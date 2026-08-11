 „Încă nu a reușit să treacă peste partea asta”. Drama fiicei Ronei Hartner, la trei ani de la moartea mamei sale
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„Încă nu a reușit să treacă peste partea asta”. Drama fiicei Ronei Hartner, la trei ani de la moartea mamei sale

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Au trecut trei ani de la moartea Ronei Hartner, însă pentru fiica artistei, timpul pare să se fi oprit în ziua în care mama sa a plecat. Apartamentul în care cele două au locuit împreună a rămas aproape exact așa cum era atunci, iar Rita Sumayla nu este pregătită să se despartă de obiectele care îi amintesc de cea care i-a dat viață.

Drama fiicei Ronei Hartner, la trei ani de la moartea mamei sale
Drama fiicei Ronei Hartner, la trei ani de la moartea mamei sale

Rinda Hartner, sora regretatei artiste, a povestit recent cum gestionează familia această perioadă și ce se întâmplă cu locuința Ronei Hartner. Potrivit acesteia, rudele au ales să îi respecte fiicei artistei felul în care își trăiește doliul, chiar dacă pentru cei din jur este greu să vadă cât de puternică rămâne durerea.

La trei ani de la dispariția Ronei Hartner, familia continuă să păstreze legătura cu România și să îi cinstească memoria. În fiecare an, cei apropiați se reunesc la locul de veci al artistei, într-un gest prin care încearcă să păstreze vie amintirea unei femei care a avut o personalitate puternică și o energie aparte.

Locuința Ronei Hartner a rămas ca în ziua în care artista a murit

Pentru Rita Sumayla, obiectele mamei sale nu sunt simple lucruri personale, ci ultimele elemente care îi păstrează vie prezența. De aceea, fiica Ronei Hartner nu a vrut ca apartamentul să fie reorganizat sau ca lucrurile artistei să fie mutate.

Hainele, parfumurile și produsele de îngrijire pe care Rona le folosea au rămas la locul lor. Chiar și gestul aparent banal de a șterge praful a devenit dificil pentru familie, întrucât Rita nu dorește ca nimeni să modifice spațiul în care a trăit alături de mama sa.

Rinda Hartner spune că familia înțelege această nevoie și preferă să nu o grăbească pe tânără să renunțe la obiectele care îi sunt atât de dragi.

În continuare este greu și Rita știe că nu o putem înlocui pe mama ei. Încercăm să facem în așa fel încât durerea să-i fie mai ușoară. Ea păstrează și acum lucrurile mamei ei, nu s-a atins de ele. Timp de 3 ani toate au rămas la fel, casa arată identic ca în ziua în care Rona s-a dus.

Mama noastră stă cu ea iar Rita îi mai spune „să nu cumva să mori și tu'. Nu ne lasă să mutăm nimic, nici măcar să ștergem praful.

Parfumurile, cremele începute, totul a rămas acolo, de 3 ani. Încă nu a reușit să treacă peste partea asta. Noi îi respectăm tranziția asta, doliul ei”, a dezvăluit sora Ronei Hartner într-un interviu pentru Cancan.ro.

Rita Sumayla își trăiește în continuare doliul după mama sa

Pierderea unui părinte poate schimba radical viața unui copil, indiferent de vârstă, iar în cazul Ritei Sumayla procesul de desprindere pare să fie unul deosebit de dificil.

Din declarațiile Rindei Hartner reiese că familia nu încearcă să îi impună un anumit ritm al vindecării. Dimpotrivă, cei apropiați aleg să îi respecte nevoia de a păstra lucrurile Ronei exact așa cum au fost.

În acest context, apartamentul devine mai mult decât o locuință. Este spațiul în care amintirile Ronei sunt încă prezente, iar obiectele artistei funcționează ca o legătură concretă între fiică și mama pe care a pierdut-o.

Faptul că Rita nu permite schimbarea lucrurilor nu este privit de familie ca un gest care trebuie corectat, ci ca parte din procesul ei de doliu.

Rona Hartner a avut o viață desprinsă parcă dintr-un film

Rona Hartner a fost una dintre cele mai expresive și originale artiste române, iar viața sa personală a fost la fel de intensă precum personalitatea sa artistică.

Artista a povestit în trecut inclusiv despre momentul în care a ajuns să trăiască în Franța și despre povestea de dragoste care a determinat-o să își schimbe radical viața.

Rona mărturisea că a plecat la o filmare, unde l-a întâlnit pe bărbatul de care s-a îndrăgostit la prima vedere. Decizia de a rămâne în Franța a venit rapid, iar artista s-a trezit într-o situație în care avea foarte puține lucruri și nu știa exact cum urma să își construiască viața departe de casă.

Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele, la o emisiune, față în față și am decis că rămân(…) Dragoste la prima vedere, o nebunie. Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri.

Adică, am rămas cu nimic, în Franța, de pe o zi pe alta, deoarece consumasem toți banii pe care îi luasem și l-am rugat pe Dumnezeu, m-am dus într-o biserică care era goală, m-am pus pe jos, ca o cruce, și i-am zis lui Dumnezeu „Dă-mi și mie un apartament gratis, la Paris, imediat, că m-am îndrăgostit de un băiat. Nu știu unde locuiește, dar, te rog, în cartier la el„.

Povestea apartamentului primit de Rona Hartner la Paris

Rona Hartner a povestit că, într-o perioadă în care nu avea o locuință în Paris și nici posibilitatea financiară de a își asigura imediat una, a făcut o rugăciune în care i-a cerut lui Dumnezeu să o ajute.

Artista nu cunoștea foarte bine Parisul și se baza în mare parte pe taxi pentru a se deplasa, însă situația avea să se schimbe într-un mod pe care ea l-a considerat miraculos.

Potrivit relatării sale, chiar a doua zi a primit posibilitatea de a locui gratuit într-un apartament aflat foarte aproape de locuința bărbatului de care se îndrăgostise.

Eu nu cunoșteam Parisul decât cu taxiul, adică, eu nu știam să mă descurc. Și zic: „Te rog frumos, dă-mi un apartament gratis, trei luni, până îmi intră banii de la alte filme, să pot să rămân„. Și, a doua zi, am avut un apartament gratis, pe strada perpendiculară cu iubitul meu.

Ne vedeam pe stradă, din greșeală, că, pe vremea aia, nu aveam nici telefon, nici nimic, ne vedeam din greșeală și era cea mai mișto iubire de dragoste. Urca, eu eram la etajul unu, el urca pe afară, noaptea, să vină, să mă vadă. Deci, iubire din aia, ca în filme”, a povestit Rona în cadrul emisiunii „Duet cu Alexandra”.

Povestea de dragoste a durat aproximativ trei ani, iar perioada respectivă a rămas una dintre cele mai speciale amintiri din viața artistei.

Rona Hartner nu a uitat niciodată omul care a ajutat-o

Într-o altă relatare despre perioada petrecută la Paris, artista a oferit detalii despre persoana care i-a pus la dispoziție locuința.

Rona Hartner spunea că nu mai avea casă și că îi ceruse lui Dumnezeu ajutorul într-un moment în care avea nevoie de o soluție rapidă. Răspunsul, în viziunea sa, a venit aproape imediat.

Doamne, te rog din suflet, nu te-am rugat niciodată ceva material, dar știu de la botez că tu poți să ne dai și material. Așa că, te rog acum, dă-mi un apartament gratis, la Paris, imediat, că nu mai aveam casă.

A doua zi, un tip care era născut în aceeași zi cu botezul meu catolic, de Sfânta Agatha, Philippe Rochet, este acum în Rai, n-am uitat niciodată și ani de zile l-am sunat de ziua lui… A doua zi un tip pe care nu-l cunoșteam mi-a dat un apartament gratis”, povestea Rona Hartner.

Pentru artistă, întâmplarea a rămas un moment cu o puternică încărcătură spirituală, iar memoria lui Philippe Rochet a continuat să fie importantă pentru ea.

Trei ani fără Rona Hartner: familia încearcă să îi păstreze vie amintirea

Moartea Ronei Hartner a lăsat un gol profund în familia artistei, însă una dintre cele mai dificile lupte pare să fie cea dusă de fiica sa, Rita Sumayla.

Apartamentul rămas aproape neschimbat este, în acest moment, o formă de conservare a amintirilor. Pentru Rita, fiecare obiect poate reprezenta o legătură cu mama sa, iar renunțarea la ele ar putea însemna, cel puțin momentan, o desprindere pentru care nu este pregătită.

Familia a ales să îi respecte această decizie și să îi ofere timpul de care are nevoie.

La trei ani de la dispariția Ronei Hartner, artista continuă astfel să fie prezentă în viața celor care au iubit-o prin amintiri, fotografii, povești și obiectele pe care fiica sa refuză, deocamdată, să le lase în urmă.

Iar dacă viața Ronei Hartner a fost marcată de momente intense, de credință, iubire, muzică și încercări dificile, poate că tocmai aceste amintiri sunt cele care îi permit familiei să păstreze legătura cu ea, chiar și după plecarea sa.

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