Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10”

Corina Caragea a povestit despre experiența pe care a trăit-o în Ibiza, după ce a ajuns, în sfârșit, în celebra destinație pe care spune că a amânat-o multă vreme. Vedeta a mărturisit că i-a plăcut insula și a încercat să explice, într-o postare pe rețelele sociale, ce anume a impresionat-o cel mai mult.

Pentru Corina Caragea, cuvântul care descrie cel mai bine Ibiza este „libertate”. Vedeta spune că, indiferent de vârstă, aspect, locul de unde provii, banii pe care îi ai sau muzica pe care o asculți, fiecare persoană pare să își trăiască propria experiență.

Corina Caragea: „Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt”

Corina Caragea a recunoscut că a amânat multă vreme o vacanță în Ibiza, însă experiența de această dată a făcut-o să privească diferit celebra destinație.

„Mi-a plăcut Ibiza. Deși am amânat-o multă vreme. Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acela ar fi «libertate»”, a scris Corina Caragea.

Vedeta consideră că unul dintre lucrurile care definesc atmosfera din Ibiza este faptul că oamenii nu par preocupați de ceea ce fac cei din jurul lor.

„Nu contează câți ani ai, cum arăți, de unde vii, câți bani ai sau ce muzică asculți. Nimeni nu pare prea preocupat de ce face celălalt. Fiecare își trăiește propria versiune de Ibiza”, a transmis ea.

Astfel, fiecare turist își poate construi vacanța în funcție de propriile preferințe, fără să simtă că trebuie să urmeze un anumit tipar.

„Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10”

Corina Caragea a vorbit și despre varietatea experiențelor pe care le poate avea cineva în Ibiza. Vedeta spune că nu există o singură modalitate de a te bucura de vacanță, iar fiecare persoană poate alege exact ceea ce își dorește.

„Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10”, a explicat ea.

Nici bugetul sau felul în care alegi să te prezinți nu par să fie esențiale în experiența descrisă de vedetă.

„Să cheltuiești o avere sau să stai cu prosopul pe plajă. Să fii extravagant sau complet anonim”, a mai scris Corina Caragea.

Pentru ea, toate aceste variante fac parte din aceeași atmosferă de libertate pe care a descoperit-o în Ibiza.

Cum a descris Corina Caragea atmosfera de la aeroport

Experiența nu s-a încheiat pentru Corina Caragea odată cu plecarea de pe insulă. Vedeta a remarcat și atmosfera din aeroport, pe care a descris-o într-o notă amuzantă.

Potrivit acesteia, oamenii care ajung în aeroport după nopțile petrecute în cluburi pot fi văzuți dormind pe scaune, pe bagaje sau în diverse poziții.

„Iar aeroportul e ultimul capitol al experienței: oameni abia ieșiți din cluburi, dormind pe scaune, pe bagaje sau în orice poziție pe care anatomia umană o permite”, a scris Corina Caragea.

Vedeta a comparat atmosfera din aeroport cu un „after-party cu boarding pass”.

La finalul mesajului, Corina Caragea a rezumat experiența sa în Ibiza printr-o concluzie simplă: „În Ibiza, nu trebuie să te încadrezi. Doar să te distrezi!”.