Jennifer Lopez și-a etalat silueta de invidiat la 57 de ani. Imaginile care au făcut furori

Jennifer Lopez continuă să impresioneze o lume întreagă cu o formă fizică impecabilă. La vârsta de 57 de ani, celebra divă a distribuit o serie de fotografii spectaculoase pe rețelele de socializare, pozând în costum de baie chiar în propriul dressing și stârnind un val uriaș de reacții.

Vârsta pare să fie doar un simplu număr pentru Jennifer Lopez. Interpreta celebrului hit „If You Had My Love” a oferit o nouă demonstrație de senzualitate și stil pe contul său de Instagram.

Artista a îmbrățișat glamourul retro hollywoodian, etalându-și abdomenul ultra tonifiat și picioarele sculptate într-o sesiune foto spontană realizată chiar în dressingul său impunător.

Costum de baie retro, tocuri și accesorii vintage în garderoba divei

Pentru această apariție memorabilă, artista și-a pus în valoare silueta senzațională purtând un costum de baie retro din două piese.

Ținuta atipică a fost accesorizată cu o pereche de pantofi cu tocuri înalte, o poșetă albă pătrată de o eleganță desăvârșită și un batic chic înfășurat în jurul părului său de culoarea caramelului.

Jennifer Lopez a completat imaginile cu un mesaj scurt, celebrând perioada astrologică a verii în care s-a născut.

„Sezonul Leilor continuă!”

1/5 Jennifer Lopez trup de invidiat/ sursa Instagram

Reacții entuziasmate de la Jessica Alba și mii de complimente de la fani

Imaginile virale au strâns rapid sute de mii de aprecieri și comentarii din partea admiratorilor, dar și a altor nume mari din industria divertismentului.

Actrița Jessica Alba a reacționat imediat în secțiunea de comentarii lăsând un emoji cu o inimă roșie, în timp ce fanii au copleșit-o cu laude pentru disciplina de fier de care dă dovadă în sala de fitness.

Jennifer Lopez a împlinit recent 57 de ani și privește cu optimism spre viitor

Jennifer Lopez și-a sărbătorit recent cea de-a 57-a aniversare, iar mesajul transmis fanilor a fost unul plin de optimism și încredere. La aproape doi ani de la despărțirea de Ben Affleck, artista a lăsat să se înțeleagă că este pregătită pentru un nou capitol și pentru lucruri „mai mari și mai bune”.

De ziua sa, Jennifer a publicat pe Instagram un videoclip în care apare privind direct spre cameră, însoțit de un mesaj inspirațional despre curajul de a merge mai departe în ciuda eșecurilor și a criticilor.

Aniversarea a continuat alături de sora sa, Lynda Lopez, care și-a sărbătorit la rândul ei ziua de naștere, cele două bucurându-se împreună de o escapadă și de momente relaxate.