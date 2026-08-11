Ce a făcut Răzvan Botezatu la 8 ani după ce a plecat de la TV! Și-a construit propriul „platou” la malul mării, iar vedetele vin acum la el

La opt ani după ce a plecat de la televiziune, Răzvan Botezatu s-a trezit din nou în mijlocul artiștilor, al muzicii și al publicului. Numai că, de această dată, nu mai există regie, platou sau camere de televiziune. Sau, cel puțin, nu în forma clasică.

1/7 Ce a făcut Răzvan Botezatu la 8 ani după ce a plecat de la TV!

Fostul prezentator de la Star Matinal și-a construit la Lazu, lângă Constanța, propriul univers: Revenealand, un spațiu în aer liber în care a adunat scenă, spectacole, artiști cunoscuți, mâncare, deserturi, magazine, jocuri pentru copii, zone de relaxare și chiar un mic „coteț vesel” cu animale.

Practic, ceea ce altădată se întâmpla într-un platou de televiziune se întâmplă acum în fața lui, în fiecare zi.

De la Star Matinal la propriul „platou” în aer liber

Ironia a devenit evidentă chiar zilele trecute. În timp ce filma un clip prin care anunța venirea Danielei Gyorfi la Revenealand, Răzvan a făcut ceea ce el numește „un scurtcircuit după atâția ani de televiziune”.

În loc să spună că Daniela Gyorfi vine la Revenealand, a anunțat-o la… Star Matinal, emisiunea pe care nu o mai prezintă de aproximativ opt ani.

„Am zis foarte natural «vine Daniela Gyorfi astăzi la Star Matinal». Și am continuat! După aceea mi-am dat seama ce spusesem. Cred că undeva în creierul meu s-a făcut legătura: artiști, public, program, eu care anunț ce urmează… și m-am întors opt ani în timp. Doar că acum nu mai am un platou de câteva zeci de metri pătrați. Am un land întreg!”, povestește amuzat Răzvan Botezatu.

Și asemănările cu un platou de televiziune sunt mai multe decât și-ar fi imaginat. Există scenă și program artistic, zonă dedicată artiștilor în spatele scenei, echipă care îi preia când ajung, muzică, filmări, public și un program care se schimbă aproape zilnic.

Numai că aici oamenii nu privesc totul prin televizor. Pot intra direct în „emisiune”.

Minodora, Daniela Gyorfi și Raoul au făcut deja show. Urmează alte nume cunoscuteVara aceasta, Revenealand a devenit și loc de întâlnire pentru mai mulți artiști cunoscuți.

„Înainte eu mergeam la televiziune și îi așteptam pe artiști în platou”

Minodora, Daniela Gyorfi, Raoul și Roxana Zanga au urcat deja pe scena de la Lazu, iar petrecerile Maxi Party au fost dedicate celor mici. Lista nu se oprește aici.

În programul următoarei perioade se regăsesc Minodora, Daniela Gyorfi, Mihai Trăistariu, Constantin Enceanu, Angels și Raoul, alături de Roxana Zanga și Maxi Party.

„Este foarte ciudat și frumos în același timp. Înainte eu mergeam la televiziune și îi așteptam pe artiști în platou. Acum îi sun și le spun: «Ne vedem la mine, la Lazu!». Iar seara mă uit în jur și avem scenă, artisti, oameni care dansează, copii, camere care filmează și îmi dau seama că, fără să-mi propun asta de la început, mi-am făcut propriul show”, ne-a declarat Răzvan Botezatu care își crește frumos businessul de la mare.

Ce faci câteva ore la Revenealand?

Răzvan nu și-a dorit însă ca oamenii să vină la Revenealand doar pentru un concert și apoi să plece. Locul a fost gândit ca un mic univers în care o familie să poată petrece câteva ore. Există zone cu mese și relaxare, locuri de joacă pentru copii, aparate de jocuri, petreceri pentru cei mici, scenă pentru spectacole, magazine, căsuțe cu mâncare și băuturi, toalete și zone special amenajate pentru public. Iar oferta de mâncare a devenit o parte importantă din experiență.

Vizitatorii pot găsi burgeri și preparate de fast-food, crispy și aripioare, cartofi, clătite, gogoși și diferite deserturi, alături de băuturi răcoritoare și produsele pregătite în căsuțele din Revenealand. Există și magazinul Reveneală, unde cei care îl urmăresc pe Răzvan în online găsesc produsele devenite cunoscute din clipurile sale, dar și tricouri, căni, brelocuri, magneți și alte suveniruri.

„Am vrut ca omul să aibă ce face aici. Să nu vină doar pentru 40 de minute cât cântă un artist. Poate să vină cu copilul, să mănânce, să stea la masă, să se joace, să intre în magazin, să vadă animăluțele, iar seara să danseze în fața scenei. Și inevitabil ne întâlnim și noi, pentru că eu sunt aici aproape în fiecare zi”, ne mai spune vedeta. Gucci, Prada și Armani locuiesc la Lazu.

„Ciuciu – cotețul vesel” a devenit atracție pentru copii. Probabil cea mai neașteptată „vedetă” din Revenealand nu se află însă pe scenă. În parc există și „Ciuciu – cotețul vesel”, o mică zonă cu animăluțe care a devenit rapid una dintre opririle preferate ale copiilor. Acolo locuiesc iepurașii Bocănilă, Tico, Reveneală și Gucci, alături de găinușele cu nume deloc întâmplătoare, Prada și Armani.

„Normal că nu puteam să avem pur și simplu niște găini. La mine și găinile trebuiau să aibă nume de fițe! Așa am ajuns la Prada și Armani. Iar Gucci e iepure. Când spun toate astea cu voce tare îmi dau seama că Revenealand chiar nu seamănă cu nimic normal”, glumește Răzvan.

Zona este amenajată și protejată de căldură, iar animăluțele au devenit personaje inclusiv în materialele filmate pentru social media.

Din online, direct în viața reală

Poate cea mai bună explicație pentru Revenealand este că locul seamănă cu pagina de social media a lui Răzvan Botezatu transformată într-un spațiu real.

„Ciuciu”, „cardul lui iubi”, „bombă-bombiță”, produsele Reveneală și glumele pe care comunitatea lui le cunoaște de ani de zile nu mai există doar în telefon.Au început să primească locuri, obiecte și personaje în lumea reală.

„Cred că asta îi surprinde cel mai mult pe oamenii care vin. Ei au văzut ani de zile toate nebuniile astea pe telefon, iar acum intră pe poartă și sunt în mijlocul lor. Eu le spun mereu că aici nu sunt vreun patron ascuns într-un birou. Mă găsesc prin curte. Acum sunt cu un artist, peste zece minute verific dacă avem gheață, după aia mă duc la coteț, mă întorc să fac o horă și apoi mă întreabă cineva unde este toaleta. Cam acesta este jobul meu acum!”, spune Răzvan.

„Uneori stau seara și mă uit în jur și mă întreb când am ajuns aici”

Este afacere de familie care s-a transformat într-un mic orășel. În spatele Revenealand există și o componentă importantă de familie. Fiecare zonă a început să capete propria identitate: bar, mâncare, deserturi, magazin, entertainment, copii și produsele pe care publicul le cunoaște deja din online.

Toate sunt reunite în același spațiu, în jurul unei curți centrale și al scenei.Iar când se lasă seara, luminile se aprind, muzica pornește și artiștii urcă pe scenă, locul se transformă din nou.

„Uneori stau seara și mă uit în jur și mă întreb când am ajuns aici. Am plecat de la televizor, mi-am văzut de viață, de online, de afaceri și, după opt ani, m-am trezit din nou cu artiști, public, lavaliere, filmări și program. Cred că televiziunea n-a plecat niciodată complet din mine. Doar că mi-am construit singur platoul”, ne-a mai spus fostul prezentator TV. Iar Revenealand se va transforma din nou.

Sezonul de vară nu reprezintă forma finală a proiectului. După încheierea verii, locul urmează să fie redecorat pentru Festivalul Toamnei, iar ulterior Revenealand va intra din nou în atmosfera sărbătorilor, odată cu revenirea Târgului de Crăciun. Până atunci însă, vara continuă cu artiști, petreceri și seri în care publicul ajunge să facă parte din „show”.

Locul de suflet al vedetei este deschis de marți până duminică, între orele 15.00 și 22.00, în Lazu, pe strada Gheorghe Barițiu nr. 2.

Iar dacă în televiziune Răzvan Botezatu obișnuia să încheie emisiunea și să plece acasă, acum este ceva mai complicat. Pentru că platoul este chiar la el acasă.