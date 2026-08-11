George Restivan, gest romantic pentru Adriana Bahmuțeanu. Ce i-a spus după ce i-a sărutat piciorul

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și își demonstrează afecțiunea ori de câte ori au ocazia. Recent, aceștia au fost protagoniștii unui moment emoționant, în care afaceristul i-a sărutat picioarele soției sale.

George Restivan i-a sărutat picioarele soției sale

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au avut parte de un moment tandru, surprins chiar în imaginile publicate de Carmen Șerban. În timp ce se aflau împreună, George a observat că Adriana avea nevoie de ajutor pentru a-și fixa încălțămintea și s-a oferit să îi lege bareta.

Gestul atent a fost urmat de o declarație afectuoasă. După ce i-a prins încălțămintea, soțul jurnalistei i-a sărutat piciorul și i-a spus, cu tandrețe: „Cenușăreasa mea”.

George nu s-a oprit aici și a ajutat-o și cu cealaltă încălțăminte, oferindu-i același gest de afecțiune. Scena, surprinsă într-o atmosferă relaxată, a evidențiat conexiunea puternică și iubirea dintre cei doi.

Adriana Bahmuțeanu: „În America m-am acomodat foarte repede”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de iubire, în ciuda distanței care îi desparte uneori. Partenerul jurnalistei și-a construit o viață în America, acolo unde se ocupă de afacerile sale și de creșterea fiului lui, în timp ce Adriana rămâne în România, unde are de rezolvat mai multe probleme legate de cei doi fii pe care îi are din fosta căsnicie cu Silviu Prigoană.

Chiar dacă distanța și programul aglomerat le-ar putea pune piedici, cei doi găsesc mereu soluții pentru a petrece timp împreună. George vine în România, iar Adriana merge, la rândul ei, în America, atunci când timpul îi permite.

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, jurnalista a povestit cum s-a simțit în timpul vizitei peste Ocean și a mărturisit că s-a adaptat rapid vieții din America.

„A fost foarte frumoasă vizita în America, m-am acomodat foarte repede, nu am avut probleme cu fusul orar, cu somnul. Eu și George ne-am înțeles foarte bine, am făcut echipă, am făcut foarte multe lucruri împreună acolo, chiar ne potrivim și chiar mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte scurtă vizita acolo, dacă aș putea, aș vrea să mă duc din nou chiar mâine acolo, pentru că mi-a plăcut foarte mult!”, ne-a povestit Adriana Bahmuțeanu pentru Click!