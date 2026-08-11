Andi Moisescu, în vizorul lui Mircea Badea după apariția de la Untold. Ce i-a atras atenția

Prezentatorul TV Mircea Badea a lansat un atac dur la adresa lui Andi Moisescu, criticând vestimentația purtată la festivalul Untold 2026. Realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN a făcut comentarii ironice pe rețelele de socializare, comparând imaginea lui Moisescu cu cea a lui Irinel Columbeanu.

Valul de critici al lui Mircea Badea la adresa vedetelor din showbiz-ul românesc continuă. După ce i-a luat în vizor pe Speak, Dani Oțil și Răzvan Simion, realizatorul TV și-a îndreptat atenția către Andi Moisescu.

Prezent la festivalul Untold 2026 de la Cluj în calitate de DJ, vedeta Pro TV a fost aspru criticată pentru alegerea sa vestimentară, Badea postând mesaje pline de sarcasm în mediul online.

Atac acid pe rețelele de socializare: „Se îmbracă precum un aurolac imberb”

Mircea Badea a distribuit mai multe imagini cu Andi Moisescu de la festival, însoțite de comentarii tăioase privind stilul casual abordat de acesta pe scenă.

Jurnalistul nu s-a sfiit să facă o paralelă ironică între prezența lui Moisescu și perioada de glorie mondenă a lui Irinel Columbeanu.

Observațiile acide au continuat și pe contul său de socializare, unde realizatorul a taxat contrastul dintre reclamele la haine în care apare prezentatorul Pro TV și ținuta aleasă pentru evenimentul muzical din Cluj.

„Când Iri lasă un gol în viața publică și trebuie umplut! Atâta reclamă la haine și domnul se îmbracă precum un aurolac imberb la festival?”

Mircea Badea, mesaj tranșant despre Răzvan și Dani

Mircea Badea a readus în atenție, într-o reacție online, relația sa cu Răzvan Simion și Dani Oțil. Prezentatorul a ținut să precizeze că nu îi consideră colegi în adevăratul sens al cuvântului, explicând că, pentru el, noțiunea de colegialitate este rezervată unui cerc foarte restrâns de persoane.

Mesajul vine la ani după conflictul dintre Badea și cei doi prezentatori, iar formularea sa arată că poziția pe care a avut-o atunci nu pare să se fi schimbat.