Piaţa Unirii”, afirma el.

Pentru această provocare, băiatul s-a pregătit mai bine de un an. În fiecare duminică făcea antrenamente lungi, uneori de aproximativ 40 de kilometri. Nu este singur în aventură: părinţii îl însoţesc cu o rulotă şi îi asigură sprijinul logistic, iar sora sa este şi ea alături de el. De la Huşi, traseul stabilit a continuat prin Crasna, Bârlad şi Tutova, apoi spre Capitală. 

Prin acest drum, adolescentul vrea să transmită un mesaj de apropiere între Republica Moldova şi România, dar şi să-i încurajeze pe tineri să iasă din zona de confort şi să petreacă mai puţin timp în faţa gadgeturilor. Pas cu pas, Cristi transformă o idee simbolică într-o performanţă cât se poate de reală.

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