Gabriela Clonda și Tavi au demolat conacul din Italia. „Nu mai există”

Au început lucrările de demolare la conacul din Italia pe care Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, îl dețin în regiunea Abruzzo. Locuința veche, pe care familia și-a dorit inițial să o renoveze și să o recondiționeze, a fost, în cele din urmă, condamnată la demolare, urmând ca în locul ei să fie ridicată o nouă construcție.

Recent, fosta prezentatoare de televiziune a mers pe șantier pentru a vedea cum evoluează lucrările și a fost impresionată de transformarea locului. O parte importantă din vechea construcție fusese deja dărâmată.

Gabriela Cristea: „E un sentiment tare ciudat”

Casa pe care familia a cumpărat-o în Italia fusese locuită timp de aproximativ 50 de ani. După ce au analizat posibilitățile de renovare, cei doi au decis că varianta potrivită este demolarea imobilului și construirea unei noi proprietăți, aproape de mare, pe care își doresc să o transforme într-o pensiune de lux destinată adulților.

O echipă de constructori a început deja intervențiile, iar demolarea vechii case este în plină desfășurare. Pe parcursul lucrărilor, vedeta le arată celor care o urmăresc în mediul online fiecare etapă a proiectului și îi ține la curent cu schimbările de pe șantier.

„Am ajuns în Italia și nici n-am apucat bine să ne așezăm bagajele, că am fugit direct pe șantier.

Jumătate din casa veche… nu mai există. Și, culmea, privind la ceea ce pentru alții poate părea doar un șantier, eu vedeam deja ce va fi aici.

Unde va fi casa, unde vom sta la povești, unde vom bea cafeaua dimineața, unde vor alerga fetele, unde vom primi oameni dragi… Parcă le vedeam pe toate.

E un sentiment tare ciudat să vezi cum ceva dispare ca să facă loc unui vis mult mai mare.

Mai avem enorm de mult de muncă. Vor fi sigur și emoții, și probleme, și momente în care o să ne întrebăm în ce ne-am băgat. Dar astăzi am stat în mijlocul terenului și mi-am amintit încă o dată de ce am început aventura asta.

Visează mare, dacă vrei să faci lucruri mărețe.

Iar apoi suflecă-ți mânecile și apucă-te de treabă. Visurile nu se construiesc singure.

Italia, aventura noastră abia începe…”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea: „Visăm împreună, ca o familie”

De asemenea, într-o altă postare, fosta prezentatoare TV a vorbit despre emoțiile care vin la pachet cu ridicarea noii case și despre povestea pe care își dorește să o construiască alături de familia sa. Vedeta este conștientă că proiectul va presupune mult timp, resurse și răbdare, însă privește fiecare etapă cu entuziasm și se bucură de drumul pe care l-au început împreună.

„Cineva mi-a zis cândva așa: «Să construiești o casă este o poveste întreagă…» Noi tocmai am început povestea casei noastre din Italia, cu demolarea casei vechi, care, din păcate, nu putea fi reconsolidată… Dar poate e mai bine așa, o putem face pe cea nouă așa cum ne dorim noi… Va fi un drum lung, anevoios pe alocuri, dar plin de provocări, dar și de satisfacții… Noi, deocamdată, ne bucurăm de orice pas făcut în această poveste a noastră de pe coasta Mării Adriatice… Și, mai important, este faptul că visăm împreună, ca familie.”

Gabriela Cristea, planuri pentru o nouă nuntă cu Tavi

Vizita în Castelul din Loreto a stârnit emoții puternice, iar frumusețea locului a făcut-o pe vedetă să se gândească inclusiv la o nouă ceremonie alături de soțul ei. Impresionată de atmosfera și eleganța castelului, aceasta i-a făcut lui Tavi o propunere neașteptată:

„I-am spus lui Tavi că vreau să mă mai mărit o dată cu el. Tot cu el, doar că aici! Am reușit să intrăm în Castelul din Loreto și cred că imaginile spun mai mult decât aș putea eu povesti. Este genul acela de loc în care istoria a fost pusă în valoare. Așa că i-am spus lui Tavi: Eu aș mai face o nuntă cu tine aici. Același mire, aceeași mireasă, doar decorul îl schimbăm! Și, între noi fie vorba, la un castel ca acesta parcă merge și un al doilea DA.”