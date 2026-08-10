Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe”

Între dorul de România și șederea în Miami, celebra Carmen Harra (71 de ani) ne spune ce schimbări ne așteaptă pe viitor.

1/4 Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor

Și bune și mai puțin bune însă toate deciziile care se vor lua în toamna acestui an vor marca din plin următorii 10 ani.

Vedeta abia așteaptă să revină cu proiectele sale noi în România, aici unde nu a mai reușit să ajungă de vreo 7 ani.

„Nu am ajuns în România de o vreme pentru că am fost tare ocupată. Am lansat o carte nouă aici, în America și încă două care urmează să apară. Am lucrat la mai multe proiecte. Am mai lansat înainte încă două cărți. În ultimii 7 ani și ceva de când n-am fost în România am lucrat la 5 cărți și la multe emisiuni și alte proiecte muzicale, am înregistrat 4 melodii noi. Sper să ajung curând, în viitorul apropiat, să pot să vi le prezint și să vorbim și de toate proiectele mele noi. Mi-e tare dor să vin acasă, mi-e dor să mă întâlnesc cu toți prietenii mei, să cântăm, să ne simțim bine, să particip la evenimentele din România, care sunt în special în perioada de toamnă-iarnă!”, spune Carmen Harra pentru Click!

„Lumea este extrem de nemulțumită”

Carmen Harra ne-a atenționat din punct de vedere numerologic că schimbările vor continua să apară pe toate planurile și din toamna acestui an.

„Ce se întâmplă în România e în funcție de ce hotărăsc oamenii să facă pentru că situația în lumea întreagă este destul de dificilă din punct de vedere economic. Lumea este extrem de nemulțumită și îmi imaginez cât de nemulțumiți sunt românii de faptul că viața lor este afectată la toate nivelurile.

Văd schimbări în viitorul apropiat, în viziunea mea, și în America, schimbări majore toamna asta, în special septembrie-noiembrie, care cred că vin și în România! Și la alegerea românilor, sper ca în sfârșit românii să facă o alegere pozitivă pentru ei. Numerologic vorbind anul ăsta continuă să fie un an de transformări uriașe, un an de nou începuturi, un an care trebuie să marcheze schimbări importante pentru ca următorii 10-12 ani să fie marcați de deciziile și schimbările pozitive pe care oamenii le vor lua în toamna acestui an!”, a ținut să precizeze pentru noi Carmen Harra.

„Cred că noi suntem tot timpul sprijiniți de cei din lumea de dincolo”

Carmen Harra și regretatul ei soț au avut o relație specială, aparte, plină de iubire. Și acum, după ani și ani, de la trecerea în neființă a partenerului său de viață, Carmen Harra îi simte lipsa, dar îl simte în același timp aproape, cum o ghidează la fiecare pas, o ajută și îi dă putere să meargă mai departe.

„Soțul meu îmi apare mereu, simt că e prezent tot timpul, mă ghidează, legătura asta a trecut dincolo de granițele lumii fizice și de câte ori îl simt, îl simt ca un sprijin, ca un ghid al sufletului meu, simt că vrea să mă ajute, îmi dă putere să merg înainte, să construiesc tot ce am de realizat, să am grijă de familia mea, în special de nepoțica mea. Cred că noi suntem tot timpul sprijiniți de cei din lumea de dincolo dacă ținem legătura cu ei și îi onorăm! E bine să ne gândim mereu la ei, să fim în comunicare cu ei, să nu îi uităm, să îi aprindem o lumânare, să le facem o colivă, să îi venerăm, pentru că toți suntem trecători în lumea fizică”, ne-a mărturisit Carmen Harra pentru Click!

A eliminat complet zahărul din alimentația ei

Carmen Harra a fost mereu o femeie frumoasă. Acum, la vârsta ei se menține chiar într-o formă fizică de invidiat, prin dans, mișcare și alimentație corectă.

„Dieta mea nu e o dietă, e un stil de viață. Mi-am schimbat complet stilul de viață, am slăbit și am dat jos toate kilogramele pe care le aveam în plus în perioada în care am suferit emoțional cu pierderea unui om pe care l-am iubit atât de mult. Tot ceea ce am învățat și am studiat m-a ajutat să îmi schimb complet felul în care trăiesc, stilul de viață. Am scos complet zahărul din alimentație, pâinea, pastele, carbohidrații, nu beau nimic care conține zahăr, am eliminat complet tot ce înseamnă complexul de zahăr. Creierul este sănătos dacă este curios și eu am continuat să învăț să merg la școală, am continuat să fac cursuri de medicină, să îi învăț pe alții tot ce am învațat eu, medicină alternativă, funcțională.

Eu nu mănânc niciodată după 6-7 seara. Iau suplimente de care organismul are nevoie, zinc, magneziu bisglicinat, potasiu, niște produse noi care susțin Mitochondria. Exersez, dorm suficient, mișcarea e esențială pentru starea de sănătate, iau vitamina B1 pentru anxietate, doar lucruri naturale iau pentru a-mi menține în formă organismul. Merg în fiecare zi la sport, fac Zumba, mișcare cu greutăți. Organismul trebuie ajutat la orice vârstă ca să nu ne trezim cu surprize. Trebuie să ne bucurăm de viață, viața este un miracol!”, ne-a spus și am învățat de la Carmen Harra.