 Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63%
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Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63%

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Seceta prelungită pune presiune tot mai mare asupra resurselor de apă din România. La 9 august 2026, cele 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica aveau un coeficient de umplere de 70,63%. Volumul de apă acumulat era de 3,07 miliarde de metri cubi, cantitate care, în prezent, este suficientă pentru acoperirea necesarului de apă brută al populației și industriei.

Secetă / Foto: Facebook
Secetă / Foto: Facebook

Situația este însă monitorizată constant, iar estimările pentru sfârșitul lunii august indică o scădere a gradului de umplere până la 66%. În condițiile secetei prelungite, Administrația Națională „Apele Române” aplică Planurile de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, acolo unde situația impune astfel de măsuri.

În prezent, nouă sectoare ale râurilor interioare se află în faza de atenționare-avertizare. Alte două sectoare sunt în Treapta I de restricții, în timp ce șapte au ajuns în Treapta III, cea mai severă.

181 de localități au probleme cu alimentarea cu apă

Efectele secetei se resimt deja în numeroase localități din țară. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională „Apele Române”, 181 de localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă întâmpină probleme, furnizarea fiind realizată cu dificultate și, în unele cazuri, intermitent.

Cele mai afectate județe sunt Alba, cu 45 de localități, Neamț, cu 39, și Bihor, cu 30 de localități afectate. Pe aceeași listă se află Galați, cu 11 localități, și Maramureș, cu 10.

Alte 96 de localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sau au acces limitat la astfel de rețele resimt efectele lipsei precipitațiilor. În județul Botoșani, spre exemplu, 55 de localități se confruntă cu secarea fântânilor.

Administrația Națională „Apele Române” colaborează cu autoritățile locale pentru aplicarea măsurilor necesare în vederea asigurării apei pentru populație și industrie.

Dunărea, afectată de debitele scăzute

Probleme importante sunt înregistrate și pe Dunăre. Potrivit datelor prezentate de Administrația Națională „Apele Române”, 21 de localități riverane se află în faza de atenționare-avertizare, iar alte 35 de localități sunt în Treapta III de restricții.

Măsurile restrictive se referă la mai multe domenii de activitate, între care alimentarea cu apă potabilă, irigațiile, piscicultura, zootehnia, industria și transporturile.

La Baziaș, debitul Dunării era, la 10 august 2026, de 1.400 de metri cubi pe secundă, mult sub media lunară de 3.900 de metri cubi pe secundă. Situația este monitorizată și la Cernavodă, unde funcționează centrala nucleară care utilizează apa Dunării.

La centrala nucleară de la Cernavodă au fost aplicate deja restricții de Treapta I. La stația hidrometrică Cernavodă, nivelul apei a ajuns la -2,27 metri, iar diferența până la aplicarea Treptei a II-a de restricții este de 0,25 metri.

Din cele 130 de puncte de monitorizare a secetei hidrologice, 48 au înregistrat debite sub nivelul minim necesar, fapt care afectează alimentarea cu apă. Printre sectoarele Dunării aflate pe lista celor mai afectate se numără Oltenița, Chiciu, Vadu Oii, Gropeni, Brăila, Grindu, Isaccea, Hârșova, Cernavodă și Smârdan.

În ultimele două zile, patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre. Acestea urmează să formeze două praguri artificiale pentru redirecționarea unei părți a debitului către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.

Guvernul s-a reunit luni, 10 august, într-o ședință extraordinară pentru a aloca încă 5,1 milioane de lei lucrărilor de redistribuire a debitului pe brațul Bala către Dunărea Veche. Măsura are ca scop prevenirea riscului opririi unităților Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Anterior, luni, 3 august, militarii au detonat stânca Pârjoaia pentru a permite devierea debitului Dunării pe brațul Dunării Vechi, astfel încât să fie asigurată alimentarea centralei de la Cernavodă.

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