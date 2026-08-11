 Anghel Damian, dezvăluiri surprinzătoare despre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă: „Asta pentru mine mereu a contat enorm”
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Anghel Damian, dezvăluiri surprinzătoare despre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă: „Asta pentru mine mereu a contat enorm”

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Anghel Damian a vorbit despre legăturile care îl unesc de ani buni cu Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, doi dintre actorii cu care s-a intersectat atât în plan profesional, cât și personal. Regizorul serialului „Trafic”, producție difuzată de Pro TV și Voyo, a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre relația sa cu cei doi actori, explicând cum au început colaborările dintre ei și în ce fel s-au transformat, de-a lungul timpului, în prietenii solide.

Anghel Damian, dezvăluiri surprinzătoare despre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă
Anghel Damian, dezvăluiri surprinzătoare despre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă

Dincolo de proiectele cinematografice și de televiziune în care au lucrat împreună, Anghel Damian, Dragoș Bucur și Tudor Chirilă au în comun o istorie profesională care se întinde pe mai bine de un deceniu. În cazul lui Damian, legătura cu cei doi nu a început odată cu „Trafic”, ci cu mult timp înainte, când se afla încă la începutul carierei sale.

Anghel Damian și Tudor Chirilă, o prietenie începută în teatru

Anghel Damian și Tudor Chirilă se cunosc de foarte mulți ani, iar relația dintre cei doi actori și regizori a avut la bază, în primul rând, experiențele comune din teatru.

Damian și-a amintit că debutul său în teatru a avut loc alături de Tudor Chirilă, la Teatrul de Comedie, iar colaborarea lor profesională s-a întins ulterior pe o perioadă de peste 15 ani. Pentru regizor, apropierea de Tudor Chirilă a însemnat și ocazia de a descoperi mai bine mediul artistic din care acesta provine.

Un rol important l-a avut și Iarina Demian, mama lui Tudor Chirilă, pe care Anghel Damian o apreciază atât ca profesionist, cât și ca om. Regizorul a povestit că a ajuns să îl înțeleagă mai bine pe Tudor după ce a cunoscut „rădăcinile” sale.

De Tudor Chirilă mă leagă o veche prietenie. Am debutat în teatru cu el, la Teatrul de Comedie, suntem colegi de peste 15 ani, am jucat într-un spectacol regizat de mama lui Tudor, de doamna Demian, care este un om extraordinar. Am început să-l înțeleg mult mai bine pe Tudor odată ce i-am văzut rădăcinile sau sursa, așa că a fost o comunicare lină între noi.”

Dragoș Bucur l-a sprijinit pe Anghel Damian la începutul carierei

O dezvăluire mai puțin cunoscută făcută de Anghel Damian îl privește pe Dragoș Bucur. Cei doi nu sunt doar prieteni și colegi de breaslă, ci au avut și o relație profesională importantă în perioada în care Damian se afla la început de drum.

Înainte ca Anghel Damian să devină unul dintre regizorii și scenariștii cunoscuți ai noii generații, Dragoș Bucur a avut un rol concret în dezvoltarea carierei sale. Potrivit mărturisirii lui Damian, actorul avea la acea vreme o agenție și a decis să îl reprezinte.

Gestul a rămas important pentru regizor, care își amintește și astăzi de sprijinul primit într-o etapă în care avea nevoie de oameni care să creadă în potențialul său.

Și de Dragoș Bucur mă leagă o relație de prietenie, dar și o relație profesională specială. La începuturile mele, Dragoș, pe lângă faptul că era un actor ultracunoscut, avea și o agenție, și m-a luat sub aripa lui. Am fost reprezentat de Dragoș Bucur în primii mei pași în actorie și asta pentru mine mereu a contat enorm”, a declarat Anghel Damian, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

Ce relație are Anghel Damian cu Dragoș Bucur și Tudor Chirilă

În prezent, cei trei artiști se regăsesc și în cadrul unor proiecte importante din industria românească de film și televiziune. În serialul „Trafic”, regizat de Anghel Damian și difuzat de Pro TV și Voyo, Tudor Chirilă îl interpretează pe Laurențiu Crețu, în timp ce Dragoș Bucur îl joacă pe Doru Alexe.

Pentru public, întâlnirea celor trei într-o asemenea producție poate părea o simplă colaborare între profesioniști cu experiență. În realitate, în spatele camerelor există o istorie comună mult mai veche.

Anghel Damian cunoaște stilul de lucru al celor doi, iar experiențele acumulate împreună de-a lungul anilor au contribuit la o relație profesională bazată pe încredere și respect reciproc.

Faptul că Tudor Chirilă și Dragoș Bucur fac parte din proiect nu reprezintă, prin urmare, prima întâlnire a lui Damian cu cei doi, ci continuarea unor legături începute cu mult timp în urmă.

Anghel Damian, despre colaborarea cu Sile și Nuțu Cămătaru

Un alt proiect care i-a pus lui Anghel Damian la încercare abilitățile de regizor a fost documentarul-serie „Cămătarii”, producție în care apar Sile și Nuțu Cămătaru.

Proiectul a atras atenția publicului tocmai datorită personajelor aflate în centrul poveștii și a generat numeroase discuții. Pentru Damian, însă, realizarea documentarului a însemnat mai ales o experiență de lucru neobișnuită, în care a trebuit să găsească un limbaj comun cu oameni care proveneau dintr-un mediu foarte diferit de cel al său.

Regizorul a explicat că procesul de filmare a fost pregătit cu atenție, iar lucrurile importante au fost stabilite încă de la început pentru a evita situațiile neprevăzute.

Sunt niște oameni care au înțeles ce înseamnă acest tip de a lucra într-o formă de filmare și au respectat tot ce le-am cerut. Pe de altă parte, vorbim despre niște personalități puternice, unii ar spune chiar înfricoșătoare, dar au făcut tot ce-a ținut de ei pentru ca procesul de lucru să fie chiar normal, firesc, să nu existe lucruri nespuse de la început.”

Anghel Damian a mai explicat că echipa a încercat să stabilească încă de la început modul în care urma să se desfășoare filmarea, tocmai pentru ca fiecare participant să știe ce presupune proiectul.

„Am încercat să punem totul pe listă de la început, ce vom face, cum vom face, să nu avem mai târziu surprize de orice fel în ceea ce-i privește.

Ce a învățat Anghel Damian din întâlnirea cu frații Cămătaru

Dincolo de controversa asociată numelor lui Sile și Nuțu Cămătaru, regizorul spune că experiența i-a oferit posibilitatea de a privi aceste personaje și dintr-o perspectivă diferită de cea întâlnită frecvent în presa tabloidă.

Pentru Damian, documentarul a fost și o incursiune în psihologia oamenilor pe care îi filma, dincolo de imaginea construită în jurul lor de-a lungul anilor.

Mi s-a adâncit o cunoaștere la nivel psihologic, adică vezi dincolo de titlul dintr-o pagină de ziar, în care oamenii ăștia sunt doar atât. Ca să ajungi la o formă de adevăr!

Regizorul consideră că tocmai această apropiere de personaje poate ajuta publicul să înțeleagă mai bine mecanismele care stau în spatele anumitor comportamente.

„Și cred că înțelegi mai bine din acest serial psihologia criminală.”

Cum a păstrat Anghel Damian distanța profesională

Chiar dacă experiența de filmare l-a apropiat de protagoniștii documentarului, Anghel Damian a explicat că nu a încercat să adopte stilul lor de comunicare și nici să se transforme într-un personaj al propriului proiect.

Din contră, spune că și-a păstrat propriul mod de a vorbi și de a interacționa, bazând colaborarea pe respect și limite clare.

Ei au înțeles că sunt un ‘animal’ diferit, că nu sunt din lumea aia, că nu mă exprim ca ei. Eu mi-am păstrat felul meu de a comunica, nu am intrat în genul acela de limbaj. Am vorbit respectuos, de ambele părți, chiar foarte civilizat”, a declarat Anghel Damian, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

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