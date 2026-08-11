 În ce județ din România își botează Laura Cosoi și soțul ei cea de-a cincea fetiță. Iată când va avea loc evenimentul
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În ce județ din România își botează Laura Cosoi și soțul ei cea de-a cincea fetiță. Iată când va avea loc evenimentul

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Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, sunt în culmea fericirii după ce, la finalul lunii iulie, cea de-a cincea fetiță a lor, Nina, a venit pe lume. Recent, actrița a făcut primele dezvăluiri despre botez și a anunțat când și unde va avea loc marele eveniment.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au o familie numeroasă. Foto: social media
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au o familie numeroasă. Foto: social media

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se bucură din plin de viața într-o familie numeroasă, alături de fetițele lor, Rita, Vera, Lara, Aida și mezina Nina. Cele patru fiice mai mari au fost botezate în aceeași biserică în care părinții lor s-au cununat religios.

Laura Cosoi, despre botez: „Va avea loc la final de lună”

Potrivit Laurei Cosoi, micuța Nina va fi creștinată la finalul acestei luni, într-o destinație superbă, departe de zgomotul și agitația din Capitală. Actrița și soțul ei au ales Maramureșul pentru acest moment special, mai exact Biserica Romano-Catolică din Baia Sprie, după cum a dezvăluit Laura pe rețelele sociale.

Maramureșul are o însemnătate aparte pentru familia lor. Aici s-a născut și a crescut Cosmin Curticăpean, dar este și locul în care cei doi au ales să-și unească destinele și să-și boteze copiii.

„Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună”, a scris Laura Cosoi în mediul online, în dreptul unei imagini cu una dintre fetițe. 

Își mai dorește copii Laura Cosoi? 

Viața de mămică îi priește Laurei Cosoi, care se bucură din plin de cele cinci fiice ale sale. Chiar dacă familia este acum completă, actrița recunoaște că ia în calcul posibilitatea de a mai avea un copil, dacă acest lucru se va întâmpla.

Laura Cosoi a povestit, în cadrul unui interviu, că nu și-ar dori ca perioada în care are copii mici să se încheie prea repede. Deși spune că, în prezent, simte că familia ei este completă, vedeta lasă lucrurile în voia sorții.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori (n.r. să aibă încă un copil). Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede.

Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a declarat Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Laura Cosoi a născut la finalul lunii iulie 

Actrița a anunțat venirea pe lume a fiicei sale pe rețelele de socializare, pe 30 iulie 2026, printr-o imagine emoționantă cu mânuța micuței. Cu această ocazie, Laura Cosoi a dezvăluit și numele pe care fetița îl va purta toată viața și a vorbit despre emoțiile pe care le trăia. 

Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță.

Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina! Suntem binecuvântați!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

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