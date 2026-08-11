 Cătălin Crișan și-a surprins din nou fanii! Artistul s-a împăcat cu iubita la scurt timp după ce a anunțat despărțirea: „M-am pripit cu acea postare”
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Cătălin Crișan și-a surprins din nou fanii! Artistul s-a împăcat cu iubita la scurt timp după ce a anunțat despărțirea: „M-am pripit cu acea postare”

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Cătălin Crișan și Camelia au trecut printr-un moment tensionat, însă despărțirea lor nu a durat decât câteva ore. Artistul anunțase public, pe rețelele de socializare, că relația sa a ajuns la final, însă situația s-a schimbat rapid după o discuție între cei doi. La scurt timp, cântărețul a revenit asupra deciziei, a șters mesajul prin care anunțase despărțirea și a confirmat că el și partenera sa au decis să își continue povestea de dragoste.

Artistul s-a împăcat cu iubita la scurt timp după ce a anunțat despărțirea
Artistul s-a împăcat cu iubita la scurt timp după ce a anunțat despărțirea

Anunțul inițial a atras atenția celor care îl urmăresc pe Cătălin Crișan, mai ales pentru că formularea sa lăsa impresia că relația de trei ani se încheiase definitiv. Realitatea a fost însă diferită, iar artistul a explicat ulterior că totul a pornit de la o discuție în contradictoriu și de la o reacție pe care a considerat-o, la rece, pripită.

Cătălin Crișan a anunțat despărțirea, apoi a revenit asupra deciziei

Povestea de dragoste dintre Cătălin Crișan și Camelia a trecut recent printr-un episod care a luat prin surprindere publicul. Artistul a publicat pe Facebook un mesaj prin care lăsa să se înțeleagă faptul că este din nou singur, iar informația a fost rapid preluată și comentată.

Pentru cei care știau că artistul și partenera sa formează un cuplu de aproximativ trei ani, vestea a fost neașteptată. Mai ales că, până la acel moment, cei doi vorbeau despre relația lor într-o notă pozitivă și își exprimau dorința de a rămâne împreună pe termen lung.

Despărțirea anunțată public s-a dovedit însă a fi una de foarte scurtă durată. După ce au discutat și au clarificat situația, Cătălin Crișan și Camelia au decis să treacă peste neînțelegere.

Artistul a explicat ulterior că mesajul publicat în mediul online a fost o reacție luată la cald și că nu reflecta o decizie definitivă privind relația.

„Pentru că m-ai contactat să mă întrebi cum sunt, pot să îți spun, așadar, că practic, între noi a fost o discuție în contradictoriu și am decis împreună să trecem peste. În orice cuplu se întâmplă frecvent. M-am pripit cu acea postare, pe care de altfel am șters-o după câteva ore”, a transmis acesta, potrivit cancan.ro.

Astfel, ceea ce părea inițial o despărțire definitivă s-a transformat într-o simplă ceartă de cuplu, iar cei doi au ales să își continue relația.

Camelia: „Este povestea noastră și o ținem pentru noi”

Relația dintre Cătălin Crișan și Camelia durează de aproximativ trei ani, iar partenera artistului a vorbit în trecut despre sentimentele pe care i le poartă și despre felul în care cei doi încearcă să își protejeze viața personală.

Camelia a explicat că preferă ca anumite detalii ale relației să rămână departe de atenția publicului, considerând că povestea lor le aparține în primul rând lor.

În același timp, aceasta nu s-a ferit să vorbească despre sentimentele pe care le are pentru artist și despre faptul că îl consideră un bărbat romantic, serios și implicat în relație.

Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine (…) Este un bărbat romantic și foarte serios. Am 49 de ani, nu-mi ascund vârsta (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”.

Declarațiile sale arată că, în ciuda momentelor dificile care pot apărea într-o relație, legătura dintre cei doi rămâne una importantă pentru amândoi.

Cel mai recent episod demonstrează că nici relațiile care par stabile nu sunt ferite de conflicte sau momente în care partenerii reacționează impulsiv. În cazul lui Cătălin Crișan și al Cameliei, neînțelegerea a fost depășită după o discuție, iar decizia de a continua relația a venit la doar câteva ore după mesajul public al artistului.

Ștergerea postării prin care anunțase despărțirea a fost urmată de explicația că artistul a reacționat prea repede într-un moment tensionat.

În loc ca episodul să devină finalul unei relații de trei ani, cei doi au ales să îl considere o neînțelegere peste care pot trece împreună.

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