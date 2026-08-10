 Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo”
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Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo”

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Răzvan Fodor a bifat în această vară o premieră și a participat pentru prima dată la festivalul Untold. Artistul a fost prezent la evenimentul de la Cluj, după ce în anii precedenți nu a reușit să ajungă, fiind prins cu proiecte profesionale, filmări, vacanțe sau călătorii în afara țării.

Răzvan Fodor / Foto: Instagram
Răzvan Fodor / Foto: Instagram

Experiența de la Cluj i-a schimbat perspectiva asupra festivalului. După cele patru zile petrecute la Untold, Răzvan Fodor a povestit pe rețelele sociale ce l-a impresionat cel mai mult și a mărturisit că a preferat să lase telefonul deoparte pentru a se bucura de atmosfera evenimentului.

Actorul a fost însoțit de soția sa, Irina Fodor, și de fiica lor, Diana, iar timpul petrecut împreună a contribuit la experiența pe care Răzvan Fodor spune că nu o va uita.

Răzvan Fodor a ajuns pentru prima dată la Untold

Răzvan Fodor a explicat că, până în acest an, nu a participat la festival din cauza programului încărcat. De această dată, însă, a decis să fie prezent la Cluj și să se bucure de cele patru zile ale evenimentului.

Actorul a recunoscut că a preferat să nu stea cu telefonul în mână și să nu documenteze fiecare moment. Abia după încheierea festivalului a ales să vorbească despre experiența sa.

„Am așteptat să se termine festivalul ca să postez și eu ceva despre Untold. Nu de alta, dar zilele astea telefonul a stat mai mult în buzunar. Și bine a făcut. Spre rușinea mea, a fost primul meu Untold”, a mărturisit Răzvan Fodor.

Actorul a explicat și de ce nu ajunsese până acum la festival: „Până acum am lipsit motivat: ba proiecte, ba plecat din țară, ba vacanțe… Dar acum că am ajuns, am înțeles”.

Ce l-a impresionat pe Răzvan Fodor la festival

Odată ajuns la Untold, Răzvan Fodor spune că a înțeles amploarea evenimentului și motivul pentru care experiența nu poate fi comparată cu ceea ce oamenii văd în filmările distribuite pe rețelele sociale.

Pentru actor, Untold nu înseamnă doar concerte și artiști, ci reprezintă un spațiu care se transformă complet pentru câteva zile.

„Ce m-a surprins cel mai tare e că Untold nu e doar despre muzică și nici doar despre niște artiști uriași pe o scenă. E un oraș care se naște pentru câteva zile și în care, odată ce intri, parcă se schimbă regulile jocului”, a spus el.

Răzvan Fodor a enumerat și elementele care i-au atras atenția în timpul festivalului: „Zeci de mii de oameni, scene uriașe, lumini, foc, artificii, instalații, muzică venind din toate direcțiile, oameni dansând peste tot și o energie pe care n-ai cum s-o înțelegi uitându-te la filmulețe pe Instagram”.

Astfel, experiența directă l-a făcut să vadă festivalul într-un mod diferit față de imaginile pe care le putea urmări online.

Actorul a fost alături de soție și fiica lor

Experiența de la Untold a avut pentru Răzvan Fodor și o componentă de familie. Actorul a mers la Cluj împreună cu Irina Fodor și fiica lor, Diana.

Prezența celor două a făcut ca zilele petrecute la festival să fie și mai speciale pentru actor. Răzvan Fodor a povestit că s-a bucurat să le vadă dansând, cântând și participând la concerte.

„Trebuie să fii acolo, în mijlocul ei. Iar eu am mai avut un spectacol, dincolo de toate scenele: fetele mele. Să le văd fericite, dansând, cântând, alergând de la un concert la altul și bucurându-se de fiecare minut, a făcut toată experiența și mai mișto”, a transmis actorul.

Experiența trăită la Cluj l-a convins pe Răzvan Fodor să transforme participarea la festival într-o tradiție de familie. Actorul a anunțat deja că intenționează să revină la următoarea ediție.

„Așa că fac de pe acum un anunț oficial: în 2027 sunt prezent”, a conchis Răzvan Fodor.

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